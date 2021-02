SKEPTISKE: Sykepleierforbundet har ikke så lyst på AstraZeneca-vaksinen. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Fagforbundet reagerer på vaksineutspill: − Helt utrolig

Fagforbundet mener Sykepleierforbundet skremmer vettet av folk når de ber FHI revurdere AstraZeneca-vaksinen til helsepersonell.

– Jeg synes det er helt utrolig. Det vitner om tankeløshet. Jeg skjønner intensjonen, men jeg fatter og begriper ikke hvorfor de gjør det, sier Iren Mari Luther i Fagforbundet om utspillet fra Sykepleierforbundet søndag.

Da gikk lederen Lill Sverresdatter Larsen ut og ba FHI om å revurdere å gi AstraZeneca-vaksinen til helsepersonell fordi en studie fra helgen viste at vaksinen hadde begrenset beskyttelse mot mild sykdom. Larsen er bekymret for at vaksinen er planlagt å settes på helsepersonell fremover, etter å ha lest medieomtalen av studiet.

Studien så på 2000 personer, noe som er lite i forskningssammenheng.

Fagforbundet: Dumt å gjøre det

KRITISK: Iren Mari Luther i Fagforbundet mener helsepersonell må stole på fagmyndighetenes vurderinger. Foto: Fagforbundet

Irene Luther er leder for yrkesseksjonen helse og sosial hos Fagforbundet, som representerer rundt 5000 sykepleiere, totalt 160.000 innenfor helse- og sosialfag. Hun reagerer sterkt på utspillet.

– Det er dumt å gjøre det. Vi må basere oss på vitenskapen, ikke synsing og følelser. Det er ikke akkurat vi som skal vurdere om de er dårlige eller ikke. Det gjør helsemyndighetene.

Lederen mener det er rom for å diskutere og ha ulike meninger innad i fagmiljøet, men mener utspillet er med på å så tvil om vaksinen.

– De skremmer vannet av folk. Det er litt merkelig i den situasjonen vi er i nå.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet, er uenig med Luther i at de synser:

– Vi er en del av vitenskapen og er helt avhengig av åpenhet og kan heller ikke se bort fra studier. Kritiske spørsmål er nødvendig for å sikre informasjon. Vi har stilt spørsmålet slik at vi sikrer riktig vaksine til helsepersonell, sier hun.

– Utspillet ditt baserer seg på en smal studie med få deltagere?

– Ja, det er en smal studie, mens Sveits har jo stoppet AstraZeneca til sin befolkning, Sør-Afrika stopper den. Andre land har prioritert helsepersonell i vaksinasjonen, så i tillegg skal vi gi en vaksine med svakere dekningsgrad til helsepersonell. Sykepleiere er i front og en svakere vaksine kan utsette sårbare pasienter hvis den ikke er like effektiv mot smittespredning.

Vil vurdere å vente på Pfizer-vaksinen

HARDT UT: Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

RNA-vaksinene Pfizer og Moderna har en beskyttelsesgrad på 95 prosent, mens AstraZenecas ligger på 60 prosent. Begge fungerer godt mot alvorlig sykdom og død, men på grunn av manglende dokumentasjon på eldre i AstraZeneca-studiene, har FHI bestemt seg for å bruke RNA-vaksinene til de eldste.

– Betyr det at dere vil ta vaksinene fra de eldre?

– Vi kan ikke ta vaksinen fra risikogruppene, men ut fra prioriteringer fra i dag, er det en opptrapping av Pfizer-vaksinen fremover. Da bør det gjøres vurdering på om å revurdere planene, slik at flere får Pfizer-vaksine.

Fagforbundet mener at det er fagmyndighetene som har ansvar for å innhente informasjon, ikke Sykepleierforbundet.

– Hvis det hadde vært basert på synsing fra FHI mener jeg man skal stille spørsmål ved det, men ikke ved de faktaopplysningene som foreligger, sier Luther.