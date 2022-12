Aktor: –Bevist utover enhver rimelig tvil

Statsadvokatene er i gang med sin sluttprosedyre i saken mot Johny Vassbakk som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs.

– Aktoratet mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at det er den nå tiltalte mannen i 50-årene som stod bak drap og seksuelt overgrep på Birgitte Tengs i 1995, sa Thomseth i retten i dag.

Statsadvokatene er i gang med sin sluttprosedyre og oppsummerer bevisbildet mot Vassbakk.

Vassbakk har hele tiden nektet straffskyld, og hevder at han, så vidt han vet, ikke har truffet Birgitte tidligere.

TITALT: Det er Johny Vassbakk som sitter på tiltalebenken for drapet på Birgitte Tengs i Haugesunds tingrett.

– Rakk å bli 17 år

Statsadvokat Thale Thomseth innledet rettsdagen med å fortelle om Brigitte Tengs sine planer for for fremtiden. Da Tengs ble drept stod hun på terskelen til voksenlivet og hadde planer om å studere musikk.

– Hun rakk å bli 17 år, sa Thomseth.

Deretter gikk hun over til å beskrive skadene som var på Birgitte da hun ble funnet drept om formiddagen den 6. mai 1995.

– Det er ingen tvil om at Birgitte ble drept. Det er ingen tvil om at det finnes en gjerningsperson. Det at det finnes begrenset avsatte spor endrer ikke dette, fortsatte Thomseth.

DNA-beviset

Det er DNA-funnet på Birgitte sin strømpebukse som er aktoratets hovedbevis.

Tidligere har østeriske Walther Parson ved The Institute of Legal Medicine (GMI) i Innsbruck, vitnet om DNA-funnet og analysene som ble utført da det i 2016 ble besluttet at Tengs-saken skulle etterforskes på nytt.

Det er Parson ved GMI som har analysert DNA-funnet, og under sitt vitnemål slo Parson fast at Vassbakk ikke kan utelates fra DNA-funnet som påtalemyndigheten har lagt frem som hovedbevis. Med andre ord at DNA-funnet tilhører Vassbakk.

HOVEDBEVISET: Statsadvokatene Nina Grande (t.v.) og Thale Thomseth (t.h.) i Haugesund tingrett. Det er DNA-funnet som er hovedbeviset i straffesaken mot Johny Vassbakk.

– Avsatt direkte

Mengden av DNA som har samme Y-profil som Vassbakk er liten.

Forsvarerne til Vassbakk har tidligere under rettsaken anført at DNA-et kan ha kommet på strømpebuksen gjennom oversmitte eller på andre måter enn ved at Vassbakk selv har etterlatt det.

Forsvarerne har argumentert for at et tilfeldig møte på butikken, et offentlig toalett eller håndtering av vekslepenger kan ha ført til at Vassbakk sitt DNA kan ha smittet over på strømpebuksen.

I sluttprosedyren i dag avviste aktoratet dettet.

– Bevisene i saken støtter påstanden om at tiltaltes Y-DNA er avsatt direkte på strømpebuksen i forbindelse med drapshandlingen, slo statsadvokat Nina Grande fast.

Hun sa videre at politiet har undersøkt om andre gjenstander kan ha avsatt DNA, men at dette har ikke ført frem.

– Retten må vurdere hvor sannsynlig det er at Birgitte har fått tiltaltes DNA på denne måten sammenliknet med hvor sannsynlig det er at DNA har kommet dit gjennom drapshandlingen, fortsatte Grande videre.

Avfeiede andre forklaringer

Grande aviste deretter andre forklaringer på at Vassbakk sitt DNA kan ha havnet på strømpebuksen. For eksempel ved arbeidet med obduksjonen eller annet etterforskningsarbeid.

– Politiet har undersøkt alle tenkelige muligheter for å finne en forklaring på hvorfor tiltaltes DNA er på Birgittes strømpebukse. Det er ingen direkte kontakt mellom de to i forkant av drapet. Det er helle ringen indirekte kontakt som vi er kjent med, sa Grande.

Hun pekte også på at det er funnet en tydelig DNA-profil på strømpebuksen.

– Hvis DNA-et fra tiltalte ble avsatt på strømpebuksen via andre overføringer, ville vi ikke funnet en så klar profil fra én person og samtidig så fraværende funn fra andre, fortsatte Grande.