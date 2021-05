KULTUR-UTFORDRINGER: SVs partisekretær Audun Herning (til venstre), her sammen med resten av SV-ledelsen, erkjenner at partiet har en jobb å gjøre internt. Foto: Helge Mikalsen

Partitopp: SV må forbedre egen partikultur

SVs partisekretær Audun Herning tilbyr sine ressurser for å løse konfliktene som har versert i Troms og Finnmark SV.

Publisert: Nå nettopp

En svært konfliktfylt kamp om å bli SVs stortingskandidat for Finnmark førte til at Troms og Finnmark SV satt ned et eget utvalg for å evaluere sin egen nominasjonsprosess

Denne uken la et eget oppvaskutvalg fram en rapport om den konfliktfylte nominasjonen i Finnmark SV, hvor det blant annet ble konkludert med at partikulturen i Finnmark SV har vært «ukameratslig» og til tider «svært uforsonlig».

Troms og Finnmark har hatt ulike nominasjoner, til tross for at de er ett fylkeslag. Årsaken er at valgkretsene ikke er slått sammen, selv om fylkene er det.

– Må jobbe med partikulturen

Generalsekretær i SV, Audun Herning har lest rapporten, og erkjenner at partiet må ta grep for å forbedre partikulturen:

– Dette viser at vi har noe å jobbe med når det kommer til partikulturen i SV. For vi skal ikke ha det sånn, sier Herning til VG.

Generalsekretæren forteller at han har gitt beskjed til fylkeslederen i Troms og Finnmark om han vil bistå i arbeidet videre dersom de ønsker.

– Hva tenker du om konklusjonen i rapporten?

– Mye av dette har vært kjent, men det bekreftet at vi har en utfordring med partikulturen, som vi må jobbe med.

Et av eksemplene utvalget trekker frem er ubehagelige telefonsamtaler på upassende tidspunkt. «Noen samtaler har vært preget av sinne og at mottaker ikke får lov til å legge på», skriver de.

– Taler for seg

– Har du kjent til disse utfordringene du sikter til, og hva har i så fall blitt gjort med det?

– Når det kommer til Troms og Finnmark har det først og fremst vært fokus på sammenslåingsprosessen.

– Hva tenker du om funnene, hvor det blant annet beskrives «svært uforsonlig» partikultur og «ukameratslig» fremferd. Hva tenker du om det?

– Jeg synes konklusjonen taler for seg, sier partisekretæren.

Konklusjonen i rapporten lyder:

«Vår hovedkonklusjon i dette arbeidet er at konflikter rundt nominasjonsprosessen i valgkrets Finnmark har eskalert som følge av manglende struktur og formalitet rundt arbeidet, og i gamle konflikter som har preget fylket over lengre tid. Det har medført ukameratslig oppførsel, og en partikultur som til tider har vært svært uforsonlig.»

Rapporten omtaler også «påstander om utidig innblanding» fra SV-nestleder Kirsti Bergstø, som går ut på at hun skal ha deltatt i en kampanje mot en av kandidatene til Stortingslista, Tommy Berg.

Utvalget avviser påstandene om at Bergstø skal ha drevet en kampanje mot Berg.

Oppvaskutvalget: Oppvaskutvalget ble ledet av tidligere fylkesleder i Hordaland SV, Gina Barstad, og har bestått av Bjørn Erik Opgård og Elin Mathisen fra Troms og Finnmark SVs eget fylkesstyre. Vis mer

– Vi har mistet medlemmer

Hele styret i Vadsø SV meldte seg ut av partiet, i etterkant av nominasjonsmøtet i Finnmark SV.

– Hvor skadelig er slike saker for SV, som går på bekostning av det politiske arbeidet?

– Ingen melder seg inn i SV for de interne stridighetene. Vi har mistet medlemmer av denne sakne, medlemmer vi gjerne skulle hatt ennå. Og de er det ennå rom for, sier Herning.

Herning ønsker å få fokus på de politiske prosjektene til SV, som å få ned forskjellene i Norge.

– Det får vi mindre tid til å jobbe med, når vi bruker ressurser på interne stridigheter. Samtidig er jeg glad for at vi har fått en slik rapport, og at det kommer fram, slik at vi får gjort noe med det.