Smittetrenden i Oslo er synkende: − Bør være en motivasjon

Smittetrenden i Oslo synker etter ukevis med stigende og stillestående smitte, viser VGs oversikt. Det gir helsebyråd Robert Steen (Ap) grunn til å være en forsiktig optimist.

– Dette er først og fremst en anerkjennelse til Oslo-befolkningen for at de har klart å gjennomføre en fysisk distansering og sosial reduksjon, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til VG.

For første gang under den andre coronabølgen, synker smittetrenden i hovedstaden, viser VGs oversikt.

Mandag ble det registrert 93 smittetilfeller – viser VGs oversikt – og dermed snudde trenden etter å lenge ha vært stigende, før den flatet ut i forrige uke. Trenden snur først når endringen er på mer enn 15 prosent, enten mer eller mindre, sammenlignet med for to uker siden.

– Men jobben er overhodet ikke over, understreker helsebyråd Steen.

Søndag ble det registrert 79 nye smittetilfeller i Oslo, mens tallet lørdag var 112. De to foregående mandagene har det vært registrert henholdsvis 197 (16. november) og 165 (23. november) nye smittetilfeller i hovedstaden.

– Viktig å ikke senke skuldrene

Den sosiale nedstengingen som innebærer en rekke tiltak i Oslo skal vare til 14. desember.

I god tid før det har byrådet lovet å komme med indikasjoner på hva som skal skje videre.

– Det er veldig viktig å ikke senke skuldrene. Tallene er fortsatt på et høyt nivå, omtrent tilbake der vi var da vi først innførte den sosiale nedstengingen. Så vi må fortsette å være flinke, sier Steen.

FORSIKTIG OPTIMIST: Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo kommune. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

– Men dette er kanskje en motivasjon?

– Om ikke annet, er dette et bevis på at tiltakene har virket. Det bør være en motivasjon for alle til å fortsette litt til så vi kan bringe smitten til et nivå som kan gjøre julen hyggeligere, sier han.

– Har dere tallfestet hvor lav smitten må være før dere kan lette på tiltakene?

– Det handler ikke om tallet, men hvor smitten skjer. Vi har sett at noen bydeler med større trangboddhet har hatt mer smitt, og at det er smitte jevnt over hele byen i aldersgruppen 20–29 år, og etter hvert også de på ungdomsskolen og videregående skole. Hva vi kan gjøre med tiltakene, avhenger veldig av hvor smitten skjer, forklarer Steen.

Her ser du den registrerte smitten i Oslo fra pandemiens start og til nå:

322 nye smittetilfeller i Norge

Ved midnatt fredag viste VGs oversikt synkende smittetrend i Norge. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte da at det tydet på at de nasjonale og lokale smittetiltakene har effekt.

– Situasjon er fortsatt veldig sårbar. Det skal ikke mye til før pilene kan peke oppover igjen, advarte Nakstad.

Mandag ble det registrert 322 nye smittetilfeller i Norge, det er 116 færre enn gjennomsnittet de foregående syv dagene. Totalt er det nå registrert 36.150 smittetilfeller i Norge. Per 30. november var 128 innlagt på norske sykehus med covid-19, mens det var registrert 332 dødsfall relatert til pandemien.

Men til tross for at smittetrenden både i Oslo og nasjonalt nå er synkende, er den fortsatt stigende i 26 norske kommuner.

