Fullvaksinert familie på karantenehotell: − Et kaos

Etter å ha vært i USA på jobb og skole, må hele familien Berg-Sæther som er fullvaksinert - og har testet negativt - bo på karantenehotell.

Familien har sendt inn dokumentasjon på vaksinasjonen til norske helsemyndigheter, og bedt om at det skal registreres i FHIs register.

– Det føles ut som om alle er helt enig at vi ikke skal være her, men likevel sitter vi innesperret på et hotellrom - og må betale titusenvis av kroner, sier Bjarne Berg-Sæther (55) til VG.

Han er frustrert:

– Jeg skjønner ikke hva vi gjør her. Det ingen rimelige grunner til å holde en familie låst inne i syv til ti dager på et karantenehotell.

Sammen med kona Carol (51) og sønnen Eric (20) kom familien hjem fra USA for noen dager siden. Der underviser Bjarne, som er professor i datavitenskap, på universitet i Nord-Carolina. Sønnen Eric studerer medisin.

Da familien fra Harstad ankom Norge, fikk de vite at de ikke kunne ta karantenen hjemme - men måtte på hotell. De hadde med seg dokumentasjon på at de har vært fullvaksinerte siden mars og april.

Vaksinasjonen er godkjent av amerikanske helsemyndigheter (CDC).

– Til og med grensevakten sa at det er urimelig, men at vi likevel måtte på karantenehotell. Vi fikk beskjed om at reglene hadde blitt endret 80 ganger, og ble endret hele tiden, sier Bjarne.

– Ekstremt

Familien har spurt Justis- og beredskapsdepartementet om å få tillatelse til å slippe karantenehotell, men får til svar om at det ikke er noen vei utenom.

I en e-post begrunner departementet dette med at det skal «lite til for å forfalske dokumentasjon om gjennomført vaksine eller sykdom, og derfor fortsetter dagens regler inntil videre».

FHI har vurdert at noen forfalskninger ikke fører til stor smitterisiko.

Carol sier:

– Det føles ekstremt. Vi har testet negativt, tatt vaksinen, og kan ikke engang ta karantenen hjemme.

I alle år har Bjarne skrytt til Carol, som er fra USA, om at Norge er så godt organisert.

Akkurat nå oppleves det ikke sånn, sier Bjarne:

– Dette er helt kaos, et politisk kaos. Vi får ingen informasjon, og selv justisministeren sier vaksinerte ikke bør sitte på hotell. Men så sitter vi her, da.

FHI: Fullvaksinerte bør slippe hotell

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sa det selv på onsdagens pressekonferanse:

– Vi er helt enige i at vaksinerte ikke skal på hotell.

FHI har også meldt at vaksinerte bør slippe karantenehotell nå.

– En fullvaksinert burde kommet inn uten karantenehotell i dag, sa smitteverndirektør Geir Bukholm til VG onsdag.

– Blir et større problem

Bjarne er sikker på at det er flere i samme situasjon som hans familie nå.

– Dette blir jo et større problem når flere og flere blir vaksinert.

Han smiler og rister på hodet, over videointervjuet med VG:

– Det hadde vært kjekt å få en e-post fra justisministeren om at vi kan reise hjem.

– Forståelse for at det er belastende

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Lars Jacob Hiim, svarer på spørsmål fra VG i en e-post:

– Hvorfor må en fullvaksinert familie, som har testet negativt, på karantenehotell?

– Fordi karantenehotell fortsatt er et viktig tiltak for å hindre importsmitte, må det av kontrollhensyn enkelt og sikkert kunne skilles mellom beskyttede og andre reisende. Vi jobber nå med å finne sikre digitale løsninger som er til det beste for reisende som samtidig beskytter samfunnet mot importsmitte.

– I en mail som familien sendte til politisk rådgiver Kristoffer Aardal Hanssen, svarer Hanssen til at det skal lite til å forfalske dokumentasjon om gjennomført vaksine eller sykdom, og det er derfor «dagens regler fortsetter inntil videre». Den aktuelle familien har fått verifisert vaksinasjonen i Norge, all dokumentasjon er på plass og vaksineringen skal være registrert i Msis. Hvorfor må de da være på karantenehotell?

– Vi ber om forståelse for at vi ikke kan være mer konkrete i måten man kan forfalske slik dokumentasjon. Jeg kan ikke uttale meg om enkeltsaker, men har selvsagt stor forståelse for at det er belastende for familien å være på karantenehotell, særlig når man er vaksinert.

– Hvorfor følger ikke regjeringen FHIs råd om å la vaksinerte slippe karantenehotell?

– FHIs råd er svært viktige for regjeringen, men det er vi som har det øverste ansvaret. Helsedirektorat har i oppdragsbrevet til FHI pekt på at det finnes relativt enkle måter å jukse på. Vi jobber nå med å finne sikre digitale løsninger som er til det beste for reisende som samtidig beskytter samfunnet mot importsmitte.

– FHI mener at forfalskninger ikke fører til stor smitterisiko. Hvorfor er regjeringen da bekymret for forfalsket dokumentasjon, og hva er grunnlaget for dette?

– Vi ber om forståelse for at vi ikke kan være mer konkrete om spørsmål om forfalskning.