Kilder til VG: Vraker AstraZeneca-vaksinen

AstraZeneca-vaksinen tas ut av det norske vaksinasjonsprogrammet, får VG opplyst.

Regjeringen vil på en pressekonferanse onsdag klokken 18.00 legge frem flere nye elementer i sin vaksinestrategi.

Det er mer komplisert, og derfor noe usikkert, om Johnson & Johnson-vaksinen også vil bli tatt ut.

FHI har også levert råd til regjeringen om fordeling av vaksiner fremover, blant annet geografisk skjevfordeling og fordeling mellom aldersgrupper.

Det kan også bli satt på dagsorden under kveldens konferanse.

Fra før har Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalt å droppe AstraZeneca-vaksinen helt. Mandag 10. mai fraråder de også at Janssen-vaksinen skal tas i bruk i det norske coronavaksinasjonsprogrammet i den situasjonen landet er i nå.

Folkehelseinstituttet foreslår imidlertid at det bør vurderes om Janssen-vaksinen vi har mottatt så langt, og det vi vil motta den nærmeste tiden, skal brukes til å bygge opp et beredskapslager i tilfelle det oppstår svikt i leveranser fra mRNA-produsentene (de som lager Pfizer og Moderna-vaksinene) eller ved en dramatisk forverret smittesituasjon.

Et eget ekspertutvalg regjeringen satte ned for å vurdere vektor-vaksinene har også anbefalt at begge vaksinene tas ut av vaksinasjonsprogrammet - men de mener vaksinene kan gis til personer som frivillig ønsker å ta dem. Hvem som eventuelt burde få mulighet til å ta vaksinene frivillig splittet samtidig utvalget.

Flertallet mente at det kun unntaksvis ville være forsvarlig å la noen ta en av de to vaksinene frivillig, med situasjonen Norge står i nå. Mindretallet åpnet for en mye mer utbredt frivillighet.