Færre dør, men FHI ser ingen store mutasjoner i coronaviruset

Selv om smittetallene har økt kraftig i høst, har ikke dødstallene gjort det. Men viruset har ikke blitt mildere, ifølge Folkehelseinstituttet.

FHI får tilsendt laboratorieprøver fra hele landet når folk blir testet for coronaviruset. Og de følger i tillegg med på forskningen internasjonalt.

Det finners flere typer coronavirus i Norge, med små forskjeller. Men FHI har så langt ikke sett noen endringer som tilsier at viruset har blitt mindre alvorlig eller mindre smittsomt.

– Dere har ikke sett at viruset har mutert til en mildere form?

– Nei, svarer avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Her kan du se hvordan smittetallene i Norge har økt i høst:

Det ikke sånn at Norge har en mildere versjon av coronaviruset nå enn i mars, da flere døde og det var flere innlagte på sykehus, påpeker Vold.

– Ikke ut fra det vi ser på laboratoriet så langt, sier Vold i FHI.

«Det er ingenting som tyder på at viruset har endret seg og nå gir mildere sykdom. Viruset er like farlig hos eldre som det alltid har vært», skriver også FHI i den siste risikorapporten fra fredag.

Dette tror FHI er årsakene

Da viruset herjet i Norge i den store smittebølgen i mars og april, var det flest smittede blant de eldre aldersgruppene. I store deler av Europa drives nå utbruddene fremover av unge voksne.

– Vi ser mer smitte i en aldersgruppe hvor det er lavere risiko for alvorlig forløp, påpeker Vold.

Scroll til venstre i denne grafen for å se smitteutviklingen uke for uke siden mars/april:

I et notat til regjeringen og i en ny risikorapport påpeker FHI på flere andre grunner til at antall innleggelser og dødsfall ikke øker slik som smittetallene:

At vi er blitt mer bevisst på å beskytte utsatte grupper og at tiltakene for å gjøre det virker. At de unge «kanskje har begrenset kontakt med eldre og utsatte personer».

At det er iverksatt tiltak som hindrer smitte i samfunnet.

At det testes mer og bedre. Det oppdages flere smittede, også smittede uten symptomer eller mild smitte, som har mindre risiko for å bli alvorlig syke.

At det er behandlingsmetoder på sykehusene for dem som blir innlagt.

FHI har fått tilsendt virus fra 2,6 prosent av alle tilfellene i Norge. De vil ha flere prøver.

– Vi får tilsendt virus fra andre mikrobiologiske laboratorier i Norge, og så detaljkarakteriserer vi virusene, for å sammenligne dem. Nettopp for å se om det er noen endringer over tid, eller endringer som kan ha betydning for hvor smittsomt viruset er eller hvor syk man blir, sier Vold i FHI.

KAN SPORES: Ved å se nøye på akkurat hvilken gensekvens viruset har under et utbrudd, kan FHI potensielt spore hvor det kommer fra. For eksempel dukket én type man bare hadde sett i Sør-Amerika og USA så langt opp i Lillestrøm under et utbrudd der. Foto: NIAID-RML

Har flere genetiske linjer

Virus muterer hele tiden.

– Arvematerialet til viruset endrer seg. Potensielt hver gang det lages et nytt virus, blir det små feil i arvestoffet, som gjør at viruset endrer måten det opptrer på. Det kan føre til at det blir mildere og mindre farlig for oss, eller det kan føre til at det blir mer farlig for oss, sier forsker Magnus Steigedal ved NTNU.

Visste du? De første tilfellene av coronaviruset i Norge tilhørte den genetiske linjen B.2. Men virusene som ga utbruddene i mars tilhører en annen linje, nemlig B.1.

Men så langt har FHI altså ikke sett et farligere virus.

– Det har vært endringer. Vi har ulike varianter, for det skjer mindre mutasjoner. Men det er ingen endringer så langt av den typen vi regner med har betydning for hvor syk du blir eller hvor smittsomt det er, sier Vold i FHI.

