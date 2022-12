FORUTSIGBART: Når han fyrer med ved vet Younes Hamidane, her med datteren Selma (7), hva det koster å holde varmen.

Fikk strømregning på nesten 21.000 kroner

Younes Hamidane (48) fikk bakoversveis da han fikk strømregningen for november – den var på 20 892 kroner og 46 øre. Betalingsfrist: 3. juledag.

Beløpet er med rubbel og bit; kraft, nettleie, avgifter – og strømstøtte. Sistnevnte på 1521 kroner.

– Jeg fikk sjokk, sier Hamidane som holdt på å hjelpe en venn med å montere et kjøkken da han åpnet e-posten fra strømleverandøren Los under en pause i arbeidet.

– Jeg trodde først det var 2000 kroner. Men det er en halv lønning. Hvordan skal jeg klare meg? sier 48-åringen til VG.

Han forteller at han jobber som miljøterapeut og bor i en 200 kvadratmeter stor gammel enebolig i Skiptvet i Viken sammen med fire barn og en kone som holder på å ta en doktorgrad.

– Føler meg lurt

– Klarer du å betale?

– Nei, hva skal jeg si? Jeg har litt sparepenger som vi hadde tenkt å bruke på å dra til Algerie, men nå må jeg ta fra den sparekontoen, sier Hamidane, som opprinnelig kommer fra nettopp Algerie.

– Jeg føler meg lurt. Nå skal jeg bytte strømselskap for dette er en prinsippsak, fortsetter han.

Han forteller at han har vært strømkunde hos Los siden april i fjor.

– De ringte i sommer og da sa jeg ja til fastpris i tre måneder, sier Hamidane.

Han sier han først ikke husket at han hadde takket ja til å videreføre avtalen også i november og desember. Det fant han først da han begynte å lete i innboksen.

– Jeg har gått med på avtalen. Det dumt og naivt av meg, men jeg vil advare andre. Jeg har ikke kjempepeiling på strøm, sier Hamidane.

TO VARMEPUMPER: Firebarnsfaren har to varmepumper i huset, blant annet en i trappen til annen etasje.

Fastprisen han bestilte er på 649,90 øre per kilowattime. Prisen inkluderer moms og avgifter, men ikke nettleie.

Avtalen kalles Los forutsigbar og betyr at man fryser strømprisen i kortere perioder. Når fastprisperioden er over, tilbakeføres man automatisk til opprinnelige strømavtale og pris.

På appen kan han se at han allerede har brukt strøm for 14 000 kroner så langt i desember. Men det er uten strømstøtte.

I bestillingsbekreftelsen han fikk fra Los i september står det:

«Nå trenger du ikke bekymre deg for svingende strømpriser, med fastpris får du trygghet og forutsigbarhet gjennom å allerede nå vite hva du skal betale for strømmen i november og desember!»

– De sier jeg ikke skal bekymre meg, men dette er en psykisk belastning. Det er ikke lett når man har fire barn. Jeg føler på en måte at jeg har sviktet familien. Men jeg har heldigvis en forståelsesfull kone, sier Hamidane.

I oktober, forteller han, hadde familien en strømregning på 4300 kroner og i september 3800. Da hadde de spotpris.

ENEBOLIG: Familien bor i en stor, gammel enebolig på 200 kvadratmeter. I november brukte de 3176 kilowattimer.

Dette sier Los

Los sier at de av hensyn til personvernet ikke kan kommentere konkrete kundeforhold, men at selskapet er forpliktet å tilby kunder som har valgt tilleggstjenesten Forutsigbar, å komme med tilbud om flere fastprisperioder gjennom året.

– Tilbudet har vært etterspurt av mange, særlig etter sommermånedene der kundene som hadde valgt fastpris opplevde å komme svært godt ut av det, skriver Rolf Bjarne Eriksen, daglig leder salg og kundeopplevelse, i en e-post.

Han opplyser at Los kjøper inn strømmen for kunden frem i tid og at fastprisen de tilbyr er styrt av forventningene i markedet.

– Fastpristilbudet for november og desember gikk ut kort tid etter at vi hadde hatt den høyeste strømprisen som har vært i Norge noensinne. På det tidspunktet var markedet forventet å gå oppover. Så kom et uventet fall i spotprisen, som særlig påvirket november, skriver Eriksen

På grunn av de store prissvingninger i høst, sier han, kontaktet de kundene.

– Vi valgte derfor å kontakte alle kunder som hadde bestilt fastpris med Forutsigbar for å gi dem muligheten til å trekke seg fra avtalen. Kunder som har bestilt fastprisen over mail ble kontaktet på mail, og det ble også sendt ut sms og brevpost til kunder som vi ikke hadde mail til, skriver Eriksen.

Los sendte også ut pressemelding om den fornyede angremuligheten, noe som blant annet ble omtalt i flere medier.

– Så er det dessverre slik at vi må sette en strek et sted. Kunder som har valgt fastpris for november og desember bestilte dette i midten av september, og de har fått mulighet til å trekke seg fra avtalen helt frem til slutten av november. Vi har ingen mandat til å flytte kunder fra en avtale de selv har bestilt og over på en annen, skriver Eriksen.

Et slikt tilbud sier Hamidane at han ikke har mottatt.

– Jeg har ikke fått tilbud om å trekke meg fra fastprisavtalen hverken på e-post eller sms, men den 13. september fikk jeg en sms om at periodens fastpristilbud medfører større risiko enn tidligere på grunn av de høye innkjøpsprisene, sier Hamidane som har videresendt sms-en til VG.

Dagen etter fikk han bekreftelse på bestilling av fastpris for november- desember.