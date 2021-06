TIL SYKEHUSET: Syklisten ble hentet med redningshelikopter ved Skarvbergtunnelen langs E69. Foto: VG-tipser

Rekordforsøk røk ti mil fra Nordkapp: Skal ha veltet i hull i veien

Øystein Dahl (47) skulle slå verdensrekorden på sykkel fra Lindesnes til Nordkapp for å samle inn penger til barnekreftsforskning, men måtte hentes med luftambulanse i siste etappe.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

– Det har seg slik at det har skjedd en ulykke på veien hvor Øystein har falt og slått seg. Han ble fort tatt hånd om og har blitt hentet av ambulansehelikopter, skriver Sykkelaksjonen 2021 på Facebook mandag.

Flere tusen har fulgt livestrømmingen av Øystein Dahls rekordforsøk langs den drøyt 2500 kilometer lange sykkelreisen til Nordkapp.

Ifølge Fædrelandsvennen var det ventet at han kom til å nå målet innen klokken 22.00 mandag.

Dahl ville i så fall ha slått den forrige rekorden på fire døgn, 20 timer og 59 minutter som han selv var med på å sette i fjor.

Den gang klarte Dahl og syv sykkelkompiser å samle inn 1,2 millioner kroner som de ga videre til Barnekreftforeningen. I år vår målet å doble beløpet til det samme formålet.

– Det er fryktelig trist at noe slikt skal skje når han er så nærme mål, sier Chris Johansen i en pressemelding fra Scream Media.

Han er produsent for Sykkelaksjonen, og har fulgt løpet tett hele veien.

– Men det viktigste er at Øystein har det bra og blir godt fulgt opp, samt at hans familie blir ivaretatt, legger Johansen til.

Startet godt

I pressemeldingen skriver Scream Media at Dahl startet turen godt, og at han havnet foran estimert tid etter bare noen få dager.

Syklisten har ligget i hardtrening siden det side Nordkapprittet ble gjennomført i fjor, og etappene på årets tur hadde blitt nøye planlagt.

– Etter flere krevende etapper og en til tidvis tung søndag begynte man nå endelig å se målet. Det så ut til at Øystein skulle lykkes, skriver produsent Rose-Marie Aker i pressemeldingen.

– Estimert tid inn til mål var satt til 147 timer og 40 minutter, men med under 10 mil igjen fra mål, hadde Øystein syklet i 112 timer, noe som lå an til å bli en enda bedre rekord enn først antatt.

Klikk for å aktivere kartet

Knappe ti mil fra målstreken gikk det imidlertid galt.

Politiet i Finnmark opplyste kl. 17.40 mandag at en syklist ble hentet med Sea-King helikopter etter å ha falt og slått hodet i Skarvbergtunellen, som befinner seg knappe ti mil fra målstreken på Nordkapp.

Produsent Rose-Marie Ake forteller mer utfyllende om hendelsen:

– Da han syklet inn i Skarvbergtunnelen ved E69, var det nokså dårlig belyst og en del fukt på veien. Crewet hadde kontakt med Øystein underveis. Da han nærmet seg andre siden, begynte det å gå nedover og Øystein kom opp i en fart på opp mot 30km/t, heter det.

– Plutselig utfoldet det seg et stort hull i veien, som Øystein traff. Dette resulterte i et fall hvor han i landingen slo hodet, heter det i meldingen.

En lege som var med i teamet til syklisten ga bistand umiddelbart, og luftambulansen ble kontaktet. Produksjonsselskapet opplyser at Dahl var ved bevissthet da han ble fraktet til Hammerfest sykehus.

Barnekreftforskning er en hjertesak

Etter at toppen av Norge hadde blitt nådd, var planen at Dahl og resten av sykkellaget hans skulle sykle innom alle fylkene i Norge for å fortsette innsamlingsaksjonen til Barnekreftforeningen.

– En av syklistene på Øysteins lag mistet datteren til kreften noen år tidligere, og dette har vært en hjertesak for samtlige i laget både individuelt og sammen, skriver Sykkelaksjonen.