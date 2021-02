Kampen om de beste sommerjobbene I fjor plukket Helene Frustøl (16) fra Vennesla jordbær. Det bidro til at hun fikk drømmejobben i år. Ivar Brandvol Av Publisert 21. februar, kl. 15:18 Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Ikke vær redd for å spørre, det verste som kan skje er å få et nei, sier Benedikte Maria Kjølsvik (16) fra Levanger. Hun skal fotografere og skrive for lokalavisen Innherred.

Slåss om sommerjobbene - sjekk bransjene som betaler best

Helene Frustøl (16) fra Hægeland i Vennesla. Foto: PRIVAT

Det er kamp om sommerjobbene - og de best betalte er kanskje ikke der du tror. Lær av Helene Frustøl (16) og andre som allerede har fått jobb.

Helene Frustøl (16) fra Hægeland i Vennesla er allerede erfaren med sommerjobber. I fjor plukket hun jordbær på akkord (betaling per kurv). Det hjalp henne da en ny mulighet dukket opp.

– Jeg søkte jobb i en veldig hyggelig kafé i Evje som heter «Spisekroken». At jeg hadde gode referanser fra jordbærplukking i fjor, bidro nok til at jeg fikk jobben, sier Frustøl.

En referanse er en person som kan si noe positivt om hvem du er og hvordan du jobber.

I fjor jobbet Helene Frustøl og to venninner med å plukke jordbær i Vennesla. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Hun har et tips til skoleungdom.

– Bruk praksisuka på skolen smart, velg deg et sted der du har lyst til å få sommerjobb. Gjør du en god innsats i arbeidsuka, er sjansene bedre får at du får napp når du søker sommerjobb der senere, sier Frustøl.

Hun anbefaler også kommunen som et smart sted å henvende seg, dersom man kommer fra et mindre sted.

Her er jobbene med høyest lønn

Bjarne Lagesen i LO advarer mot at det er tøffest kamp om jobbene i byene.

– Dersom du bor en stor eller liten by, kan det være en ide å sjekke om du har venner og kjente ute i distriktene. Særlig i og rundt mindre steder som har mye industri, sier Lagesen.

Bjarne Lagesen i LO anbefaler sommerjobb i næringsindustri, som slakteri og fiskeforedling. Foto: LO

Typisk industri kan være slakteri, fiskeoppdrett, fryselager, skipsverft og store verksted.

Han sier videre at det i industrien vil være sommerjobber som blir lønnet ut fra tariff.

– I mye industri har de en tariffbestemt minstelønn på nesten 200 kroner. Den kan du ha krav på selv om du er ung sommervikar. Dette kan for eksempel være mat-, fiske-, kjøtt- og verftsindustri, sier Lagesen.

– Hvor mye kan en dyktig sommervikar tjene i timen?

– Du kan finne sommerjobber som betaler 200-250 kr i timen i industrien, dette kan gjerne være være akkordarbeid og der du har en grunnlønn på rundt 200 pluss akkord-tillegg. Så kan du finne sjeldnere eksempler på vikarer som får opp til 300 kr timen noen steder, sier Lagesen.

Han understreker at det blir færre og færre industribedrifter som tar inn sommervikarer. Økte krav til kompetanse er en av årsakene.

Fant jobben på Facebook

For mange er det en drøm å kunne jobbe i høyfjellet om sommeren.

Simra Maqbool (17) fra Heidal har skaffet seg sommerjobb på Hindseter fjellhotell i Jotunheimen.

– Jeg så en artikkel på Facebook fra eieren av hotellet, der han søkte etter folk, sier Maqbool.

Hun søkte og fikk etterhvert jobben.

Simra Maqbool (17) skal jobbe i Jotunheimen. Foto: Privat

Jobben går ut på å servere, vaske rom, ta oppvask og bistå i resepsjonen.

– Mitt beste tips til andre er å finne ut hva du er interessert i før du begynner å søke. Er du glad i barn? Liker du å bake? Vil du helst være ute? Det er lettere å få jobben om det er noe du åpenbart liker å drive med, sier hun.

Hobby blir jobb i fire uker

Benedikte Maria Kjølsvik (16) fra Levanger skal jobbe for lokalavisen i fire uker. Hun har også som hobby å fotografere og skrive.

– I sommer skal jeg skrive for lokalavisa vår Innherred i fire uker. Jeg skriver artikler, intervjuer og tar bilder. I juleferien jobbet jeg også der et par dager, og synes det er en kjempefin jobb, spesielt siden jeg liker å skrive og snakke med folk, sier Kjølsvik.

Hun har dette rådet til andre:

– Mitt aller beste tips er å være frampå og virke interessert. Ikke vær redd for å spørre, det verste som kan skje er å få et nei. Det fins sommerjobber for ungdommer med alle mulige interesser.

Marthe (19) fikk spesiell jobb i Kardemomme By

Marthe Søvde (19) fra Tønsberg har sommerjobb i Dyreparken i Kristiansand på tredje året, der hun er baker i «Kardemommeby».

Hun anbefaler å sende ut mange søknader, samt å alltid ha liggende en ferdig cv og ferdig søknad slik at du kan søke raskt om muligheten dukker opp.

– Sjansen er større hvis du prøver mange steder. Prøv gjerne der de skal ha mange sommervikarer, sier Søvde.

Hun er til daglig student i Grimstad, men kombinerer studiene med sommerjobb i nabobyen.

Løp seg til jobb

Erlend Haukeland Moe (20)

Erlend Haukeland Moe (20) fra Bergen studerer studerer filosofi ved UiB. Han har brukt sin store interesse for friidrett til å få seg sommerjobb, nærmere bestemt som hovedtrener for Fana IL sin friidrettskole «Aktiv Ferie».

– Mitt beste tips må være å spørre og vise interesse. Spesielt som ung og uerfaren arbeidstaker er det ikke vanlig å få jobbtilbud tilsendt direkte så da er det lurt å gå ut og spørre der en kan tenke seg å jobbe.

– Meld deg som frivillig

Unginfo bistår mange med hjelp. De anbefaler at du tidlig begynner å bygge CV. Har du lite erfaring å vise til, har de et råd:

– Det å jobbe frivillig en super mulighet for å skaffe seg erfaring. Du kan for eksempel være leksehjelper, jobbe frivillig på en fritidsklubb eller har du et brennende engasjement for miljø finnes det mange spennende verv. Arbeidsgivere ser svært positivt på deg som har jobbet frivillig, sier sier Ann Helen Evertsen.