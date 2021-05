Mann (33) dømt til 12 års forvaring etter ambulansekapringen i Oslo

OSLO TINGRETT (VG) Mannen (33) som kapret en ambulanse i Oslo i 2019 dømmes på alle punkter i den omfattende tiltalen, deriblant syv drapsforsøk.

Av Hanna Haug Røset

Dommen er 12 års forvaring med en minstetid på åtte år, og er enstemmig. Mannen må også betale erstatning til de fornærmede i saken.

Dommer Martin Eiebakke startet med å lese slutningen da domsavsigelsen startet torsdag ettermiddag klokken 15.

Oslo tingrett finner det bevist at han mannen handlet med drapsforsett da han villmannskjørte med en ambulanse på Torshov i Oslo 22. oktober 2019.

Oslo tingrett mener 12 års fengsel er riktig straff for 33-åringens handlinger, men dømmer ham til forvaring fordi de mener det er stor gjentagelsesfare.

33-åringen sitter rolig og lytter til opplesningen som det er antatt at vil vare i omtrent én time.

33-åringen nektet straffskyld for drapsforsøk og trusler mot politiet, men sa seg skyldig i resten av den omfattende tiltalen, da saken gikk for retten i april i år.

Påtalemyndigheten mener han forsøkte å drepe en mor og hennes syv måneder gamle tvillinger, et eldre ektepar og to politimenn. Mannen var også tiltalt for blant annet oppbevaring av narkotika, trusler med skytevåpen og besittelse av våpen på offentlig sted.

Retten mener mannen hadde god sikt til de fornærmede og fester ikke lit til hans forklaring om at han ikke så fotgjengerne.

Under sin forklaring sa mannen at motivet bak kjøringen var at han skulle frakte 50 liter av det narkotiske stoffet GBL fra Furuset til en adresse på Torshov for å få slettet 50.000 kroner i narkotikagjeld.

fullskjerm neste KRASJET: Mannens bil havnet på taket i en rundkjøring på Rosenhoff i Oslo 22. oktober 2019.

Straffen er i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Mannen er dømt flere ganger tidligere, blant annet for grovt ran. 33-åringen, som aldri har hatt førerkort, har også tidligere har vært i en biljakt da han forsøkte å stikke av fra politiet med en bil full av narkotika. Det endte med at politiet beleiret leiligheten hans i flere timer før han til slutt overga seg.

