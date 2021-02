Feil rammet 2000 studenter Cirka 2000 studenter i Bergen er stengt ute fra praksisplassene sine etter at byen ble coronastengt. Det er en feil som nå rettes opp i, lover Kunnskapsdepartementet. Kari Aarstad Aase Av Publisert 11. februar, kl. 13:23 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

For noen av studentene er det tredje gang det skjer, og det går utover studiesituasjon og resultater .

– Situasjonen er uavklart, og vi mangler en felles politikk, sier rektor Gunnar Yttri ved Høgskolen på Vestlandet. Både han og kollega ved VID, Bård Mæland, har skrevet til Kunnskapsdepartementet og bedt dem rydde opp . Nå blir de hørt.

Utestengelsen i Bergen gjelder bare praksisplasser i kommunal regi, mens de som jobber på sykehus har kunnet gjennomføre sin praksisperiode som normalt.

Flere har også påpekt forskjellen til utbruddet i nordre Follo, der studenter fikk ha praksis under utbruddet som nylig var der.

– Dette har vi sendt brev til Kunnskapsdepartement om, og bedt dem rydde opp i, sier rektor ved VID Bård Mæland.

Foto: Privat

Sofie Elise Sørensen er studentrådsleder ved VID i Bergen, der minst 60 avgangselever på sykepleiestudiet er rammet av nedstengningen.

– Ingenting kan erstatte praksis, det er det vi lærer mest av. I fjor ble vi også rammet, og mange fikk halvert praksisen sin da. Dette har ført til utrolig mye frustrasjon, og den største frykten er jo at vi ikke klarer å fullføre på normert tid på grunn av manglende praksis, sier hun.

Foto: Terje Pedersen

Kunnskapsminister Henrik Asheim forsikrer at samme regler skal gjelde i Follo og i Bergen.

Studenter VG har snakket med forteller om praksisperioder som gjentatte ganger er kuttet ned og skjøvet på, som har ført til at de har måttet jobbe opp til 22 dager i strekk når praksismuligheten har åpnet igjen. Det er vanskelig uten at det går utover resultatet på studiene, sier en av dem, som er sykepleierstudent.

Hun forteller at det er tredje gang på ett år det rammer henne, og det skaper utrolig mye usikkerhet, stress og frykt for ikke å komme i mål med utdanningen på planlagt tid.

Også Mæland er opptatt av mange av dem som nå rammes er i innspurten på siste året på sykepleien, og helt avhengige av å få gjennomført praksisen.

Foto: Hallgeir Vågenes

– Vi har under hele pandemien vært opptatt av at studenter som har praksis som en del av utdanningen sin skal få gjennomført den på tross av perioder med strenge smitteverntiltak. Det er viktig for at studentene skal få gjennomført utdanningen sin uten store forsinkelser. Det betyr at også studenter i Bergens-området skal ha praksis så langt det lar seg gjøre og i tråd med lokale smittevernbestemmelser, sier Asheim.

Han innrømmer likevel at beskjeden åpenbart ikke har kommet frem til alle:

– Selv om Helsedirektoratet avklarte på tirsdag at praksis kan gjennomføres ser vi at det fortsatt er spørsmål om hva som gjelder. Derfor kommer Kunnskapsdepartementet til å sende ut et brev i dag til alle universiteter og høyskoler hvor vi igjen understreker at praksis kan gjennomføres såfremt alle smittevernbestemmelser overholdes, sier Henrik Asheim.