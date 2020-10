POLITISTUDENTER: En nylig forskningsrapport inneholder historier om seksuell omgang mellom instruktører og studenter ved Politihøgskolen. Her får avgangselevene i 2015 utdelt vitnemålene sine under en seremoni i Oslo rådhus. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Studentrådsleder om sex–saken i politiet: − Det er noe vi har vært klar over, men ikke i en så alvorlig grad

Begrepet «knulletorsdag» er ikke noe politistudentene kjenner til, ifølge studentrådsleder Andreas Gjøsæter. Likevel kjenner han til at instruktører tidligere har hatt seksuell omgang med studenter.

– Studentene får informasjon om at denne typen møter ikke er ønsket på leir, men det har likevel skjedd, sier Gjøseter, som er tredjeårselev på Politihøgskolen i Stavern.

Instruktører skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter mot slutten av B3-leiren for tredjeårselevene, noe som i enkelte tilfeller var uønsket, fremgår det av forskningsprosjektet.

Det fikk politidirektør Benedicte Bjørnland til å reagere kraftig.

– Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulletorsdag» ved B3-leir, uttalte hun tidligere denne uken.

B3-leir er et treningsopphold som tredjeårsstudentene gjennomfører mot slutten av bachelorløpet, og finner vanligvis sted på avdelingene i Stavern og Kongsvinger.

Ikke hørt om «knulletorsdag»

Studentrådsleder Gjøseter forklarer at den såkalte «knulletorsdagen» sannsynligvis har sammenheng med en quiz som arrangeres etter at leiren er over, der det vanligvis også serveres alkohol.

– Slik jeg har forstått så kommer det til å bli slutt på det, og det er kanskje fornuftig, sier han.

Gjøsæter kjenner seg likevel ikke igjen i den alvorlige fremstillingen om en såkalt «knulletorsdag», men kjenner til at instruktører tidligere har hatt seksuell omgang med studenter.

– Det er noe vi har vært klar over, men ikke i en så alvorlig grad. Som studenter så har vi visst at dette er noe som forekommer, men begrepet «knulletorsdag» har vi aldri hørt om før, sier Gjøsæter.

– Er dette noe alle har visst om?

– Det er vanskelig å si at «alle» har visst om det, men det er kanskje noe vi har vært klar over til en viss grad. Men vi har ikke snakket om å «møtes på knulletorsdag». Likevel har det vært en allmenn forståelse om at det har vært en åpning for slike møter på den siste torsdagen i leirperioden.

– Det er viktig å få frem at instruktørene er utrolig flinke, legger han til.

– De gir studentene veldig god opplæring, ofte én-til-én. Studentene får derfor et godt forhold til instruktørene, og for mange er de et forbilde. Det blir derfor naturligvis en ganske skjev maktbalanse når de møter studentene på fest, og det er uheldig om denne settingen blir utnyttet.

TILLITSVALGT: Andreas Gjøsæter, studentrådsleder for Politihøgskolen i Stavern, kjenner seg ikke igjen i forestillingen av en «knulletorsdag» på B3-leir. Foto: Privat

Vil alle skal være trygge

Studenttillitsvalgt i Politiets Fellesforbund, Lisa Figenschou, sier til VG at de foreløpig ikke har fått inn noen henvendelser fra studentene om ubehagelige seksuelle opplevelser med instruktørene.

Hun mener likevel det er viktig at resultatene fra forskningsprosjektet blir tatt på alvor.

– Vi fordømmer selvfølgelig at det skjer slike ting i etaten, og det er viktig og bra at det tas frem i lyset sånn at man kan gjøre noe med det, legger hun til.

Gjøseter kommer også med en oppfordring om at studentene bør ta kontakt ved slike hendelser.

– Hvis alvorlighetsgraden er slik den blir beskrevet, så er det utrolig synd. Ett tilfelle av uønsket seksuell kontakt, er ett for mye. Studentrådet skal følge saken tett fremover og bidra til at alle studenter skal føle seg trygge på leir.

Tidligere brudd

Nina Skarpenes, som har vært rektor ved Politihøgskolen i 2014, sier det er opprørende og trist å høre at studentene har hatt kjennskap til den seksuelle omgangen mellom instruktører og elever.

– Det er et asymmetrisk forhold mellom studenter og instruktører, og det må respekteres. Slik omgang mellom studenter og ansatte skal ikke forekomme, sier hun til VG.

I en pressemelding skriver rektoren at Politihøgskolen tok grep to år tidligere for å forhindre ukultur og seksuell trakassering, etter tips fra studentmiljøet. Enkelte instruktører skal blant annet ha fått beskjed om at de ikke var ønsket tilbake til skolen.

– Kan du si noe mer spesifikt om hva som er bakgrunnen for disse episodene, og om det fikk noen andre følger for vedkommende?

– Det har vært ulike enkelthendelser som bryter med høgskolens og politiets etiske retningslinjer. Jeg kan ikke gå mer konkret inn i dette, sier hun.

I 2018 var det en kvinnelig student som fortalte om en hendelse på leir i 2018, noe som førte til at Politihøgskolen sendte en mail til instruktørene for å tydeliggjøre hva slags rolle de har, ifølge Skarpenes.

– Siden hun fortalte dette i fortrolighet var ikke dette noe vi kunne gjøre noe med videre, sier rektoren.

REKTOR: Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Nina Skarpnes forteller at de iverksatte et forbud mot å nyte alkohol på leir etter coronapandemien ankom Norge i vår, men at de sannsynligvis kommer til å opprettholde forbudet.

– Det er veldig viktig for meg å understreke at de langt fleste instruktørene har svært høy etisk standard og moral, og at det er enkeltepisoder som ødelegger her. Likevel ser vi på det hele med svært stort alvor.

