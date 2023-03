RAMADAN: Slik ser det ut i en gate i West End i London når det er pyntet til Ramadan.

Høyre vil gjøre som London – nemlig pynte Oslo hver ramadan

Mange er vant til at gatene i Oslo er pyntet til jul, nå vil Høyre i Oslo at gatene også skal pyntes ved andre høytider.

– Jeg synes vi i Oslo skal la oss inspirere av det som skjer i London, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) til VG.

Tirsdag denne uken skrudde nemlig Londons ordfører Sadiq Khan på «Ramadan-lysene» for første i gang i London-gaten Coventry Street, som binder sammen Piccadilly Circus og Leicester Square. Dette er første gang London gjør noe slikt.

Oslo-Høyre sin byrådslederkandidat tar til orde for at noe lignende bør skje i Oslo allerede til neste år.

– Det bor jo mange mennesker i Oslo med en annen bakgrunn, jeg synes Oslo skal være en inkluderende by som tar på alvor at vi har et stort mangfold i byen og som viser at vi setter pris på det, sier han.

Info Hva er Ramadan? Ramadan er muslimenes helligste måned.

Måneden varer i rundt 30 dager og skjer hvert år.

Mange marker denne måneden med å faste fra soloppgang til solnedgang.

Under fasten kan man altså ikke spise, drikke mat, snuse eller ha sex mellom soloppgang og solnedgang.

Måneden avsluttes med en stor feiring kalt eid al fitr. Vis mer

Vil være en inkluderende by

Til høsten er det valg i Oslo. VG spør derfor Høyre sin byrådslederkandidat om dette er et valgkamputspill.

– Jeg håper dette kan gjennomføres uansett hvem som vinne valget til høsten, svarer Solberg.

For han er dette mye mer personlig. Han har selv bodd tre år i England og fikk da sett det han mener er en inkluderende by som setter pris på mangfoldet. Her mener Oslo må se og lære av byen.

– London har vært flinke til å være en by for alle innbyggere i London og vært flinke til å inkludere alle minoritetsmiljøer, sier han.

Han mener Oslo blir en rikere by om man får frem styrken som ligger i mangfoldet.

– Uansett om du tror eller uansett hva du tror på, så bør Oslo være en inkluderende by der alle kan føle seg hjemme. Jeg synes Oslo kommune bør gå foran å ta et initiativ overfor ulike minoritetsmiljøer og næringslivet og få til fine markeringer også av andre tradisjoner enn bare julen, sier han.

INKLUDERING: Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg vil at Oslo skal bli en mer inkluderende by og mener vi bør feire og inkludere flere høytider og markeringer.

Et dystert bakteppe

Noe av grunnen til at Eirik Lae Solberg mener det er viktig at Oslo viser at de er en inkluderende by er rapporten som er utarbeidet av Senter for studier av Holocaust og livsynminoriteter og Likestillingssenteret KUN, på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Rapporten viser at mange personer som identifiserer seg som muslimer, har opplevd diskriminering og fordommer på bakgrunn av sin religiøse tro.

– Jeg synes det understreker behovet for at Oslo viser at vi er en inkluderende by, at Oslo skal være en by for alle som bor her. Vi må feire forskjellene og tradisjonene til alle som bor her, sier han.

