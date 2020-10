MATER FAR: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) får et gult løvblad av sin sønn. Og 16400 kroner over to år, som følge av egen politikk. Foto: Frode Hansen

Småbarnsfar Ropstad tjener på egen politikk: Barnetrygden økes med 3600 kroner

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og regjeringen øker igjen barnetrygden. Den totale prislappen blir anslått til 1,1 milliard i året.

Nå nettopp

Kjell Ingolf Ropstad ble far til en liten gutt på budsjettdagen for ett år siden. Da økte hans regjering barnetrygden med 3600 kroner for barn under 7 år. Nå dobler han:

I statsbudsjettet for 2021, som legges frem onsdag, foreslår regjeringen igjen å øke barnetrygden med 300 kroner i måneden for barn opp til fylte 6 år, fra 1. september 2021. Dette gir en årlig økning på 3600 kroner.

– Krafttak mot barnefattigdom

Det gir en økt offentlig utgift på 413 millioner kroner i 2021. Helårseffekten er anslått til 1,1 milliarder kroner.

– Samlet gir det 7200 kroner økning over to år, til barnefamilier. I tillegg fikk alle i 2019 en økning i barnetrygden på 1000 kroner, den første økningen av barnetrygden siden 1996; totalt 8200 kroner til småbarnsfamilier, sier han og viser til at det er over målet de fikk støtte for i regjeringsplattformen.

I den plattformen står det at barnetrygden skal opp til 7200 kroner.

– Derfor kan jeg si at dette er et historisk løft for småbarnsfamiliene, og et viktig krafttak mot barnefattigdom.

Vi møter ham utenfor statsrådsboligen på Frogner, hvor han leker med sin ett år gamle sønn, Bjørn Wilhelm.

PLASKE, PLASKE: Som en magnet ble sønnen dratt bort til den eneste vanndammen på fortauet. Foto: Frode Hansen

Poden har akkurat lært seg å gå. Ett eller annet instinkt slår kraftfullt inn: Han finner den eneste lille vanndammen som er på fortauet. Og plasker rundt.

les også Unge holder fattigdommen skjult: – Hvis jeg sier jeg går på ballett, tror de ikke jeg er fattig

Han har en storesøster på fire år.

– Det betyr at deres familieinntekt samlet vil øke med 16.400 skattefrie kroner som følge av din politikk?

– Ja, med to små barn, så er det en hyggelig konsekvens for oss. Men det viktige med økningene er at de treffer de som virkelig trenger det, de lavest lønte. Vi vet at lav inntekt bidrar til barnefattigdom.

les også Barnefattigdom et økende problem i et av verdens rikeste land

– Du er opptatt av at målet med økningene i barnetrygden er fordeling, at det hjelper de som har minst. Hvorfor ikke gi mest i barnetrygd til de som tjener minst?

– KrF har ønsket en annen modell, men det er viktig at vi har noen sentrale universelle ordninger, som skole, barnehage – og barnetrygd. Noen harselerer med at en økning på 300 kroner i måneden ikke er noe å snakke om, men det skal jeg si deg at det er, for mange: nesten 700 kroner måneden mer betyr noe. Det er så mange som takker oss for disse økningene.

Modellen han sier de ønsket er at barnetrygden skal økes betydelig mer, og at den skal skattelegges.

– De som tjener minst hadde da fått mer barnetrygd.

les også Barnefattigdommen fortsetter å øke

Ropstad mener økningene kan bidra til å gjøre noe med barnefattigdommen.

– Ja, for dem som ikke har så mye, er dette gode penger. Vi har også lagt vekt på at sosialhjelpsmottagere skal få nyte godt av økningene. Utover arbeid er barnetrygden den enkeltstønaden som har størst betydning for å redusere andelen barn i lavinntektsfamilier. På den måten skal tiltaket bidra til å gi barn som vokser opp i familier med lav inntekt bedre muligheter.

– Hvorfor kommer økningen først 1. september; er det fordi det er få dager før stortingsvalget, hvor dere kan sole dere i glansen over økningene?

– Nei, det har å gjøre med at økningen samlet utgjør økningen 1,1 milliarder kroner. Det er mye og vi faser det inn fra høsten av.

LUNSJ: Bjørn Wilhelm fikk brødskiver med leverpostei. Og var fornøyd. Foto: Frode Hansen

– Hva med de fra syv år og oppover?

– Småbarnsforeldre har lavere inntekt enn de med eldre barn. Men vi er i ferd med å rulle ut fritidskortet for alle barn over 6 år: Vi utvider prøveordningen til 180 millioner slik at det kan prøves ut i flere kommuner. Senere vil vi at det skal være en permanent ordning, som gjør at barn kan få 2000 kroner i året til hjelp for å ha råd til å delta på ulike arrangementer.

Publisert: 06.10.20 kl. 22:44