PROBLEM: Noen har problemer med å komme inn i nettbanken.

Flere banker har problemer

En rekke banker har problemer. Leverandøren jobber for fullt med å løse problemet.

Fredag kveld har flere banker problemer, blant andre Sparebank 1, Sbanken, Obos-banken, Sparebanken Møre og Flekkefjord Sparebank.

– Grunnet driftsproblemer er konto- og betalingstjenester i nettbanken utilgjengelig, sier kommunikasjonsdirektør Christine Meling Christensen i Sparebank 1 til VG.

– Vi jobber med å undersøke feilen, sier hun.

TietoEVRY som er leverandør for en gruppe banker, bekrefter at det er en teknisk feil i infrastrukturen som påvirker bankene deres.

– Feilen medfører at man ikke får tilgang til nett- eller mobilbank. Betaling med kort og andre tjenester fungerer. Vi har et team som jobber for fullt med å rette feilen så snart som mulig. Vi beklager den ulempe dette medfører for de berørte bankene og deres kunder, skriver pressekontakten Geir Remman i en epost til VG.

Også Sparebanken Møre og Flekkefjord Sparebank sier de beklager ulempene dette medfører for kundene deres.

