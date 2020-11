BEFARING: På onsdag kommer FHI på besøk til Eidsvoll for å gjennomføre en befaring på sykehjemmet. Foto: Mattis Sandblad, VG

Kommuneoverlegen varslet om sykehjemsutbrudd: − Bør undersøkes

Kommuneoverlegen valgte tirsdag å sende inn et varsel til Helsetilsynet, etter at alle beboere ble smittet og ni døde ved sykehjemmet Villa Skaar Valstad på Eidsvoll.

Samme dag som det smitterammede sykehjemmet Villa Skaar Valstad på Eidsvoll meldte sitt niende dødsfall, ble det også kjent at en vikar ved sykehjemmet nylig har varslet Helsetilsynet om brudd på smittevernregler.

Kommuneoverlege i Eidsvoll, Carl Magnus Jensen, var ikke kjent med varselet VG har omtalt.

Han kunne imidlertid fortelle at han selv leverte et varsel til Helsetilsynet tirsdag.

– Varselet er på bakgrunn av de alvorlige konsekvensene utbruddet på Villa Skaar Valstad har hatt, forteller Jensen på telefon til VG.

Kommuneoverlegen understreker at varselet ikke er på bakgrunn av mistanke om kritikkverdige forhold.

Oppfordrer til varsling

På sykehjemmet Villa Skaar Valstad ble alle de 23 beboerne smittet på kort tid.

Etter å først ha varslet om utbruddet til Folkehelseinstituttet (FHI) og Fylkesmannen, bestemte Jensen seg for å også varsle til Helsetilsynet.

– Jeg har selv sendt inn et varsel til Helsetilsynet i dag om en alvorlig hendelse i primærhelsetjenesten. Alvoret her understrekes av høyt antall døde pasienter på Villa Skaar Valstad, sier Jensen til VG.

Kommuneoverlegen forteller videre at han også har anbefalt sykehjemmet å selv varsle om utbruddet og hendelsesforløpet i Helsetilsynets varslingssystem.

– Hendelser som dette bør undersøkes uavhengig om men har kjennskap til kritikkverdige forhold eller ikke. Varslingssystemet er det som kvalitetssikrer helsevesenet, sier kommuneoverlegen på telefon til VG.

Administrerende direktør i Villa Skaar, Richard Skaar Thorsrud, bekrefter til VG at Villa Skaar også har sendt inn et varsel til Helsetilsynet på samme grunnlag.

FREMMER VARSLINGSKULTUR: Kommuneoverlege i Eidsvoll, Carl Magnus Jensen, er opptatt av å skape en åpen varslingskultur. Han peker på dette som en viktig element i kvalitetssikring av helsevesenet. Foto: Terje Bringedal, VG

FHI på befaring på sykehjemmet

Jensen forteller videre til VG at FHI skal ha en befaring ved Villa Skaar Valstad og det kommunale sykehjemmet Vilberg helsetun onsdag formiddag.

Smitteutbruddet på Vilberg helsetun skal være knyttet til utbruddet på Valstad etter at en ansatt skal ha jobbet på begge steder.

– Vi vil i den forbindelse gå igjennom smittesituasjonen ved sykehjemmet. Jeg har tillit til at et eventuelt tilsyn ved Villa Skaar Valstad sykehjem vil avdekke og komme med nødvendige tilbakemeldinger og reaksjoner på eventuelle kritikkverdige forhold, skriver Jensen til VG.

Han understreker at FHI ikke er et tilsynsorgan. De utsendte skal primært bistå med faglig rådgivning for å hindre utbruddet som nå pågår blant ansatte ved sykehjemmet.

24 ansatte ved Villa Skaar Valstad skal for øyeblikket være smittet.

– Smitten har allerede rammet alle beboerne. Det som ser ut som et utbrudd blant ansatte er det vi nå må jobbe for å stoppe, sier kommuneoverlegen.

Etter befaringen vil Folkehelseinstituttet skrive en rapport som vil bli tilgjengelig som et offentlig dokument med tilbakemelding og veiledning sykehjemmet.

