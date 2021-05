Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

FHI om Israel-tall: Mulig vi slipper å vaksinere barn

Israel har oppnådd flokkimmunitet raskere enn de hadde trodd. Det får konsekvenser for Norges strategi, opplyser sjefen for vaksineprogrammet.

– Det kan se ut som vi kan oppnå beskyttelse av samfunnet av å ha vaksinert en mindre del av samfunnet enn vi i utgangspunktet trodde vi måtte. Denne studien viser at flokkimmunitet mot covid-19 kan oppnås rundt 50-60 prosent vaksinerte med en mRNAvaksine. Jeg tror flere har tenkt at vi må opp i en høyere prosent for å oppnå det, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Torsdag kom det en ny studie publisert i tidsskriftet The Lancet som viser at Pfizer-vaksinen omtrent utrydder corona i et samfunn – så lenge du har vaksinert halvparten:

– En reell flokkimmunitet. Det er veldig oppløftende resultater.

I april var 4,7 millioner av Israels 6,5 millioner innbyggere over 16 år ferdigvaksinert.

Hvis man oppnår flokkimmunitet ved å vaksinere den voksne del av befolkningen, når 50–60 prosent er vaksinert, trenger man ikke å vaksinere barn og ungdom under 18 år, fordi viruset vil kunne forsvinne av seg selv:

– Men dette krever at vi får en god oppslutning om vaksinasjon hos de over 18 år, slik at flokkimmuniteten beskytter de som ikke er vaksinert.

– Det vil være aktuelt å vaksinere barn med underliggende sykdommer, men vi bør tenke oss om før vi vaksinerer barn uten risiko for alvorlig covid-sykdom, sier smitteverndirektøren.

GLEDELIG: Israel-tallene er gode nyheter for flokkimmuniteten i Norge. Her er smitteverndirektør Geir Bukholm. Foto: Helge Mikalsen

I dag vaksineres bare tenåringer mellom 16–18 år med underliggende sykdommer. Det pågår nå utprøvninger av vaksinene for bruk på barn og det ventes at noen av vaksinene blir registrert for bruk på barn ned til 12 år i løpet av sommeren.

Krever god oppslutning

– Israel har vurdert å gi vaksinen til barn, hva tror du de gjør nå?

– Israel har en stor barnepopulasjon, og de vurderer nok om de oppnår en full flokkimmunitet uten å vaksinere barna. Det kan hende de avventer og ser om de får god nok effekt uten å vaksinere de yngste, sier Bukholm.

Dette viser Lancet-studien 95,3 prosent effektiv mot den britiske virusvarianten, 7 dager eller lenger etter andre vaksinedose.

91,5 prosent effektiv mot asymptomatisk infeksjon

97 prosent effektiv mot symptomatisk infeksjon

97,2 prosent effektiv mot sykehusinnleggelser

96,7 prosent effektiv mot død Vis mer

Sjeldent god

Også kollega Sara Viksmoen Watle er begeistret over studien, spesielt hvor godt den hindrer smittespredning.

– Det er helt fantastiske resultater. Det er sjelden at vaksiner gir så høy grad av beskyttelse også mot asymptomatisk infeksjon, sier instituttets ekspert på vaksineffekt.

TEL AVIV: Israelerne har kastet munnbindet og lever som normalt – så lenge du er vaksinert. Foto: ABIR SULTAN / EPA

Derfor er studien viktig

Smitteverndirektør Bukholm sier dette er første gang man får opplysninger om en coronavaksines evne til å beskytte samfunnet.

– I juli har vi vaksinert alle over 18 år med en vaksinedose og ut fra tallene fra Israel vil dette få en ganske dramatisk effekt på pandemien. Hvis dataene fra Israel er relevante for Norge, vil viruset i liten grad kunne angripe den delen av befolkningen som ikke er vaksinert.

– Hvordan konkret påvirker dette Norge?

– Vi må anta at disse dataene i høy grad er relevante for Norge, men det er forskjell på bosetningsmønster, levevaner og på at vi har en mindre barnepopulasjon enn israelerne. Vi må vurdere hva som er relevant for norske forhold og planlegge ut fra det.

Men dette gir pekepinn på at vi kan slippe opp mer?

–Ja, det er klart denne informasjonen er veldig viktig for å vurdere når man skal slippe opp. Samtidig må alle resultater må ses i sammenheng med levevaner og bosetningsmønstre i ulike land.

– Du sa tidligere at halvparten vaksinerte ikke er noe magisk tall. Men i Israel er det det?

– Vi kan ikke ut fra teoretiske betraktninger konkludere med hvor stor vaksinedekning som gir flokkimmunitet. Israelerne har nå empiriske data som gir oss god informasjon, som de har kommet frem til etter at de har testet det ut. Det er resultater man først virkelig tror på når vi, som i dette tilfellet, faktisk ser at ikke-vaksinerte blir beskyttet fordi mange andre i samfunnet er blitt vaksinert.

– Selv om dere ikke har hatt empiri før, har det kommet klare tall fra Israel allerede i februar om at vaksinen beskytter mot smitte, kunne dere ikke lagt inn dette i analysene tidligere?

– Vi har lagt informasjon om mRNA-vaksinenes evne til å hindre smitte inn i modellene våre, men vi har ikke villet gjette på når flokkimmunitet inntrer. Dette avhenger av smittestoffet, verten, og vaksinen – og det er vanskelig å gi gode teoretiske beregninger av dette. Man kan lage estimater, men det er først når man får slike studier som dette at vi virkelig har en kunnskap som vi kan bruke i planleggingen videre.

Uvaksinerte kan ødelegge

Smitteverndirektøren legger til at det aldri vil være helt klart om det er vaksinen alene som fører til at smitten i samfunnet går ned eller om smitteverntiltakene bidrar vesentlig i land som Israel.

– Det kan være at vi i Norge, etter at alle er vaksinert, fortsatt i en periode må leve med grunnleggende hygienetiltak, som håndhygiene, hostehygiene og avstand, etter at alle voksne er vaksinert.

– Hva skjer når land åpner opp for uvaksinerte?

–Da får du fortynningseffekt ved at andelen vaksinerte i samfunnet går ned.

– Som kan smitte barn og uvaksinerte ultraortodokse i Israel for eksempel?

– Ja, hvis det kommer mange uvaksinerte inn i landet, vil det føre til at andelen vaksinerte faller og de som tidligere har hatt beskyttelse som følge av flokkimmunitet, men ikke selv er vaksinert, vil plutselig igjen kunne være utsatt for smitte. Hvis vi får for mange uvaksinerte, er plutselig den effekten ødelagt.

– Er det derfor Israel ikke slipper inn fullvaksinerte med uvaksinerte barn?

– Det kan hende israelerne tenker sånn.

– Kommer vi til å være så strenge i Norge?

– Det tror jeg ikke.