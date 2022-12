KLATRET OVER: Daglig leder i Specsavers Kjetil Bjørkeng måtte grave frem en passasje gjennom det han anslår er over en halvannen meter snø.

Snøkaos i nord – nå kommer snøværet sørover

Ved Specsavers i Finnses måtte de klatre over en vegg av snø før de kunne starte arbeidsdagen. Nå er det sendt ut farevarsel flere steder.

Natt til fredag falt det store mengder snø i de nordlige delene av landet. Det var derfor et syn utenom det vanlige som møtte daglig leder Kjetil Bjørkeng da han skulle begynne arbeidsdagen på Specsavers på Finnsnes fredag morgen.

– Det var en vegg av snø. En hel vegg, faktisk, sier Bjørkeng og legger til at han var glad for at han hadde gått for storsko og heldress denne dagen.

Bjørkeng forteller at han kom seg inn ved å klatre over snøveggen, låse seg inn og hente en spade. Etter en halvannen time fikk han gravd frem en passasje.

– Veggen var ved øyehøyde, så cirka 1.60, anslår han og forteller at han aldri har vært borti lignende snøvær.

– Da hjullasteren kjørte forbi så jeg ikke hjulene, bare hytta. Og for to dager siden gikk vi i småsko. Det er sinnssyke tilstander.

Vakthavende meteorolog Susanna Ruder opplyser at det kom mellom 50 til 100 cm snø på under 24 timer. Chris-David Edwards og familien var blant de som måtte grave fram huset ut av snøen:

1 / 4 Aksel på syv år hjelper familien fredag kveld med å grave frem huset. Foto: Privat Foto: Privat Foto: Privat Foto: Privat forrige neste fullskjerm Aksel på syv år hjelper familien fredag kveld med å grave frem huset. Foto: Privat

Men også sør i landet er det vær-trøbbel: Fredag kveld skaper frosttåke problemer både for flytrafikken på Gardermoen og på E6 på Østlandet, der bilister stoppet for å skrape frontruter.

Og nå beveger snøværet seg sørover.

– Det er gitt ut farevarsel om at det ventes mellom 5 og 15 cm snø, men det er viktig at folk er forberedt på at det kan komme mer lokalt, sier vakthavende meteorolog Susanna Ruder til VG

Hun opplyser at det kan komme opp mot 20 til 25 cm snø lokalt på Østlandet på 24 timer.

Ruder advarer om vanskelige kjøreforhold, og ber bilister om være forsiktige.

– Det kan komme temperaturer på over 0 grader det neste døgnet, og ved kyststrøk vil det komme perioder med sludd eller regn. Regnet fryser på bakken, og det vil bli glatt på veiene, opplyser Ruder.

Ifølge meteorologen blir det snø flere steder i landet:

I indre deler av Rogaland er det også sendt ut farevarsel om snøvær, der kan det komme 20 til 40 cm snø på steder over 300 moh frem til lørdag ettermiddag.

I Midt-Norge er det forventet mindre byger det neste døgnet, med litt sludd og snø på Sunnmøre.

I Troms og Finnmark forventes enkelte snøbyger det kommende døgnet, men at det stort sett blir oppholdsvær.

I Nordland er det forventet 20–40 cm snø fra fredag ettermiddag og fram til lørdag ettermiddag.

– En meter på kort tid

I bygda Vangvik i Senja kommune måtte sykepleier i hjemmetjenesten, Sissel Katrine Hole, fredag få hjelp av en traktor for å nå frem til alle pasientene på ruten.

– Jeg ringte til hjemmetjenesten i dag tidlig fordi jeg skjønte at de kom til å få problemer. Jeg fikk ikke til å brøyte i natt fordi sikten var altfor dårlig, så jeg foreslo å bruke traktoren min som fremkomstmiddel, forteller Edwards.

Edwards jobber selv som sykepleier, og forsto tidlig at det ville være vanskelig for hjemmetjenesten å kjøre frem til de kritisk syke i bygda.

– Jeg har opplevd en meter med snø på under ett døgn tidligere, men aldri en meter snø på kun fire timer! Det var null sikt, og det gikk ikke å puste mens man var ute, forteller Edwards om værforholdene.

1 / 2 NYTT FREMKOMSTMIDDEL: Sykepleier i hjemmetjenesten Sissel Katrine Hole og brøytebilarbeider Chris-David Edwards måtte ty til alternativt fremkomstmiddel for å hjelpe de kritisk syke i bygda. Foto: Privat SKUMMELT MED TRAKTOR: 40-åringen forteller at hun var livredd da hun ble med i traktoren. Foto: Privat forrige neste fullskjerm NYTT FREMKOMSTMIDDEL: Sykepleier i hjemmetjenesten Sissel Katrine Hole og brøytebilarbeider Chris-David Edwards måtte ty til alternativt fremkomstmiddel for å hjelpe de kritisk syke i bygda. Foto: Privat

– Snø til livet

Sykepleier Sissel Katrine Hole (40) forteller til VG at hun ble glad for at Edwards tilbudte seg å bidra.

– Vi er veldig glad han var på tilbuddssia og kunne hente oss. Han forsto tidlig vi kom til å få problemer, sier Hole.

Hun opplyser at ruten likevel ble mer utfordrende enn den pleier å være.

– Jeg fikk snø opp til livet da jeg skulle til døren til pasientene. Jeg var også livredd for å sitte i traktoren, så det var utfordrende, ler Hole.