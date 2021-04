FØLGER OPP: Bjørn Revil er leder for FMBs bystyregruppe i Oslo, tidligere lærer og sitter i utdanningsutvalget. Han vil ha bedre oppfølging av lærere som varsler om arbeidsforholdene i Osloskolen. Foto: Privat

Skolepolitiker om lærere som varsler: − Blir mistenkeliggjort

Eks-lærer og bystyrepolitiker Bjørn Revil kritiserer varslingsrutinene i Osloskolen. – En del tilfeller viser at der lærere varsler, er det varslerne som blir mistenkeliggjort og får hele bevisbyrden på seg, advarer Revil.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Han er selv mangeårig lærer i Osloskolen, og nå bystyrerepresentant og medlem i utdanningsutvalget. Bjørn Revil (FMB) stiller spørsmål ved om varslingsrutinene i Osloskolen er gode nok.

Bakgrunnen er blant annet saken om de 16 tidligere ansatte og Siv Presthus som forlot Ammerud skole på grunn av misnøye med arbeidsmiljø og ledelse.

Den saken og andre saker der ansatte i Osloskolen varsler om kritikkverdige forhold, gjør at han fremmer en sak der målsettingen er at varslingsrutinene blir gått gjennom.

– En del tilfeller viser at der lærere varsler, er det varslerne som blir mistenkeliggjort og får hele bevisbyrden på sine skuldre. Da blir det jo en tilstand der mange ikke tør varsle, advarer Revil.

VARSLET: Siv Presthus var i mange år spesialpedagog og lærer ved Ammerud skole i Oslo. Nå har hun sammen med Utdanningsforbundet saksøkt Oslo kommune og Utdanningsetaten etter at varslingssakene ikke førte til endring. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Han vil ha en varslingskultur der skoleeier og Oslo kommune tar varslerne på alvor med sikte på forsvarlige arbeidsforhold.

– Vi skal ha arbeidsmiljøer som fremmer læring, trivsel og utvikling – og vi skal bekjempe arbeidsmiljøer og skoleledelse som fremmer uhelse, sier Revil.

Lærerflukt på grunn av ledelsen

Han er kjent med varslene fra Siv Presthus og kollegene på Ammerud skole, som lørdag ble omtalt i VG.

Der gikk det frem at Presthus og en hel rekke ansatte har sluttet helt eller delvis på grunn av de psykososiale arbeidsforholdene og misnøye med ledelsen de siste fem årene.

– Jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker, men jeg har fått urovekkende mange meldinger som ligner på Presthus sin sak, sier Revil.

Har gjort endringer

Divisjonsdirektør for grunnskole i Oslo kommune, Brynhild Farbrot, svarer at det senest i fjor ble gjort endringer i kommunens varslingsrutiner.

Hun påpeker at varslinger kan gi kommunen viktige tilbakemeldinger og mulighet til å avdekke ulovlige og kritikkverdige forhold.

– Derfor er det viktig for oss å ha gode rutiner for behandling av varsler, og at både varslerne og de det blir varslet på føler seg ivaretatt. I 2020 gjorde vi endringer i hvordan Utdanningsetaten behandler varslingssaker. Det gjorde vi fordi vi så at vi kunne forbedre oss på dette området, erkjenner Farbrot.

– Hvordan?

– Frem til sommeren 2020 hadde Utdanningsadministrasjonen (UDA) et varslingsmottak som både utredet og konkluderte i varslingssakene. Fra sommeren 2020 har man hatt et varslingsråd og et sekretariat som forbereder varslingssakene for rådet, men det er rådet som beslutter både valg av utredning, om det foreligger kritikkverdige forhold og hvordan saken skal følges opp, svarer Farbrot.

Hun bekrefter også at det har kommet flere varsler fra ansatte på Ammerud skole.

– Har det fått konsekvenser?

– Utdanningsetatens (UDE) varslingsråd har mottatt flere varsler hvor det beskrives utfordringer i arbeidsmiljøet ved Ammerud skole. Varslene har vært utredet, vurdert og fulgt opp i samsvar med det varslingsrådet har besluttet. Det har også vært tett dialog mellom rektor og rektors overordnede, for å ivareta de ansatte på best mulig måte, svarer direktør Brynhild Farbrot i UDE.

Hun vil imidlertid ikke kommentere at ansatte har pådratt seg PTSD (posttraumatisk stress syndrom), andre helseplager og uførhet knyttet til arbeidshverdagen på skolen.

– Når det gjelder spørsmål knyttet til enkeltansatte, mener vi det ikke er riktig at vi som arbeidsgiver uttaler oss om det, skriver Farbrot.

Hun mener like fullt at ansatte er ivaretatt.

Rektor Kiet Minh Dang ved Ammerud skole ønsker ikke å kommentere varslene og anklagene rettet mot skolen som han leder, skriver han i en-post til VG senest mandag formiddag.