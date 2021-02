FOR: Hanna E. Marcussen i Miljøpartiet De Grønne ønsker at partiet skal gå inn for EU-medlemskap. Foto: Vidar Ruud / NTB

MDG-politikere vil ha Norge inn i EU: − Har satt klima helt fremst

Flere i Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil la nye generasjoner ta aktivt stilling til EU-medlemskap, og det kan gå mot EU-strid på landsmøtet i mars.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

– Nå er EU den største drivkraften for å løse klimakrisen på verdensbasis, og det arbeidet bør vi være en del av, sier Hanna Marcussen, MDG-politiker og byråd for byutvikling i Oslo.

Hun er blant dem som på landsmøtet i mars fremmer forslag om at MDG skal bli et «ja-parti», og gå inn for en ny folkeavstemning om EU-medlemskap.

– Ingen personer som er under 44 år hadde stemmerett under folkeavstemningen i 1994. Det betyr at en stor andel av den norske befolkningen aldri har fått ta stilling til EU-spørsmålet, sier hun.

– Har satt klima helt fremst

Marcussen mener et EU-medlemskap vil kunne presse Norge i retning av en mer progressiv klimapolitikk.

– EU har satt klima helt fremst i arbeidet sitt, og det ser man på hvordan krisepakkene etter coronakrisen innretter seg mot det grønne skiftet, sier Marcussen, og legger til:

– EU har også sanksjonsmuligheter hvis land ikke gjennomfører politikken, noe som er veldig viktig i klimapolitikken.

Hun vil at Norge nå også skal ta del i beslutningsprosessene gjennom fullt EU-medlemskap.

– Det som kommer av debatter rundt EU-politikk i Norge settes i gang i etterkant av at vedtakene allerede er fattet i EU, sier hun.

– For store deler av næringslivet i dag vil heller ikke et medlemskap innebære så store endringer fordi vi allerede er så integrert i EU gjennom EØS-avtalen. Samtidig vil det være en fordel for mange at vi kommer innenfor tollunionen og moms-samarbeidet.

Medlemskap en logisk konsekvens

Håkon Møller er gruppeleder for MDG i Nordland fylkesting og en av dem som ønsker en folkeavstemning om EU-medlemskap.

Møller mener et ja-standpunkt i MDGs program vil være naturlig forlengelse av det eksisterende politiske programmet.

– De grønne har vært for EØS-avtalen siden 2013, så for meg er det en logisk konsekvens at man vurderer et fullt medlemskap nå, sier han.

FOR: Håkon Møller, fylkestingspolitiker for MDG i Nordland. Foto: Anne Sofie Holand Fosby

Han peker på at flertallet av MDGs europeiske søsterpartier er EU-positive, men at mange også er skarpe kritikere av EUs politikk på en rekke områder.

– EUs politikk som sådan er ikke feilfri, men det er diskusjoner vi gjerne skulle tatt del i. Man må huske at EU er summen av den politikken som medlemslandene ønsker til enhver tid, sier han.

Møller er ikke redd for splittelse i partiet rundt EU-spørsmålet.

– Jeg tror at mindretallet i partiet vil kunne leve godt med resultatet enten det går den ene eller andre veien. Vi er MDG-ere fordi vi er overbevist om at norsk politikk trenger et parti som setter miljøet først. Behandlingen på landsmøtet rokker ikke ved det, sier han.

– Ikke noe som gagner partiet

– Jeg tror ikke dette er noe som gagner partiet, sier Sigrid Z. Heiberg.

Hun står på tredjeplass på MDGs stortingsliste i Oslo og er partiets utenrikspolitiske talsperson.

– Tror du man vil støte fra seg velgere om det blir vedtatt?

– Det tror jeg absolutt. EU-spørsmålet er veldig følelsesladet i Norge, og for en del vil det være vanskelig å stemme for et parti som er aktivt for eller mot hvis man befinner seg på motsatt side.

MOT: Sigrid Z. Heiberg, tredjekandidat på MDGs stortingsliste i Oslo og utenrikspolitisk talsperson for partiet. Foto: Helle Hoås / MDG

Heiberg betegner seg selv som en «europapositiv EU-motstander».

– Jeg støtter at vi bør diskutere hva slags tilknytning Norge skal ha til Europa og jobbe konstruktivt sammen med EU, men vil ikke at vi skal gå inn for medlemskap.

– Vi vil gi fra oss viktig makt og selvråderett innenfor fiskeri og landbruk, blant annet, som jeg mener vi er tjent med å styre selv.

Hun tror ikke det er noen stor fare for at forslaget får flertall, men håper samtidig ikke at MDG-ere vil vende ryggen til partiet om landsmøtet går inn for EU-medlemskap.

– Vi skal snu norsk økonomi fra å være en oljeavhengig fossilstat til å bli et bærekraftig miljøfyrtårn, så vi trenger alle gode krefter, sier Heiberg.