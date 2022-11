SNAP: Flere bilder og videoer som «snappes» av norske brukere bryter appens eget regelverk og loven.

Varslet om 48.000 norske snapper

Snapchat rapporterte inn flere brukere i Norge til myndighetene i 2021 enn året før. Flere snapper havner hos politiet.

I starten av året gikk Kripos ut i VG og advarte om en økning av «exposed»-kontoer, som er mest utbredt på Snapchat. Politiet opplevde en økning av bekymringsfullt materiale som deles av unge.

I de lukkede «exposed»-kontoene spres videoer av sex, overgrep, vold og narkotikabruk. Unge utsettes også for mobbing og ryktespredning på kontoene.

«Kontoens navn indikerer ofte geografisk tilhørighet og hva slags innhold som deles», skriver Kripos i rapporten om «exposed»-kontoer.

Nå forteller Snapchat til VG at de måtte fjerne eller følge opp 48.000 bilder og videoer i Norge i fjor som følge av rapporteringer. De går hardt etter brukere som bryter appens regler.

– Vi går etter slike lovbrudd og jobber aktivt med å stoppe dem, sier Jacqueline Beauchere til VG.

Hun er leder for Platform Safety i Snap.

– Vi gjør mye for å oppdage uønsket aktivitet som bryter våre retningslinjer. La meg gjør det klart at vi forbyr alle former for mobbing, trusler, trakassering og nakenhet. Alle de tingene er forbudt å dele på Snap.

Melder inn til myndighetene

Kripos er bekymret da deler av det som spres viser mindreårige med ulik grad av nakenhet, og at det er unge selv som står bak kontoene. Deling av slike bilder og videoer kan være straffbart.

– Vi er lovpålagt å melde inn nakenbilder av mindreårige til amerikanske myndigheter. Hvor enn den på bildet eller den som deler det er i verden, så er det opp til NCMEC å kontakte myndighetene i landet det gjelder, sier Beauchere.

93 prosent av dem mellom 15 og 24 år brukte Snap daglig i 2021, og Snapchat er størst blant norske brukere, viser en undersøkelse fra i år.

SIKKERHET: Jacqueline Beauchere leder Platform Safety i Snap og forteller at selskapet samarbeider med konkurrentene for å stoppe uønsket innhold.

NCMEC har hovedkontor i USA og står for National Center for Missing and Exploited Children. Organisasjonen blir varslet av apper som Snap, Insta og Facebook når visse typer innhold deles.

Flere myndigheter har samarbeid med organisasjonen. I Norge blir Kripos varslet når innholdet kommer fra Norge.

I sommer ble en video av en gutt som blir banket opp spredd på Snapchat. De involverte var mindreårige gutter under den kriminelle lavalderen, som er 15 år i Norge.

Les også Kripos er bekymret for disse snap-kontoene Unge deler stadig grovere videoer og bilder i lukkede grupper, viser en ny rapport fra Kripos. Det er også flere såkalte«exposed»-kontoer på Snapchat og Instagram.

– Vi rapporterer til myndighetene fordi vi må, det er påkrevd. Men vi ser også aktivt etter denne typen innhold fordi vil ikke vil ha det på Snap. Vi vil beskytte våre brukere, sier Beauchere.

Hun forteller at det er vanskelig å vurdere om det er en reell økning av videoer og bilder som viser vold eller overgrep.

– Antallet vi rapporterer inn har økt år etter år, men systemene er blitt flinkere til å fange opp slikt innhold og vurdere det.

Norske myndigheter kan bli varslet om bilder som viser mindreårige nakne eller om det er lettkledde bilder som deles mot de som avbildes vilje, også om de er over 18 år.

Flere snap-kontoer slettet

Snap skriver at «å forhindre, oppdage og utrydde materiale om seksuelt misbruk av barn (CSAM) på plattformen vår er en topprioritet for oss»

I 2020 ble 559 norske kontoer i appen slettet på grunn av slik innhold, året etter var antallet tre ganger så høyt. I fjor ble 1837 kontoer slettet på grunn av at de delte innhold som klassifiseres som misbruk av mindreårige, ifølge Snaps Åpenhetsrapport.

HIT: Flere av snappene som fjernes sendes til norske politi gjennom samarbeidet Kripos har med andre land.

Snap bruker systemer som gjenkjenner bilder og videoer som er ulovlige, og som er innrapportert av ulike politimyndigheter tidligere. Det vil si at appen kan gjenkjenne en video eller bilde om det blir delt på nytt etter at de aktuelle myndighetene har varslet at den er ulovlig.

Kripos har forklart at denne funksjonen gjør at det er viktig å melde til politiet om bilder eller videoer av deg havner på avveie.

– Sånn at vi kan avdekke om versjoner av ulovlige bilder og videoer spres igjen på Snap.

Lederen i Nettpatruljen til politiet har tidligere forklart VG at de opplever at «Exposed»-kontoene deler videoer av overgrep som politiet har sett fra tidligere saker i utlandet.

Seksuelt eksplisitt innhold utgjorde nesten 80 prosent av håndhevet innhold på Snapchat ifra juli til desember 2021.

– Vi har team verden rundt som jobber 24/7 som kan undersøke det brukere melder inn til oss, sier Beauchere.

GROVERE: På starten av året fortalte Lise Matheson i Kripos at bilder og videoer unge deler er grovere enn før.

– Et samfunnsproblem

Snap-sjef Beauchere forteller at selskaper på tvers av bransjen jobber med å stoppe ulovlig innhold. Hun forteller at apper som til daglig er konkurrenter samles seg for å samarbeide om problemet.

– Dette er ikke et Snapchat-problem eller et teknologiproblem, dette er et samfunnsproblemer. Vi må samle oss for å takle det. Vi har forskjellige grupper som samarbeider på tvers av selskaper. Seksuell utnyttelse av barn er kanskje den mest kjente, sier hun og legger til:

– Vi samarbeider også med andre problemer som nakenbilder av personer over 18 år om det var produsert eller delt uten samtykke.

Ny funksjon for mindreårige

I begynnelsen av oktober ble funksjonen «Family Centre» tilgjengelig for norske snap-brukere. Den gjør det mulig for foresatte å se hvem deres barn snakker med i appen.

– Det gir dem innsikt i hvem deres mindreårige barn er i kontakt med. Om de er bekymret for en konto, kan de rapportere den til oss. Funksjonen beskytter fortsatt samtalene og ingen voksne får se hva som skrives eller deles, men de får vite hvem det gjøres med, forklarer lederen i Snap.

Det er også mulig for unge å bruke funksjonen med en annen voksen enn foresatte, så lenge de er 25 år eller eldre.

– Faren på nett er hvem vi snakker med og hva vi deler. Med denne funksjonen fjernes halvparten av faren uten å ofre unges private samtaler.