To personer funnet døde i leilighet i Skien

Politiet i Sør-Øst har startet etterforskning etter at to personer ble funnet døde i en leilighet i Skien kommune.

Det skriver de i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Politiet fikk melding rundt klokken 12.30.







Det var en privatperson som hadde et ærend i leiligheten som varslet, sier politistasjonssjef Dag Størkesen til TV 2.

Han sier videre at politiet holder alle mulighetene åpne, men at de per nå håndterer dette som to mistenkelige dødsfall.

– Politiet har startet etterforskning for å få klarlagt omstendighetene rundt dødsfallene.

De vil holde en pressekonferanse klokken 16.30.