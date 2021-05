Erna Solberg: − Vi har lyktes bedre

Erna Solberg skryter av Norges coronahåndtering i sin tale til Høyres landsmøte, men advarer om at for mange faller utenfor.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi ser enden på coronapandemien nå. Mye kunne vært håndtert bedre, men resultatene taler for seg. I Norge har en tredel mistet livet sammenlignet med Danmark. En tidel sammenlignet med Sverige. En fjortendedel sammenlignet med England, sier Høyre-lederen i sin tale til Høyres landsmøte.

Dommen fra Koronakommisjonen var slakt av den norske beredskapen før pandemien, og at regjeringen manglet en plan mot importsmitte.

Likevel skryter Solberg av Norge – sammenlignet med andre land.

– Vi har lykkes bedre med å beskytte våre eldre og sårbare enn de aller fleste andre land. Lave smittetall og kraftfulle tiltak over statsbudsjettet har også gjort at vår økonomi har klart seg bedre. Dette skal vi være stolte av, fortsetter hun.

– Omstilling

Erna Solberg sier at Høyres mål er å omstille Norge, og sørge for at folk har kompetanse til et nytt arbeidsliv etter coronaen.

Hun sier at ingen skal gå ut på dato av arbeidslivet og lover at Høyres står fast på kompetansereformen.

– Fremover må vi sørge for at kompetansen i arbeidsstyrken matcher behovet i de nye jobbene, sier Solberg.

– Det er den aller beste måten vi kan bekjempe fattigdom og å bevare et samfunn med små forskjeller.

Saken oppdateres.