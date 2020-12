FÅR STØTTE: Hasan har fått over 600.000 kroner gjennom en innsamlingsaksjon. De skal han bruke på et søksmål mot staten. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Utreisefristen nærmer seg: − Det er skummelt

Utreisefristen til Mustafa Hasan (18) er bare en knapp uke unna. Han er sliten og vil bare sove. Men de siste dagene skal han bruke på å lage så mye «bråk» som mulig.

Pernille Solheim

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Oppdatert nå nettopp

– Jeg ser nok usedvanlig bra ut etter omstendighetene, sier Mustafa Hasan.

VG møter ham i et studio i Nydalen, der han holder på å spille inn musikkvideo til den siste låten sin. Her skal han og resten av gjengen holde på til langt på natt, og tirsdag skal han opp for å stille til «God Morgen Norge».

18-åringen, som etter planen skal sendes ut av landet om en knapp uke, er ikledd dress med sløyfe, og står energisk foran kameraet og rapper til musikk fra mobilhøyttalerne. Men redbullen og de mørke ringene under øynene hans avslører ham.

– Jeg har begynt å bli veldig sliten. Dagene ... Det kommer bare nærmere, på en måte. Jeg føler hjertet begynner å banke fortere bare jeg snakker om det nå, sier han.

– Det er skummelt. Jeg blir redd, og det gjør vondt, liksom. Samtidig har jeg et håp om at det norske folk skal se at det ikke er riktig.

Familien til Hasan fikk etter fire år i landet inndratt sin midlertidige oppholdstillatelse etter at det kom frem at moren hadde oppgitt feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008.

Bare Hasan og én av brødrene hans er igjen her i dag.

RAPPER: Hasan tror musikk er en god måte å nå ut til folk med historien sin, og dermed historien til andre unge som står i samme situasjon. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Men i midten av november fikk Hasan beskjeden om at Utlendingsnemnda (UNE) har fattet et endelig vedtak om at også han må forlate landet innen 7. desember – etter 13 år i Norge.

Hasan forteller at han først bare ville legge seg ned og gjøre ingenting. Bare «gi faen i alt og alle».

– Men så tenker jeg på alle som hadde drept for å ha samme mulighet som meg, selv om jeg har det vanskelig i Norge. Dermed tenkte jeg at om jeg gir opp nå, så gjør jeg ikke annet enn å skade meg selv, forteller han.

Mens han står og rapper til kameraet, sitter kompisene i kulissene og kommenterer.

– Jeg vil ikke leke deilig på noen måte. Det er ikke det jeg er her for, svarer Hasan til en av kommentarene.

– Jeg skal være ærlig.

Siden vedtaket ble kjent har mange engasjert seg i saken. Han hadde allerede en støttegruppe, men plutselig dukket også vilt fremmede mennesker opp på støttemarkeringen, og enda flere donerte penger til innsamlingsaksjonen. Toppolitikere viste sin støtte på sosiale medier.

– Alt dette skjer, helt av seg selv, rett foran øynene mine. Det viser at selv om jeg har blitt behandlet dårlig av Norge, på en måte, så er det fortsatt håp og et lys i det norske folket.

forrige







fullskjerm neste MANAGER: Tobias Januszczak tar seg av telefonene og e-postene når det blir for mye for Hasan.

Han forteller at de nærmeste vennene hans mobiliserer på mange måter. Blant annet ved å lage en kortfilm.

– Det viser at det er ikke alder som har noe å si, eller makt. Det er bare initiativet.

I kulissene sitter Arian Asgharzadeh, bak et bord prydet av poser med Sørlandschips, julebrus og Battery-bokser. Han er en god venn av Hasan, men også musikalsk samarbeidspartner. De har vært sammen hver dag de siste par ukene.

– Siden han fortalte meg at han må dra, har jeg tenkt på det hver dag. Hva jeg kan gjøre for å hjelpe ham, liksom. For å spre budskapet, sånn at vi kan få han kjære gutten her til å bli, ler Asgharzadeh.

