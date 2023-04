BRYTER FASTEN: Familien Sahin avslutter dagens faste, sammen med sine naboer på Løren. Fasten starter igjen klokken 04.30 morgenen etter.

Åpner dørene under ramadan: − Anledning til å inkludere

LØREN, OSLO (VG) I disse dager markeres ramadan blant muslimer over hele verden. Familien Sahin inviterte sine norske naboer hjem til seg for å bryte fasten.

– Vi vil kjenne deres kultur, og vi vil at de skal kjenne vår kultur. Vi vil vise den, så vi kan kjenne hverandre. Det er målet mitt, sier Selcuk Sahin til VG.

Solen er på vei ned når det ringer på døren hos ham og kona Rumeysa Sahin på Løren i Oslo. Det er den femte dagen av ramadan, og fasten skal straks brytes med det daglige måltidet iftar iftarIftar er en vanlig betegnelse på det måltidet som daglig inntas etter solnedgang i fastemåneden ramadan..

Selcuk åpner døren for Karoline Bjørling Solem og mannen Vegard. De har aldri markert iftar før, og er der etter en åpen invitasjon fra familien Sahin.

GJESTFRI: Selcuk Sahin ønsker Karoline og Vegard Bjørling Solem velkommen til iftar, etter å ha lagt ut en åpen invitasjon på Facebook.

For noen dager siden skrev Selcuk og Rumeysa et innlegg i en Facebook-gruppe for beboere på Løren:

– Er du nysgjerrig på hvordan ramazan ramazan Ramazan er et annet ord for "ramadan", og brukes særlig i land hvor arabisk ikke er hovedspråket, som Pakistan, India og Tyrkia.feires? Vi er en familie på Løren som ønsker å bryte fasten med noen av våre naboer. Gjerne send oss en melding hvis du vil oppleve iftar med oss.

Info Hva er ramadan? Ramadan er muslimenes helligste måned.

Måneden varer i rundt 30 dager og skjer hvert år.

Mange markerer denne måneden med å faste fra soloppgang til solnedgang.

Etter solnedgang inntas måltidet kalt iftar.

Under fasten kan man altså ikke spise, drikke mat, snuse eller ha sex mellom soloppgang og solnedgang.

Måneden avsluttes med en stor feiring kalt eid al fitr.

Ramadan 2023 varer fra 23. mars til 21. april. Vis mer

– Vi er veldig ivrig på å bli kjent med andre kulturer og retter, så vi tenkte at andre kanskje også ville bli kjent med vår kultur, sier Rumeysa.

Karoline Bjørling Solem var blant dem som svarte på innlegget.

– Jeg synes det er veldig kjekt når det skjer sånt i nabolaget, når det skjer ting, og vi kan prøve noe nytt, prøve ny mat og lære om deres tradisjoner, sier hun.

VENTER: Familien Sahin og gjestene venter på at fasten kan brytes. Beyza (5) og Salih (2) er som barn fritatt fra fasten.

– Blir mer omsorgsfull

Karoline og Vegard kommer til fulldekket bord. På menyen står tradisjonelle retter fra Tyrkia som linsesuppe, kylling, ris og falafel. Til dessert er den tyrkiske desserten baklava.

– Desserten har jeg ikke laget, den er kjøpt, ler Rumeysa.

På veggen, over bordet, er det hengt opp et banner med «hosgelding ramazan», «velkommen ramadan», på norsk.

1 / 4 DEKKET BORD: Rumeysa serverer kylling på et allerede fulldekket bord. I bakgrunnen henger banneret «hos geldin ramazan», som på tyrkisk betyr «velkommen ramadan». KJENT RETT: På menyen står blant annet hummus og falafel. TYRKISK TRADISJON: Sahin serverer også den tyrkisk tradisjonelle retten sarma, som består av vinbladruller fylt med ris og bulgur. forrige neste fullskjerm DEKKET BORD: Rumeysa serverer kylling på et allerede fulldekket bord. I bakgrunnen henger banneret «hos geldin ramazan», som på tyrkisk betyr «velkommen ramadan».

Selcuk følger med på en nedtelling på mobilen. Om 52 sekunder kan de spise. Fasten kan ikke brytes før klokken er nøyaktig 19.57.

Fra dag til dag blir fasten lenger, jo lysere det blir.

For Rumeysa er det flere positive sider ved ramadan.

– Jeg kan si mange ting. Man blir mer omsorgsfull og takknemlig. I tiden vi lever i nå, lever vi uten å tenke, vi spiser hva som helst og gjør det vi har lyst til. Men under ramadan setter man grenser. Vi må tenke på hverandre og på kroppen vår, sier Rumeysa.

– Jeg føler meg bedre, det er en slags detox for kroppen og hodet.

MASSE MAT: Linsesuppe og salat er bare to av en rekke matretter på iftar-bordet på Løren.

Vil introdusere tradisjonen til andre

De to familiene kjenner hverandre ikke veldig godt, men Rumeysa og Karoline har møttes tidligere da de begge var i mamma-permisjon. Da var det Karoline som i Facebook-gruppen etterlyste andre mødre i permisjon på Løren.

– Da var Rumeysa blant dem som kom til oss. Det synes jeg var veldig hyggelig. Jeg kjente igjen navnene og visste at de var hyggelige folk.

GOD MAT: Det prates om både småbarns- og arbeidsliv rundt bordet. Maten for skryt av både Vegard og Karoline.

– Det er mange ting i kulturen vår som gjør at vi er på hils med ganske mange, uten å egentlig bli kjent med folk, sier Vegard.

– Det er ikke så mange arenaer du får satt deg ned og snakket med folk. Så et sånt initiativ er veldig nyttig sånn sett.

Selcuk forteller at de ble inspirert til å introdusere ramadan for andre, da familien kom fra Tyrkia til Norge 1. januar 2018.

– Vi så at det var lys på husene og at alle hadde pyntet til jul. Vi lurte først på hva det var, og hvorfor folk pyntet. Etter hvert tenkte vi at folk kanskje lurte på hva vi gjør i vår kultur og at de kanskje ville oppleve det, sier han.

Selv har de tidligere blitt invitert på julaften hos en familie etter at de flyttet til Norge.

– Det er en anledning til å inkludere.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post