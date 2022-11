BAR PÅ NYE SPOR: Over 20 år etter drapet på Birgitte Tengs, fant politiet DNA-spor på strømpebuksen hun hadde på seg kvelden hun ble drept. Funnet er ventet å spille en sentral rolle i rettssaken neste uke.

Dette er DNA-beviset som kan felle Tengs-tiltalte

DNA-beviset blir sentralt i påtalemyndighetens forsøk på å bevise at Johny Vassbakk (52) drepte Birgitte Tengs (17) i 1995.

I dag klokken 09.30 begynner rettssaken mot 52-åringen fra Haugalandet.

Vassbakk nekter straffskyld og fastholder at han aldri har hatt kontakt med Birgitte Tengs. Politiet mener et DNA-funn fra Karmøy-jentas blodige strømpebukse beviser at 52-åringen lyver.

DNA-funnet blir sentralt når påtalemyndigheten over åtte uker skal forsøke å bevise at Vassbakk utover enhver rimelig tvil er skyldig. Nesten en hel uke er satt av til DNA.

Så hvor sikkert er DNA-beviset?

Klarer politiet å knytte funnet på strømpebuksen til selve drapshandlingen?

Og kan politiets egne sigarettsneiper så tvil?

TILTALT: Mens Johnyv Vassbakk de siste årene levde et tilsynelatende rolig liv sammen med hundene sine, drev politiet topphemmelig etterforskning av ham. I fjor høst ble han pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs.

Først en kjapp oppsummering av det vi vet om DNA-beviset:

DNA-beviset ble funnet på strømpebuksen som Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept natt til 6. mai 1995.

Y-profilen i funnet fra strømpebuksen stemmer med Johny Vassbakks Y-profil. Det betyr at det er høy sannsynlighet for at funnet stammer fra ham eller fra hans mannlige slektninger, som alle deler samme Y-profil.

Senere undersøkelser konkluderte med at Vassbakk har en mutasjon i sin Y-profil som utelukker hans mannlige slektninger. Det reduserer sannsynligheten for at DNA-funnet kan stamme fra andre enn Vassbakk.

Kan DNA-beviset knyttes til drapet?

Omfattende undersøkelser av DNA-funnet har imidlertid mislykkes i å avdekke hvor det kom fra, noe som gjør det vanskeligere for politiet å knytte det til selve drapshandlingen.

– Når man ikke kan fastslå spesifikk kroppsvæske, er det vanskelig å fastslå hvor og hvordan det har kommet dit, sier DNA-analytiker Ragne Farmen til VG.

DNA finnes i kroppsvæsker som spytt, sæd og blod. I dette tilfellet kan det også dreie seg om hudceller i små mengder, forklarer Farmen.

– Finner man sæd i en jentes underliv, forklarer det en handling. Hudceller på gjenstander må forklares mye nøyere og settes i en sammenheng.

UAVHENGIG ANALYTIKER: Ragne Farmen startet analyseinstituttet GENA etter å ha bodd flere år i USA og Storbritannia.

Farmen har mangeårig ekspertise som DNA-analytiker og sakkyndig i norske domstoler. I flere år ledet hun Norges eneste uavhengige analyseinstitutt, GENA, i Stavanger.

Hun er ikke sakkyndig i Tengs-rettssaken og har ikke lest analyserapporten for det aktuelle DNA-beviset. Hun uttaler seg kun på generelt grunnlag i denne saken.

Analysemetoden av Y-kromosom – som er brukt her – er «godt kjent», ifølge Farmen. Den brukes til å påvise noen få celler av mannlig opprinnelse blandet med kvinnelige celler. (Menn har vanligvis ett X- og ett Y-kromosom, mens kvinner har to X-kromosomer.)

Begrensningen ved denne metoden for å analysere DNA-funn, er at alle menn med samme mannlige slektslinje vil ha samme Y-profil, forklarer Farmen.

– Det er derfor politiet mente mutasjons-funnet er så viktig, fordi det utelukker Vassbakks mannlige slektninger. Det forsterker det som et bevis mot tiltalte, sier hun.

Info Dette er saken Dette er Tengs-saken: 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine, men han ble senere frikjent.

Derfor er den viktig: Siden fetteren ble frikjent, har saken vært uoppklart.

Dette er nytt: I fjor ble en Johny Vassbakk (52) pågrepet og siktet for drapet på Birgitte. Han nekter for å ha noe med det å gjøre. Det er denne mannen som nå er tiltalt for drapet, og må møte i retten. Vis mer

At det er høy sannsynlighet for at DNA-funnet tilhører Vassbakk, forklarer imidlertid ikke hvordan det havnet på Birgitte Tengs’ strømpebukse.

– Mange ting kan forklare et DNA-funn. Når man ikke vet når det oppsto, må man tenke: «Kjenner de hverandre? Kan de ha vært på et sted som forklarer hvorfor hans DNA har kommet dit?», sier Farmen.

Hun sier forsvaret da må forklare hvorfor Vassbakks DNA ble funnet på en drept person.

– Hvis det ikke kan forklares på noen måte, er det jo rart at det dukker opp der det er.

FORSVARER: Stian Kristensen vil møte i retten sammen med Vassbakk mandag. Her er han foran Stavanger tinghus etter pågripelsen i fjor høst.

