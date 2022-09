FINNER: Odd-Arne Nilsen poserer med ordførerkjedet han fant i skogen.

Gladnyhet i Alta: Fant igjen ordførerkjedet etter seks år

For seks år siden ble ordførerkjedet stjålet i et tyveriraid som endte med biljakt ned en hoppbakk i Alta. Så tok Odd-Arne Nilsen med seg metalldetektoren og dro på leting



Anastasiya Witte-Strifeldt

Det var i februar 2016 at ordførerkjedet forsvant i et frekt tyveriraid.

Til sammen ble rundt 30 kontorer saumfart av fire tyver som brøt seg inn på rådhuset, på jakt etter verdier og nøkler. Tyvene stakk av, og dro videre til et annet kommunalt bygg, der de stjal en Toyota.

En politipatrulje kom tilfeldigvis over bilen, kjørende langs E6. Det ble starten på en heftig biljakt gjennom flere boligfelt, langs gang- og sykkelbaner og på private eiendommer.

På et tidspunkt eksploderte et av dekkene til fluktbilen. Tre av de fire tyvene hoppet ut, og ble så pågrepet. Sjåføren fortsatte derimot flukten.

Helt til hoppbakken på Sandfallet, hvor han kjørte bilen ned selve unnarennet av bakken. Midt i bakken ble det derimot stopp for bilen, mens biltyven stakk av.

Dagen etter ble han likevel funnet, da en hund markerte på den mobile badstua til en familie i området.

Tyven stakk av igjen. Og med han var også ordførerkjedet borte vekk.

– For dumt at noen stjal det

Den antatte ordførerkjedetyven var senere ute på Altapostens facebooksider og spurte hva man kan få i dusør for kjedet. Forsøk på å korrespondere med vedkommende var fånyttes.

TILBAKE HOS ORDFØREREN: Odd-Arne Nilsen og ordfører Monica Nielsen, med kjedet i hendene.

Flere har siden lett etter kjedet, som var antatt å ha blitt gravd ned i en skog i Eiby-området.

Kjedet har vært som sunket i jorden – bokstavelig talt – helt til Odd-Arne Nilsen denne uken tok turen til Eiby med metalldetektoren.

– Jeg vet ikke akkurat hva som gjorde at jeg ville finne kjedet, men jeg hadde bare jævlig lyst til å finne kjedet til Monica, det var for dumt at noen stjal det, forklarer finneren, som refererer til Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap), til Altaposten.

I forkant av kjedejakten tok han kontakt med politiet.

– Jeg prøvde å finne ut hvor de hadde lett, men de kunne ikke hjelpe. Derfor gikk jeg ut på Bygdeterminalen for å finne info, forteller Nilsen.

Skattejakt

Metalldetektoren kjøpte Odd-Arne for ett år siden.

– Jeg kjøpte den i fjor sommer for å dra på spennende skattejakter, så nå lurer jeg på hva det neste vi skal lete etter er, noen må jo ha mistet noe, sier han lattermildt.

At skattejakten på tirsdag skulle ende med en faktisk skatt, forventet han ikke.

– Det var et skikkelig kick å finne kjedet, jeg hadde aldri forventet å finne det på så kort tid. Jeg har bare vært der og lett to ganger, jeg regnet med å finne det til slutt, men jeg regnet med at det ville ta mer tid. Det var nesten et lite sjokk da vi fant det, forteller han om funnet, som først ble omtalt av Kronstadposten.

Kjedet ble funnet under er lag med torv.

– Det var bare stukket rett under torva, men man hadde nok aldri funnet det uten metalldetektor, sier han, og tilføyer:

– De har lett med metalldetektorer i området før, men det er et stort område. I tillegg er det sånn at om for eksempel en trerot er i veien, så gir det ikke utslag på detektoren. Det er ganske små marginer når man leter med metalldetektor.

For ordføreren var det godt å endelig få kjedet tilbake.

– Dette kjedet har mye affeksjonsverdi fordi andre ordførere før meg har brukt det, så det er fint å endelig få det tilbake. Vi anså det som tapt, sier hun.