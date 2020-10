STIGENDE SMITTETREND: Trondheim kommune har ifølge VGs oversikt en stigende smittetrend etter de nye tilfellene i helgen. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Smittebyks i Trondheim i helgen: – Bekymret

Rundt 150 studenter er i karantene etter at fem NTNU-studenter testet positivt i helgen. Kommuneoverlegen er bekymret fordi en av de smittede er mer smitteførende enn de har registrert før.

Ti av de 844 personene som ble testet for coronaviruset i Trondheim i helgen har testet positivt.

Dermed har kommunen en stigende smittetrend, ifølge VGs oversikt. Totalt har 464 personer testet positivt for covid-19 i Trondheim gjennom pandemien.

Halvparten av dem som testet positivt i helgen er NTNU-studenter. Fire av dem som testet positivt på søndag er nærkontakter til en annen student som testet positivt dagen før.

Nådd flere nærkontakter enn husstandsmedlemmer

Kommuneoverlege Tove Røsstad sier at smitten blant studentene i kommunen har vært avgrenset de siste ukene.

– Vi har hatt mange studenter i karantene, men dersom de har blitt smittet er det av personer i samme bokollektiv. Denne gangen er det ikke sånn, sier Røsstad og utdyper:

– Nå har smitten nådd nærkontakter utenom dem vedkommende bor sammen med, og det var litt mange som var smittet. Så det gjør oss bekymret.

To av studentene som fikk påvist smitte søndag, hører til studieprogram ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE), mens de to siste studerer ved henholdsvis Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) og Det humanistiske fakultet (HF).

– Mer smitteførende

Hun understreker at smittetallet ikke er veldig høyt. Samtidig er det høyere enn de er vant til og altså ikke knyttet til personer den smittede har tettest kontakt med.

– Det kan virke som at vedkommende er mer smitteførende enn smittede vi tidligere har registrert. Personen har også hatt veldig mange sosiale kontakter.

– Kan det dreie seg om en superspreder?

– Det er vanskelig å bruke det ordet, det har vi ikke grunnlag for å si ennå. Men det kan virke som om vedkommende smitter lettere enn andre, sier Røsstad.

250 personer er satt i karantene etter de nye smittetilfellene i Trondheim i helgen. Av disse er omtrent 150 studenter.

Rektor: – Går i feil retning

BEKYMRET: NTNU-rektor Anne Borg sier de gjør alt de kan for å stoppe smitten fra å spre seg mer. Foto: Thor Nielsen

NTNU-rektor Anne Borg leder mandag formiddag et møte i staben.

– Jeg er bekymret. Utviklingen går i feil retning og nå må vi gjøre alt vi kan for å stoppe smitten fra å spre seg ytterligere, sier hun til VG.

– Det er foreløpig ikke aktuelt å stenge hele, eller deler av campus, men vi følger utviklingen fra dag til dag, sier rektoren.

Alle de fem studentene er satt i isolasjon.

– Det gjenstår fortsatt en del smittesporing for å få oversikt over hvor de har befunnet seg i den perioden hvor de kan ha vært smittebærere, forteller Borg.

Slik fordeler smitten seg

376 personer ble testet fredag, hvorav to positive. Begge er i 20-årene og nærkontakter til kjent smitte

213 ble testet lørdag. Én person i 20-årene testet positivt og smittekilden er foreløpig uavklart

Søndag ble 255 personer testet, hvorav syv fikk påvist smitte. Fem av dem er i 20-årene, én er i 30-årene og én i 40-årene. Også disse er nærkontakter til kjent smitte, ifølge kommunen

Smitteutbruddet påvirker også planleggingen av den internasjonale ISFIT-festivalen. ISFiT-kontoret på Gløshaugen ble søndag stengt og alle frivillige i ISFiT skal nå testes.

Samtidig som flere studenter nå tester positivt ser det ikke ut til at de tre første smittetilfellene for en uke siden med studenter fra Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) har ført til at flere er blitt smittet. Flesteparten av de 500 som måtte i karantene som følge av dette ble ferdig med sine restriksjoner i helga.

Publisert: 12.10.20