Forsvarer Stian Kristensen minner om at «helt grunnleggende rettssikkerhetsgarantier, som for eksempel uskyldspresumsjon», gjør at bevisbyrden ligger på påtalemyndighetens side — ikke Vassbakks.

— Det vil ta om lag to måneder i retten å belyse saken i sin fulle bredde. Først på det tidspunkt vil det være grunnlag for at retten kan avsi en dom over skyldspørsmålet i saken, skriver han i en tekstmelding til VG.

Utover dette ønsker ikke forsvareren ønsker uttale seg om bevisførselen så tett på rettssaken.

Info Slik forsvarer Vassbakk seg: 52-åringen holder fast ved forklaringen som han har gjentatt til politiet siden 1995. ** Han sier han aldri har møtt, snakket med, hatt kontakt med eller vært i nærheten av Birgitte Tengs. Han hevder også at han ikke kjenner Tengs’ venner og vet derfor ikke om han noen gang har vært i kontakt med dem. ** Da drapet skjedde, hevder han at han ikke kjente til Gamle Sundsveg, som strekker seg forbi åstedet, og han sier han aldri har vært. ** Han tilbrakte formiddagen i Haugesund under 12 timer etter drapet og tok blant annet ut 2000 kroner fra en minibank, ifølge VGs opplysninger. Det aktuelle bankuttaket gir ikke Vassbakk alibi, men det knytter ham heller ikke nærmere åstedet eller drapet. ** Vassbakk har holdt fast på sin forklaring fra 1995 og 1996 da han ble avhørt som vitne og forklarte seg om sine bevegelser i Kopervik i tiden rundt drapet. Han antok at han kjørte til Haugesund på kvelden før drapet, og at han kom hjem omkring halv tre på natten. Han var uklar på formålet med turen, men forklarte til politiet at han vanligvis dro til Haugesund for å bowle eller gå på kino. ** Han har selv sagt at han alltid har brutt sammen og erkjent i tidligere straffesaker, men nå står han på sitt. Vis mer

Tidligere har Vassbakks forsvarer stilt flere spørsmål ved DNA-funnet, blant annet:

** Hvordan skal politiet kunne dokumentere at DNA-funnet kan knyttes til drapshandlingen?

** Hva ble avsatt først på strømpebuksen: Blodet eller DNA-profilen som kan stamme fra klienten hans?

** Hvordan kan politiet kunne utelukke forurensning eller oversmitte av DNA-beviset?

1 / 3 DREPT: Birgitte Tengs ble bare 17 år gammel. OVER ÅSTEDET: Gamle Sundsveg ligger like ved barndomshjemmet til Birgitte Tengs på Karmøy. PÅ MINNESTEDET: Steinen er plassert innimellom kratt og trær ved Gamle Sundsveg, der 17-åringen ble funnet seksuelt misbrukt og drept 6. mai 1995. forrige neste fullskjerm DREPT: Birgitte Tengs ble bare 17 år gammel.

Fare for forurensning?

I fjor sommer, før pågripelsen av Vassbakk, fortalte den pensjonerte Kripos-krimteknikeren Tore Per Bakken at åstedet kunne vært bedre ivaretatt.

– I 1995 var åstedsdisiplinen ikke helt etter dagens mål. Politiet røykte og kastet sneiper. Men selve hendelsen var intakt da jeg ankom stedet, sa Bakken.

– Dette var et utendørs åsted, og det er ganske krevende i seg selv. I tillegg var det et stort åsted og de kunne ha sperret av mer, sa Bakken.

Bakken skal vitne i rettssaken neste uke, og ønsker ikke kommentere saken. Han er kjent med at VG publiserer deler av fjorårets intervju.

1 / 4 PENSJONERT: Tore Per Bakken husker godt maidagen i 1995 da han fikk beskjed om å dra til Karmøy snarest for å sikre spor. Han ankom åstedet omtrent klokken 18.00, mange timer etter at 17-åringen ble funnet. PLUKKET STEIN: For å holde plasten på plass, brukte lokalpolitiet steiner de fant i terrenget. Senere konkluderte obdusentene med at det var stor sannsynlighet for at Birgitte Tengs ble drept med en stein av mindre størrelse enn den som ble funnet ved siden av henne. Drapsvåpenet kan altså ha vært blant steinene politiet flyttet på. DEN GANG DA: Teknikere på åstedet i 1995 hadde mindre sensitivt utstyr enn det politiet har tilgang på i dag. PÅ ÅSTEDET: Tore Per Bakken var i 1998 tilbake i Gamle Sundsveg, der Birgitte Tengs ble funnet drept tre år tidligere, i forbindelse med fetterens ankesak. forrige neste fullskjerm PENSJONERT: Tore Per Bakken husker godt maidagen i 1995 da han fikk beskjed om å dra til Karmøy snarest for å sikre spor. Han ankom åstedet omtrent klokken 18.00, mange timer etter at 17-åringen ble funnet.

Kan det ha smittet over?

Oversmitte betyr at DNA-profilen kan ha smittet over via en annen person eller et objekt. Det er mindre sannsynlighet for oversmitte i tilfeller der det er snakk om lite DNA-materiale, forklarer DNA-analytiker Ragne Farmen.

Men igjen: Her vet man ikke hva DNA-funnet kom fra.

– Hvor sterkt blir DNA-beviset i retten?

– Det er umulig å si. Hvor betydningsfullt DNA-beviset blir, kommer først fram i rettssaken, sier Farmen.