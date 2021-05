UNDER LUPEN: Det blir Bent Høie sin tur til å forklare seg i retten når ankerettssaken starter den 10. mai. Foto: Hanna Hjardar

Høie, Guldvog og Stoltenberg må vitne i ankesak mot hytteeiere i Sverige

Bent Høie kunngjorde i februar at staten anket rettsavgjørelsen i hytterettssaken, som ga hytteeierne medhold. Neste uke må han selv vitne i retten.

I februar gikk den mye omtalte hytterettssaken av staben. Da hadde 1000 nordmenn med hytte i Sverige samlet seg bak et gruppesøksmål for å få opphevet karanteneplikten etter reise med overnatting til egen fritidseiendom i Sverige.

Hytteeierne vant frem, men Helse- og omsorgsdepartementet anket umiddelbart i samråd med regjeringsadvokaten.

10. mai starter dermed den tre dager lange ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Denne gangen står imidlertid flere av Norges helsetopper på vitnelisten, ifølge Juristen.

Både helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg er kalt inn til å vitne i saken. Det bekrefter advokat Lars Marius Holm til nettstedet.

Han opplyser videre til Juristen at saksøkerne har påberopt Guldvog som vitne og at staten selv har tilbudt Høie og Stoltenberg som vitner.

Fikk medhold under sterkt tvil

I dommen mente tingretten at reglene om innreisekarantene for hytteeierne er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv.

De anerkjente samtidig at det er helsemyndighetene og regjeringen som best kan vurdere behovet for ulike smitteverntiltak, og viser til at domstolenes oppgave er å kontrollere at enkeltpersoners grunnleggende rettigheter er ivaretatt.

I domsavgjørelsen heter det at «retten mener at reglene om innreisekarantene gjør inngrep i hytteeiernes grunnleggende bevegelsesfrihet og deres rett til respekt for hjem og familieliv. Det er ikke mulig for retten å kontrollere om regjeringen har tatt tilstrekkelig hensyn til dette i sine vurderinger, fordi vurderingene enten ikke er skrevet ned eller er inntatt i dokumenter som offentligheten ikke har tilgang til. Retten har derfor – under sterk tvil – kommet til at de omstridte vilkårene må kjennes ugyldige».

Høie står på sitt

Hytteeierne fikk altså ikke medhold i sitt krav om at vilkårene for karanteneplikten kjennes ugyldig straks. Oslo tingrett mener dette må vurderes av forvaltningen og sees i sammenheng med øvrig tiltak og utvikling i smittesituasjonen.

Kort tid etter dommen falt, opplyste regjeringen om at de ikke ville gjøre noen endringer i covid-19-forskriften vedrørende reise til fritidseiendommer i utlandet.

– Våre fagmyndigheter har vært tydelige på at karanteneordningen bør være så generell som mulig for å beskytte oss mot importsmitte, og at den bør omfatte personer med fritidseiendommer i utlandet. Regjeringen har fulgt dette rådet. Vi vil derfor anke, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da avgjørelsen kom i februar.

Med dagens innreiseforbud får nordmenn bare lov til å reise på dagstur for å gjøre nødvendig vedlikehold på hytta over grensen. Om de overnatter, måtte de i karantene.