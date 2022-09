VIKAREN: Dagny Sunnanå Hausken (Sp) har vært fungerende ordfører i Stavanger i nesten et halvt år.

Sp-topp åpner for regjerings-exit: − Vet ikke om Sp kan leve med det

STAVANGER (VG) Det er ikke Senterpartiet som styrer regjeringens energipolitikk, sier Sp-ordfører. Hun er sint, fortvilet og skuffet.

– Vi har ikke levert det vi lovet i energipolitikken. Det overskygger alt annet, for det har så dramatiske konsekvenser for folk. Regjeringen virker tafatt og på etterskudd. Det er veldig uheldig, sier Dagny Sunnanå Hausken (Sp).

Hun tar imot VG på ordførerens kontor. Snart må Hausken flytte ut, tilbake til det litt mindre og litt mindre staselige varaordførerkontoret, når Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) er tilbake fra mammaperm.

Men enn så lenge er hun fungerende ordfører i oljebyen. Eller energihovedstaden, som den nå helst vil bli kalt.

OLJEHOVEDSTADEN: I horisonten kan du skimte Stavangers viktigste næring.

– Ikke vår energipolitikk

– Hva skal til for at Sp bør revurdere regjeringsdeltagelsen?

– Det er en balansegang. Hvis vi føler at det ikke blir gjort noen grep i energipolitikken, EU skal styre våre priser for all fremtid og vi bare skal fortsette som før, så vet jeg ikke om Sp kan leve med det, sier hun.

– Er det mange kameler dere må svelge nå?

– Det er ikke vår energipolitikk regjeringen fører nå. Vi må prøve å gjøre det beste ut av det, og jeg håper jo virkelig regjeringen kommer på banen og viser handlekraft, sier Hausken og fortsetter:

– Det verste for våre bedrifter, som folk her ikke kan akseptere, er ulikhetene mellom landsdeler som i utgangspunktet burde hatt like konkurransevilkår. Nå sliter vi virkelig.

IKKE TILFREDS: Fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp).

– Skyldes nasjonal politikk

Rogaland tilhører strømregionen Sørvest-Norge, som har vært aller hardest rammet av prissjokket, samtidig som Nord-Norge og Midt-Norge slipper unna prisgaloppen. Hausken frykter både konkurser og et næringsliv på flyttefot.

– Det er bedrifter som nå vurderer å flytte lenger nord. Det er ikke snakk om Nord-Norge, men bare på nordsiden av Sognefjorden eller Trøndelag. De har helt andre konkurransevilkår, for de har så lav strømpris, sier hun.

På Stavanger Aftenblads siste kommunevalgsmåling synker Sp fra 4,8 til 1,9 prosent.

– Jeg tror veldig mye skyldes nasjonal politikk. Jeg tror folk er veldig skuffet. De hadde andre forventninger da Senterpartiet gikk i regjering, og spesielt her i Rogaland og Stavanger, sier Hausken og fortsetter:

STAVANGERS KONGE: «Alt det lyset når er vår kommune. I underkant av seks måneder skal alt dette bli ditt », sa kanskje ordfører Nordtun da hun viste vikaren sjefskontoret. «Hva med det skyggefulle stedet der borte?», spurte kanskje Hausken. Og kanskje svarte Nordtun: «Det er Sandnes. Du må aldri dra dit».

– Vi er energifylket og energibyen, og nå sitter vi her og betaler de høyeste energiprisene i landet. Det kan ikke folk akseptere.

Hun mener regjeringen må levere en strømpakke til næringslivet, en langsiktig sikring av levelige priser og ta større nasjonal kontroll over krafteksporten.

– Jeg forstår at folk er sinte, fortvilet og skuffet over regjeringen, sier Hausken.

– Er du også det?

– Ja, jeg må si det. Jeg forstår at de står i en vanskelig situasjon, så skulle jeg ønske at de hadde mer handlekraft.

VG har lagt frem kritikken for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, men så langt ikke fått svar.

OPP OG NED: Senterpartiet føk opp som en kule – og ned igjen. Her er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på Statsministerens kontor i forbindelse med strømmøter torsdag.

Gir Vedum en sjans

Da Trygve Slagsvold Vedum tok over som Sp-leder i april 2014, var han sjef for et parti på 4–5 prosent. Så tok han dem til høyder de aldri hadde vært i nærheten av før – og testet rollen som Norges største parti. Før valget kom knekken, og resultatet ble 13,5 prosent. Men fallet fortsatte: Nå får Senterpartiet igjen stifte bekjentskap med «sperregrenseskrekken».

– Har Sp en sterk nok ledelse nå?

– Det får vi håpe at vi har, sier Hausken.

– Du har troen på at Vedum kan ta dere opp igjen?

– Ja, jeg kan ikke si at jeg ikke har troen på Trygve. Jeg synes han ennå skal få en sjans. Vi har ennå ikke lagt frem vårt første budsjett, og det kan fortsatt komme litt. Vi trenger drahjelp fra sentralt hold for å gjøre et godt valg her.

ENSOMT: Hvis siste måling ble valgresultatet, ville Sp i Stavanger gått fra tre til én representanter.

Bestillingen til Sp-toppene i hovedstadens regjeringskontorer er klar:

– Vi trenger noe som viser at regjeringen bryr seg om Rogaland, sier Hausken.

– Virker det som om regjeringen bryr seg om Rogaland nå?

– Vi har ikke sett så veldig mye til det til nå.

Folk setter pris på at noen fergesamband har blitt gratis, sier hun. Men Stavanger har ikke fått medisinstudiet eller psykologiutdanningen de ønsket seg til universitetet, selv om Norge står i en fastlegekrise og Rogaland har slitt med lange ventetider hos psykologer.

– Hvis dere får fortsette å styre Stavanger sammen med Ap og resten av gjengen, er det på grunn av eller på tross av regjeringen?

– Hvis det ikke snur, så tenker jeg at hvis vi vinner så er det på tross av regjeringen. Hvis vi ikke viser at vi kan ta hånd om dette og løse energiutfordringene på en god måte, så er det på tross.

IKKE PLASS: Rogalendingen Geir Pollestad ble på Stortinget, mens andre senterpartister gikk i regjering. Her sammen med en partikollega som fikk testet både storting og regjering i sin levetid, tidligere Sp-formann og statsminister Per Borten.

Vil ha Pollestad i regjering

Solberg-regjeringen hadde fire statsråder fra Rogaland: Bent Høie (H), Iselin Nybø (V), Tina Bru (H) og Olaug Bollestad (KrF). Totalt var syv rogalendinger innom regjeringen på åtte år. Etter at Hadia Tajik (Ap) gikk av i mars, står Rogaland uten representasjon i regjeringen. Fire statssekretærer har tilbrakt barndommen i fylket – men studert og jobbet i andre steder i inn- og utland siden.

– Er det ingen kompetente folk fra Sp i Rogaland som kunne sittet i regjering?

– Jeg synes at det er det, og at det er synd at vi er så dårlig representert.

– Hvem burde regjeringen hentet inn fra Rogaland?

– Jeg synes at Geir Pollestad godt kunne vært i regjering.