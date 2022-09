SV-kritikk: Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, her sammen med fungerende partileder Kirsti Bergstø.

SV er strøm-kritiske: Bedrifter som ikke sliter, kan få penger

SV er misfornøyd med at regjeringen har laget en generell støtteordning til næringslivet, fordi det vil overføre penger til store bedrifter som ikke sliter, ifølge nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Regjeringen får ikke umiddelbar støtte fra sin faste budsjett-partner i Stortinget for strømstøtten til næringslivet. som ble presentert fredag formiddag, sammen med partene i arbeidslivet.

– Derfor har vi ønsket en lånebasert ordning. Vi ser at regjeringen har kommet fram til en kombinasjon av låneordning og generell støtte, som vi nå skal vurdere konsekvensen av. Det er viktig at ordningen hjelper de bedriftene som sliter mest. Det skytes inn store summer i denne strømstøttepakken, da må den treffe. Vi vet av erfaring med koronastøtten at det er vanskelig å lage en treffsikker ordning, så det kommer vi til å følge med på, skriver han i en epost til VG.

– Det viktigste er at bedriftene spare strøm og bidrar til grønn omstilling på lang sikt. Derfor er ENØK-krav til næringslivet et viktig krav som bidrar til et grønnere næringsliv, det håper jeg regjeringen sørger for, legger han til.

VIL FORLENGE ORDNINGEN: Nikolai Astrup er Høyres energipolitiske talsperson.

Høyre er kritisk til at regjeringens nye strømstøtteordning stopper allerede ved nyttår.

– Vi er usikre på om regjeringen egentlig har oppfattet alvoret i situasjonen. Vi vet allerede nå at mange bedrifter går en svært krevende vinter i møte, og det vil nok også være tilfellet i januar og februar, skriver Nikolai Astrup (H) i en epost til VG.

Høyres energipolitiske talsperson mener det vil være behov for ordningen minst til neste sommer, men legger til at opplegget er i tråd med Høyres foreslåtte modell.

Frp: Frykter konkurser

FrP-leder Sylvi Listhaug er ikke fornøyd med regjeringens foreslåtte strømpakke for bedrifter - og sier hun frykter ras av konkurser.

– Dette er ufattelig svakt. Regjeringens vente å se-holdning har blitt erstattet av en rødgrønn oppskrift på konkurser, utflagging og tapt verdiskapning. Støre og Vedum gambler med norske arbeidsplasser i frykt for å gi et svært lite antall av bedrifter noen kroner for mye. Dette er et ufattelig høyt spill med norske arbeidsplasser. Jeg syns at det er ufattelig at NHO og LO har gitt sin tilslutning. Det er å svikte norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Listhaug.

MDG: Positivt

Lan Marie Berg i MDG mener det er positivt at regjeringen nå kommer med en avgrenset og målrettet ordning for næringslivet.

– Men MDG hadde håpet at de også hadde kommet med en storstilt pakke med energisparingstiltak både for husholdningene og næringslivet, skriver hun i en epost.

– Situasjonene vi står i nå er en stor mulighet for å kunne sette i gang den energisparedugnaden vi burde ha kommet i gang med for lenge siden. Det er det mest effektive vi kan gjøre på kort sikt og for å kunne gjøre bedrifter og folk mindre sårbare for svingninger i strømpriser framover, legger hun til.

Neste sommer

Høyres energipolitiske talsperson legger til at opplegget er i tråd med Høyres foreslåtte modell.

– Strømstøtte er bare én del av svaret. Regjeringen må også raskt bidra med tiltak som bidrar til raskere utbygging av fornybar energi og mer energieffektivisering på kort sikt. Da er det særlig mer solenergi, flere enøktiltak og raskere konsesjonsbehandling av både nett og kraftproduksjon som blir viktig, skriver Astrup.

Dette løser ikke den grunnleggende strømpriskrisen for folk og næringsliv, ifølge Rødts leder Bjørnar Moxnes.

– Ved første øyekast virker dette som greie nok tiltak i seg selv. Det er helt nødvendig med strenge utbytteforbud og andre grep som sørger for at strømstøtte til bedriftene nå sikrer arbeidsplassene og ikke gir ekstra profitt til de som ikke trenger støtten. Vi er også glad for at regjeringen endelig ser behovet for en utrulling av energisparetiltak og solenergi, slik Rødt har etterspurt, selv om det nok blir behov for mye mer, skriver Rødt-lederen i en epost.

Alle partiene varsler i tillegg at de vil komme til det ekstra stortingsmøtet på mandag med en rekke forslag til løsninger på strømkrisen.