– Jeg har bare fått folk til å dele så mye jeg kan. Og vært ved siden av ham hele veien.

– Han er ikke alene

Om Hasan blir sendt til Jordan, er det brødrene som må ta ham imot. De tjener ifølge Hasan 50–100 kroner hver om dagen. Han skjønner ikke hvordan de skal klare å forsørge ham eller hjelpe ham med å få en utdannelse.

– De skal plutselig ta imot en 18 år gammel ung mann. Ta vare på ham, betale for ham, gi ham skoleutdanning. Mest sannsynlig på en internasjonal skole, siden jeg ikke kan språket. Jeg blir jo analfabet, sier han.

– Jeg har gått 13 år på skole i Norge og jeg er flink på skolen. Etter 13 år med hardt arbeid skal jeg miste muligheten til å få en fremtid. Det er veldig skremmende.

KOMPIS: Mohammed Ismail får håp av engasjementet han ser for Hasan på sosiale medier. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Kompisen Mohammed Ismail kom til Norge samtidig som Hasan, og foreldrene deres kjenner hverandre. Ismail skulle ikke egentlig være her i kveld, men plutselig sto Hasan på døren akkurat da moren til Ismail hadde middagen klar. Så de spiste sammen før de stakk til studioet.

– Han har opplevd veldig mye i ung alder, sier Ismail om Hasan.

– Det er ikke så mye annet vi kan gjøre enn å håpe på at det går bra og støtte og dele ham så mye som mulig. Han er veldig flink til å synge, synes jeg i hvert fall. Så vi deler ham som en rapper, men samtidig med saken hans, og da tiltrekker vi mye oppmerksomhet.

Ismail har troen på at Hasan vil få bli, siden så mange stiller seg bak ham.

– Han er ikke alene, selv om han ikke har norsk pass, sier Ismail.

– Det som gir meg håp er at alle viser ham kjærlighet. Og han fortjener det. Han har ikke gjort noe galt, det er ikke hans feil.

De to avtaler aldri å møtes. Skjebnen bare fører dem sammen i hverdagen, forteller Ismail. Men de neste dagene skal han gjøre det han kan for å få vært mest mulig sammen med Hasan.

BARE DAGER IGJEN: Hasans advokat Nicolai Skjerdal har søkt om utsettelse for utreisefristen. De har foreløpig ikke fått svar på begjæringen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Går til søksmål mot staten

Gjennom innsamlingsaksjonen har Hasan fått 600.000 kroner. Han kan ikke skjønne at folk vil bruke penger på en person de ikke kjenner.

– Det er jo ikke vanlig? Men det viser at folk ser et viktig problem i landet og velger sette av tid til å betale penger for å støtte det. Ikke bare på grunn av meg, men også fordi det er mange andre barn i samme situasjon som sliter. Og at kanskje han gutten her som har vært lengstværende i Norge – kanskje han kan være et eksempel på hvor dårlig rettspraksisen er i Norge.

– Hva skal du bruke pengene på?

– Søksmål, svarer han raskt.

Søndag kom det frem at Hasan og advokaten hans, Nicolai Skjerdal, planlegger et søksmål mot staten. Hasan forteller at han har en følelse av å ikke ha blitt vurdert ordentlig. At han bare har vært et navn på et papir.

– Har du møtt dem som har tatt avgjørelsen om at du må forlate landet?

– Aldri. Jeg har alltid blitt behandlet av folk som ikke vet hvem jeg er. Som bare har hørt hva moren min har gjort, eller lest det på et papir.

– Det er sant, hun løy. Men hvorfor går det utover meg?

forrige







fullskjerm neste

Publisert: 01.12.20 kl. 08:01 Oppdatert: 01.12.20 kl. 08:13

Mer om Norge Asylpolitikk