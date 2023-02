AVHENGIG AV JOBB: Studentene Kevin Heiberg (23) og Regine Rostad (20) forteller at de er nødt til å jobbe for å dekke alle utgiftene sine.

Alt har blitt skamdyrt for student Kevin Heiberg (23). En fersk undersøkelse viser at studenter jobber over 20 prosent mer enn for fem år siden.

Ved siden av å være fulltidsstudent, har Kevin Heiberg (23) to deltidsjobber.

– Det er veldig tøft til tider. Jeg får det akkurat til å gå rundt, sier Heiberg, som studerer maskiningeniør ved NTNU i Ålesund.

23-åringen jobber både som studentassistent og ved psykiatrisk avdeling på Ålesund sykehus. I snitt jobber han minimum 20 timer i uken.

– Alt er jo skamdyrt, både maten, strømmen og leien, til og med trening. Alt koster penger, og stipendet strekker ikke til, sier han.

Kevin Heiberg (23) studerer i Ålesund, og forteller at han jobber opp mot 70 prosent ved siden av studiene.

Det er han ikke alene om å mene.

I 2022 brukte norske studenter mer tid på lønnet arbeid, sammenlignet med tidligere år.

Det kommer frem i Studiebarometeret for 2022, som ble lagt frem torsdag morgen. 28.000 norske studenter har svart på undersøkelsen, som er gjennomført for tiende gang.

I 2017 brukte de i snitt 7,8 timer i uken på jobb, mens timetallet har steget til 9,4 timer i 2022. Det tilsvarer en økning på nesten 22 prosent.

– En mulig årsak er at arbeidsledigheten er lav, sånn at det er mulig å få jobb, samtidig som det har vært høy inflasjon, slik at studentene trenger penger, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomfører undersøkelsen, som hvert år sendes ut til studenter på andre og femte år.

– Studiestøtten strekker ikke til, sammenlignet med hva ting faktisk koster, sier leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO) Maika Marie Godal Dam.

Leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO) Maika Marie Godal Dam mener undersøkelsen understøtter det organisasjonen har sagt i lang tid.

Denne utfordringen har ifølge Dam blitt ekstra tydelig i år.

– Når prisene i samfunnet øker, blir studentene nødt til å jobbe enda mer for å dekke de økte kostnadene, sier hun.

I Tromsø har også jusstudent Regine Rostad (20) to forskjellige jobber for å få det til å gå rundt.

– Jeg hadde ikke jobbet så mye om jeg ikke måtte, sier hun til VG.

Rostad jobber fast i en Narvesen-kiosk i Tromsø, og innimellom som tilkallingsvikar som brukerstyrt personlig assistent (BPA).

– Det kan bli lange dager, og det blir stress noen ganger, selv om det går, sier hun.

20-åringen er åpen om at hun har slitt med søvn, og at kveldsjobbingen gjør det vanskeligere.

– Etter en kveldsvakt bruker jeg lang tid på å roe meg ned og sovner gjerne ikke før klokken to på natten, sier Rostad.

Det fører til at konsentrasjonsevnen dagene etter er betydelig dårligere, forteller hun.

Regine Rostad (20) mener at kveldsjobbingen går utover konsentrasjonsevnen på studiet.

– Det er krevende å holde det gående for eksempel etter en jobbhelg. Når man studerer eller jobber på fulltid, er det jo ettermiddager og helger man har til å lade batteriene.

I snitt jobber Rostad 45 timer i måneden, altså omtrent 12 timer i uken, forteller hun.

– Jeg ønsker jo å gjøre litt sosiale ting, og liksom være student også.

Heiberg ved NTNU kan fortelle at han iblant må nedprioritere studiene, og at det fører til at han går glipp av en del faglig.

– Det er tunge fag, og jeg får bare forstått det helt på overflaten. Prioriteringen blir ofte 70 prosent jobb og 30 prosent studier.

Om sommeren tar studenten seg heller ikke fri. Da jobber han to steder i hjembyen Horten.

– Jeg er helt avhengig av de sparepengene.

Til tross for at deltidsjobbene spiser mye av 23-åringens tid gjennom hele året, blir jobben lagt til side under eksamensperioden.

– Da kan jeg ikke jobbe ved siden av, så da lever jeg på sparepenger.

Aldri før har så mange studenter svart at de er lite fornøyde med studiene sine.

I 2022 svarer elleve prosent – mer enn en av ti – at de ikke er fornøyde med studieprogrammet de går på. I 2013 var andelen åtte prosent. Samtidig svarer færre at de er fornøyde, 68 prosent i 2022 mot 77 prosent i 2013.

NOKUT-direktør Kristin Vinje sier at tallene i undersøkelsen peker i feil retning.

Overordnet er norske studenter ganske fornøyde. Men likevel: Tallene peker i feil retning, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

– Det er vanskelig å si noe konkret om hvorfor det er sånn, men det er viktig å ta med seg dette resultatet. Så må vi se på variasjonene mellom institusjonene og studieprogrammene, for det er nok her forklaringen ligger, sier Vinje.

Info Disse studentene er mest fornøyd Fysikk Arkeologi Geologi Religion Arkitektur Fag- og yrkesfaglærer Sivilingeniør Musikk, dans og drama Geografi Statsvitenskap Kilde: Studiebarometeret 2022 Vis mer

Dam i NSO reagerer på resultatene i undersøkelsen, og mener de bunner i et problem NSO har pekt på i flere år.

Høye priser gjør at flere jobber mer, det gir mindre tid til å faktisk studere – og til fritid.

– Mange studenter har ikke tid til å være med på sosiale aktiviteter knyttet til studiet, sier hun.

Dam understreker at om denne utviklingen fortsetter, og studiestøtten ikke økes, vil det få alvorlige konsekvenser.

– Hvis det skal fortsette som dette vil det bidra til et større skille mellom de som faktisk kan, og de som ikke kan studere i Norge.

Vinje i NOKUT trekker frem at de etter ti år med undersøkelsen sitter på et stort datamateriale, og at det er viktig å bruke resultatene til å forbedre situasjonen for studentene.

– Vi har for eksempel sett på sykepleierstudentene i Fredrikstad og Bodø, som er langt mer fornøyde i 2022, sammenlignet med 2021. Det er veldig oppløftende, og viser at det hjelper å ta tak i resultatene.

Under pandemien gikk resultatene for tilfredshet med sosialt og faglig læringsmiljø ned, men i år er de bedre.

– Tiltakene gjorde det veldig vanskelig for studentene. Det er godt å se at disse resultatene er på vei opp igjen, selv om det ikke er på samme nivå som før pandemien. Det kan tyde på at pandemien sitter litt igjen, sier Vinje.

