VIL BYTTE UT DENNE MANNEN: Jonas Gahr Støre er ikke rette mannen til å lede Ap, mener tidligere leder i LO-forbundet Handel og Kontor.

Tidligere LO-topp: Skift ut ledelsen i Ap

Den tidligere LO-kjempen Sture Arntzen (74) sier at Arbeiderpartiet må skifte ut hele ledelsen, inkludert statsminister Jonas Gahr Støre.

Det sier han etter at hans Ap oppnådde rekordlave 14,6 prosent oppslutning på Vårt Lands partimåling tirsdag.

Høyre får 35,6 prosent – mens Ap og Sp samlet får 18,4 prosent, etter at Sp er under sperregrensen sperregrensen Parti som får mer enn fire prosents oppslutning i stortingsvalg får flere stortingsrepresentanter, fordi de kan kjempe om såkalte utjevningsmandater.med sine 3,8 prosent.

– Jonas og ledelsen laget slagordet om at de har en politikk for vanlige folk. Men dessverre så treffer de ikke vanlige folk med politikken sin. Dette går ikke lenger, de bør skiftes ut på landsmøtet til våren, slik at andre krefter kan gjenreise partiet vårt, sier den tidligere lederen i LO-forbundet Handel og Kontor etter sjokkmålingen på 14,6 prosent.

– Du mener at Jonas Gahr Støre ikke er rette mann som partileder?

– Ja, men jeg vil rette kritikken mot hele ledelsen. De har kommet så langt unna Aps tradisjonelle politiske linje, hvor vanlige arbeidsfolks behov var det sentrale.

FÅR KJEFT: Arntzen vil bytte ut alle tre: Støre partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran.

Støre: Kan spille inn synspunkter

VG har forelagt Arntzens ønske om full utskiftning i Ap-toppen for Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre:

– Jeg svarer at som alle medlemmer i Arbeiderpartiet – om han fortsatt er det – så kan han spile inn sine synspunkter til valgkomiteen som vi får i februar, og som skal gjøre sine anbefalinger til landsmøtet i mai. Det er den måten Arbeiderpartiet velger sine ledere på. Enten du er tidligere forbundsleder, eller medlem i et partilag, er det måten du kan si fra på, svarer Støre.

Trekker frem Giske

Da partiet kom ned mot 20 prosent i 2020, gikk Arntzen ut i VG og mente at Oslo-byrådsleder Raymond Johansen var den rette mannen for partiet.

Dagens måling på 14,6 prosent - utført av Norstat for Vårt Land - er den laveste siden partiet gikk i regjering med Sp i fjor høst.

– Jeg skal ikke blande meg inn i hvem som skal lede Ap fremover, men Raymond har gjort en god jobb i Oslo og bør være aktuell, sier Arntzen nå.

Han trekker frem Trond Giske, ikke som aktuell i ledelsen, men hans politiske linje.

FÅR SKRYT: Arntzen peker ikke på Trond Giske som lederkandidat, men sier at partiet trenger Giskes politiske visjoner.

– Giske har lagt en politisk linje for lokallaget sitt i Trondheim som bygger på gode sosialdemokratiske verdier. Vi trenger Giske tilbake i politikken.

– I ledelsen?

– Nei, det tror jeg ikke det er tid for, men han har politiske visjoner som partiet trenger. Vi trenger folk med de politiske holdningene som Giske representerer.

STRØM: Sture Arntzen mener det er rom for bedre strømstøtteordning.

Arntzen sier at partiet må stake ut en helt ny kurs – begynne på en ny giv.

– De må analysere folks behov og lage en politikk etter det.

– Skjønner ikke

Han mener regjeringens avvisning av å bedre strømstøtten, er feilslått.

– Staten har så store kraftinntekter at de kunne forbedret den.

– Støre viser til at den er Europas beste?

– Da skjønner han ikke at vi har et helt annet klima her oppe i nord, sammenlignet de fleste andre land i Europa, som ikke har vår kulde om vinteren.

Arntzen var leder i Handel og Kontor fra 1994 til 2013, da Trine Lise Sundnes tok over som forbundsleder.

Sundnes sitter på Stortinget for Ap i dag.