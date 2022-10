SISTE OBSERVASJON: Den siste sikre observasjonen av Nina Bråthen var på Kiwi 6. juli 2019. 17 dager senere ble hun funnet død i leiligheten sin.

Cold Case-gruppen skal gjennomgå Nina Bråthens dødsfall

46 år gamle Nina Bråthen ble funnet død med et dobbeltsidig brudd i halsen. Nå skal Kripos’ eksperter på kalde saker se på dødsfallet med nye øyne.

I starten av oktober publiserte VG en større artikkel om Nina, som 23. juli 2019 ble funnet død i leiligheten sin på Fjell i Drammen.

Legene kunne ikke den gang fastslå sikker dødsårsak, men Nina hadde et dobbeltsidig tungebensbrudd i halsen. Bruddet tydet på at hun hadde blitt kvalt med et håndgrep.

VG søkte og fikk innsyn i hele etterforskningen, og kunne avdekke at det gikk tolv uker før politiet i Drammen slo drapsalarm.

En erfaren krimtekniker varslet internt fordi hun fryktet for Ninas rettssikkerhet, og det gikk opp mot fire måneder før viktige etterforskningsskritt ble gjennomført.

Tre år senere står saken uløst, og Ninas dødsfall står ikke oppført på Kripos’ liste over uoppklarte drap.

BODDE HER: Nina Bråthen bodde i denne blokka på Fjell i Drammen.

Nå har Sør-Øst politidistrikt besluttet at Nina-saken skal gjennomgås på nytt.

– Og vi tenkte at den gjennomgangen bør gjøres av noen som ikke har sett på saken tidligere, sier påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen til VG.

Derfor tok politidistriktet nylig kontakt med Cold case-enheten hos Kripos, som nå har sagt ja til å se på saken.

– Det er vi veldig takknemlig for, sier Abrahamsen.

Cold case-enheten, eller seksjon for kalde saker, ledes av Espen Erdal. Enheten har blant annet vært tungt inne i etterforskningen av Birgitte Tengs’ saken, som nylig endte opp i en drapstiltale.

Gruppen vil sette i gang med Nina-saken på nyåret.

– Saken vil få høy prioritet hos oss, sier Erdal.

Tre spørsmål

Helt konkret ønsker Sør-Øst politidistrikt at Cold Case-gruppen gir dem tilbakemelding på tre spørsmål:

Hva kan vi gjøre for å finne årsaken til at Nina døde?

Bør Nina-saken stå på Kripos’ liste over uoppklarte drap?

Og hva kan vi lære av denne saken?

Politidistriktet er åpne for at de kan ha oversett noe i Nina-saken, selv den ble etterforsket bredt og med mye ressurser, sier Abrahamsen.

Cold Case-sjef Erdal sier at de nå vil gå gjennom alle avhør og rapporter, og til slutt gi en vurdering av om det kan og bør gjøres mer for å finne ut hvordan Nina døde.

COLD CASE: Politioverbetjent Espen Erdal mener det var en klok beslutning å la nye øyne få se på saken.

Påtaleleder Abrahamsen sier det var naturlig å be om en slik ny gjennomgang, etter VGs artikler om den uoppklarte saken.

– Det er alltid interessant høre om vi har utviklet et tunnelsyn, ikke hatt øynene åpne for relevante hypoteser eller at etterforskningsskritt ble utført for sent, sier Abrahamsen, og fortsetter:

– Vi mener ikke umiddelbart at det er holdepunkter for det. Selv om det ikke kom frem noe materielt nytt i VGs saker, så var det naturlig å be eksperter på området om deres syn på dette, sier han.

– Usikkerhet i saken

Cold Case-sjef Erdal sier at de kommer til å gjennomgå saken grundig, med mulige nye etterforskningsskritt for øye.

Både en politifaglig og en påtalefaglig etterforskningsleder, samt etterforskere, analytikere og en kriminaltekniker, vil bli satt på saken. Alle jobber ved Kripos’ seksjon for kalde saker.

– Når vi først går inn i en sånn sak, så vil vi gjøre det ordentlig, sier Erdal.

– Hva tenker du selv om Nina-saken?

– Jeg har registrert at det foreligger en usikkerhet i denne saken. Jeg tenker derfor at den fortjener en ny grundig gjennomgang, og jeg synes det var klokt av Sør-Øst politidistrikt å ønske at nye øyne skulle se på saken, sier Erdal.

Han er likevel tydelig på at folk, og særlig Ninas pårørende, må ha realistiske forventninger.

– Det er ikke noen selvfølge at det å sette ny ekspertise på saken, resulterer i oppklaring eller gjennombrudd, sier han.