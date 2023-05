Sjokkfødsel i Kristiansand Dyrepark

Søndag kom plutselig to nye tigerunger til verden i Kristiansand Dyrepark. Et kjærestepar ble vitne til fødselen. – Veldig spesiell opplevelse!

Rett før klokken fire fikk de besøkende og ansatte i Kristiansand Dyrepark seg en uventet overraskelse.

Uten forvarsel startet tigeren Boonya å føde, uten at noen i Dyreparken viste at det skulle skje.

– Ingen hadde fått med seg at hun var drektig! sier konserndirektør i Kristiansand Dyrepark, Per Arnstein Aamot, til VG.

Han forteller at de ansatte har gledet seg over de to nye medlemmene i parken:

– Det har vært smil og glede! De ansatte her synes det har veldig hyggelig, sier konserndirektør i Kristiansand Dyrepark, Per Arnstein Aamot, til VG.

Kjæresteparet Frida Helgerud (24) og Sølve Aksnes (26) var alene i «tigertunnelen» og ble vitne til selve fødselen.

– Vi så fem tigere stå samlet, og så begynte vi og filme, og vi skjønte ikke helt hva som skjedde. Så reiser hun ene moren seg opp, og da ser vi to blodige unger som ligger under mor, sier Frida Helgerud til VG.

HAR ET HÅP: Kjæresteparet håper tigerungene blir oppkalt etter dem.

Det var først da de så videoen at de skjønte at de faktisk hadde filmet selve fødselen.

– Det var en veldig spesiell opplevelse, sier Helgerud, som ble vitne til en sliten mor som passet på de nyfødte tigerungene.

Hun forteller at de tok kontakt med personalet, som ble forfjamset.

– De var like forskrekket som oss. Tydeligvis skulle disse tigerne vært sterilisert, forteller Helgerud.

Etter spørsmål om hvordan foreldrene håndterte fødselen, svarer direktør Aamot at far ikke har vært like involvert:

– Far har gått inn for å spise, så har han ikke brydd seg nevneverdig. Mor ser det ut som det går veldig bra med. Det er vanlig at tigerne får føde ute på egen hånd, naturen må gå sin gang, sier han.

Han sier videre at det tilsynelatende går veldig bra med tigerungene.

– Tigerungene snubler rundt og holder på!

GLEDER SEG: Konserndirektør i Kristiansand Dyrepark, Per Arnstein Aamot, sier han gleder seg over nykommerne.

Selv om det ikke var forventet, tar dyreparken hjertelig imot de to små nykommerne.

– Det er nok av plass i tigerinnhegningen, så det går helt fint, sier Aamot.

Også flere besøkende fikk med seg mirakelet:

– Vi syns jo det er veldig rart, men var veldig hyggelig. Vi så at bakenden til moren var fylt med blod, og at hun slikket masse på tigerungene, sier Rodrigo, en VG-tipser som fikk seg et glimt av de to små.

Rodrigo forteller at han og familien har årskort, og er innom dyreparken hver søndag.

Denne helgens besøk ble derimot utenom det vanlige.

– Det var veldig spesielt å se. Vi gikk opp til suvenirbutikken og fortalte noen ansatte om det, og da sa de at dette ikke er forventet. Da ble vi overrasket, sier han.

Se video av da tigeren Boonya fødte fem unger høsten 2021: