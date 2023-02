LEIEBIL: Kidnapperne brukte denne bilen, men kjørte av veien nord for Koppang. De fikk ikke start igjen etter å ha dratt ut en ledning som tracket bilen på GPS.

Tolga-kidnappingen: Mann dømt til fire og et halvt års fengsel

Tre menn er dømt etter Tolga-kidnappingen i fjor. Mannen som skal ha organisert kidnappingen, er dømt til fire og et halvt års fengsel.

NTB

Straffen for den 24 år gamle mannen som har blitt omtalt som hovedmannen, er i tråd med påstanden aktor la ned da saken gikk i Østre Innlandet tingrett i januar.

– Min klient er gjort kjent med domsresultatet. Han er skuffet over at tingretten har falt ned på aktors påstand, og mener den er vesentlig for streng sammenlignet med tilsvarende rettspraksis, sier 24-åringens forsvarer Marius Ihlebæk til NTB.

Han sier at han nå vil gå gjennom dommen med sin klient før de vurderer om den skal ankes.

Det var TV 2 som først omtalte dommen.

Astrid Meland kommenterer: «Svenske tilstander» i Bygde-Norge

VURDERER ANKE: Advokat Marius Ihlebæk er forsvarer for 24-åringen som blir omtalt som hovedmannen i saken.

To år og tre måneders fengsel

Det var natt til 2. januar i fjor at to menn tok seg inn i huset til en 21-åring og foreldrene hans i Tolga. Foreldrene ble utsatt for vold, og det ble avfyrt flere skudd inne i huset.

21-åringen ble truffet av et skudd, men ble ikke alvorlig skadd. Politiet har funnet det de tror er våpenet som ble brukt.

NTB får opplyst at de to mennene på 25 og 28 år som tok seg inn i huset i Tolga og kidnappet 21-åringen, er dømt til henholdsvis to år og to år og tre måneders fengsel.

Samtidig er en 26 år gammel mann som kjørte 21-åringen og én av kidnapperne fra Hamar til Oslo, frikjent.

VÅPENET: Revolveren som ble brukt på Tolga ble kastet på Koppang, og gjenfunnet 12. mai i år etter snøsmeltingen. Foto: Politiet

Erkjente delvis straffskyld

Da saken gikk i Østre Innlandet tingrett erkjente de tre hovedtiltalte delvis straffskyld. 24-åringen, som politiet mener planla og beordret kidnappingen, erkjente å ha avtalt kidnappingen med de to som dro til Tolga, men mente at han ikke kunne ansees som en hovedmann og at han ikke kunne klandres for voldsbruken.

Samtidig erkjente de to kidnapperne som dro til Tolga, at de deltok i kidnappingen.

I retten forklarte de tiltalte at de skulle redde den 21 år gamle mannen fra et annet kriminelt miljø i Oslo-området. Der hadde mannen opparbeidet seg en betydelig narkotikagjeld høsten 2021.