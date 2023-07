Politiet avfyrte skudd mot person på Grønland i Oslo

Politiet er natt til søndag på Grønland i Oslo med flere patruljer i forbindelse med en aksjon mot et hotell.

– I forbindelse med aksjonen har politiet avfyrt ett skudd mot en person. Personen er bevisst og blir ivaretatt av helse. Spesialenheten er rutinemessig varslet, skriver operasjonsleder Sven Christian Lie i en melding til pressen.

Politiet skriver på Twitter at de kommer til å være i området i en god stund.







De skriver at aksjonen er rettet mot et hotell, og at det ikke er fare for andre personer.

Til VG sier operasjonsleder Lie at han ikke kan svare på spørsmål om hendelsen fordi den vil bli etterforsket av Spesialenheten SpesialenhetenSpesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske saker der det er spørsmål om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbar handling i tjenesten. Enheten er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon som ligger under Justisdepartementet, skriver de på sine nettsider. .

Et vitne VG har snakket med sier at gaten rundt hotellet er sperret.

