Club 4-sjef Tom Ketil Krogstad dømt for hallikvirksomhet

Tom Ketil Krogstad (55) er i Trøndelag tingrett dømt til åtte måneders fengsel for å ha formidlet kontakt mellom prostituerte og sexkunder.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Krogstad erkjente seg ikke skyldig, men retten fant det bevist at han i tidsrommet fra september 2016 til begynnelsen av januar 2019 formidlet kontakt mellom prostituerte og kjøpere av seksuelle tjenester samt at han stilte lokalene til Club 4 til disposisjon.

I saken fikk retten presentert en del tekstmeldinger som er sendt til og fra Krogstads mobiltelefon. Tiltalte selv har avvist at han har sendt meldinger som direkte omtaler seksuell omgang, og har forklart at enkelte av meldingene som omhandler penger ikke gjelder seksuell omgang, men legal formidling av massasje og stripping.

– Min klient skal studere dommen og se hvordan retten har argumentert, men mest sannsynlig blir den anket, sier Krogstads forsvarer, Farhad Shæriæti, til VG.

I tillegg til dommen på 8 måneders fengsel må Krogstad også erstatte statens saksomkostninger med 30 000 kroner samt inndragning av en iPhone. I dommen fremgår det at tiltalte er domfelt for tilsvarende forhold tidligere, men at dommen ligger langt tilbake i tid.