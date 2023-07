Kompisgjengen er både oppgitt og frustrert etter å ha blitt satt igjen på Gardermoen. Her er Edvard, Simen, Hans Christian, Eirik og Anders ved gaten.

Kabinansatt blåste rødt – nå sitter kompisgjengen igjen i Oslo

Ferien til guttegjengen på seks ble utsatt etter en kabinansatt blåste rødt på en promilletest.

Det var mandag morgen politiet gjennomførte promillekontroll av personalet på flyginger til inn- og utland på Oslo Lufthavn.

– Et crewmedlem har blåst over lovlig verdi og er besluttet pågrepet, skrev politiet på Twitter etter aksjonen.

Dermed var det kun to kabinpersonale igjen på flyet. Som følge fikk flere passasjerer beskjed om at de måtte bli igjen i Norge.

Det er tillatt med 50 passasjerer per kabinansatt om bord på fly.

VG har vært i kontakt med flyselskapet, men har ikke fått svar på henvendelsene.

Fikk beskjed om akutt sykdom

Trym Stakston skulle etter planen på ferie til Beograd sammen med fem kompiser. Søndag kveld reiste de fra Tønsberg mot Oslo Lufthavn.

Nå sitter guttegjengen på Thon Hotell på Gardermoen, og lurer på om turen blir et faktum.

Trym Stakston studerer skipsfartlogistikk til vanlig, og sier det er ekstra kjipt med tapte feriedager på studentbudsjett.

– Dama ved gaten sa først at flyet var forsinket på grunn av en promillekontroll, sier Trym Stakston.

Kort tid etter opplyser han at de fikk beskjed om at et medlem av kabinpersonalet hadde blitt akutt syk.

Utenfor flyet sto to politibiler.

Mister fire dager

Informasjon om når gjengen eventuelt får reise på ferie har de allerede sett langt etter.

– Vi har snakket med flyplassen, flyselskapet og bookingselskapet. Det ser ut som om vi tidligst får nytt fly 13. juli, sier han.

Det vil si at guttegjengen minst mister fire feriedager. I midlertid har de fått en natt på Thon Hotell ved Gardermoen.

– Vi prøver å holde stemninga oppe, men det er utrolig kjipt. Vi hadde blant annet planlagt å utforske Serbia på scooter, og å besøke en privat vingård. De planene går nå i vasken, sier han.

Stakston er selverklært reiseleder, og hadde booket en taxi fra flyplassen i Beograd til hotellet. Den har han forsøkt å kansellere, men språkbarrieren har bydd på utfordringer.

– Jeg har ringt for å forklare at flyet vårt er innstilt, men jeg tror ikke han forstår hva jeg sier. Han er temmelig sint på meg, så nå er alt bare et jævla rør, sier Stakston.

Satt i arrest

Operasjonsleder Finn Håvard Aas forteller til VG at det er snakk om en flyvertinne som ikke er fra Norge.

– Hun blåste godt over lovlig verdi. Hun er derfor pågrepet og satt i arresten i påvente av dom og soning av straffen, sier Aas.

