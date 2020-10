STORTINGET: Her fra fremleggelsen av statsbudsjettet tidligere denne måneden. Foto: Terje Bringedal

Russland-venner på Stortinget: − Uakseptabelt og alvorlig

Flere i den norsk-russiske venneforeningen på Stortinget stoler på at regjeringen er sikker i sin sak når den anklager Russland for å stå bak dataangrepet. Men Ulf Leirstein påpeker at han ikke har sett noen bevis.

Det har ikke vært stor aktivitet i venneforeningen i de siste årene, men den eksisterer fortsatt.

– Jeg synes det er helt rett at man sier ifra at dette er uakseptabelt og alvorlig uansett hvem som angriper det norske demokratiet på denne måten. Når man er sikker i sin sak er det helt på sin plass å påpeke det, uavhengig om man tror det kan føre til en forverring i forholdet mellom Norge og Russland. Det er uakseptabelt, sier Aps Runar Sjåstad som er leder av venneforeningen.

– Rimelig trygge

Han sier han ikke har grunnlag for å si om han er enig eller uenig med regjeringen.

– Men jeg regner med at de er rimelige trygge i sin sak når de velger gå ut på denne måten.

Samtidig viser han til at PST mandag påpekte at saken fortsatt er under etterforskning.

Russland har kalt anklagene grunnløse og en alvorlig provokasjon.

– Jeg tror norske myndigheter ville vært veldig forsiktig med å påstå noe sånt uten at de er ganske sikre på at russerne hadde gjort det. Jeg stoler på det og synes det er en trist utvikling, sier SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes som også er med i den norsk-russiske venneforeningen.

– Tror du regjeringen kommer til å legge frem noen bevis?

– Det tror jeg nok ikke. Man ønsker nok å holde kortene tett til brystet. Spørsmålet er om man tror på en russisk kongressrepresentant eller vår egen utenriksminister, og for de fleste er det ganske åpenbart. Russerne har dessuten en tendens til å dementere det meste, mener Fylkesnes.

Han peker på at spenningen mellom øst og vest har økt de siste årene og akselerert etter Russlands annektering av Krim i 2014.

– Jeg tenker at her må man ha langsiktige strategier fra norsk og russisk side for hvordan man kan få ned spenningen over tid. Som naboer kan vi ikke ha et såpass spent forhold, det er ingen tjent med, sier Fylkesnes.

– Bør ha bevis

Ulf Leirstein, som er uavhengig representant på Stortinget, sier han forventer å få informasjon om hva som har skjedd og hvorfor man mener det er russisk etterretning som står bak.

– Tror du på Utenriksdepartementet?

– De går veldig høyt på banen og forsurer forholdet til Russland som allerede er surt fra før av. Når man kommer med en slik påstand bør man ha veldig tydelig bevis. Det er veldig alvorlige påstander mot et annet land og jeg har ikke sett noe bevis, så jeg synes hele saken er en smule spesiell, sier Leirstein til VG.

Han forventer at Stortingets 169 representanter får mer innsyn i hva som skal ha skjedd.

– Jeg støtter ikke Russland i alt de gjør, men vi har en grense mot Russland og derfor er jeg med i vennegruppen. Jeg er opptatt av at vi skal ha et ryddig forhold til en nabo, det mener jeg at vi som en liten nasjon har alt å tjene på.

