SPONSET: Rune Fardal erkjenner at firmaet Advokatconsult har betalt reiser for ham. Her er Fardal i Polen med ansatte i Advokatconsult.

Advokatfirma sponset Rune Fardal – fikk henvist klienter fra ham

Aktivist Rune Fardal (63) har henvist foreldre med barnevernsaker videre til advokatfirmaet Advokatconsult. Samtidig har Advokatconsult betalt reiser for ham, bekrefter Fardal.

Marie Golimo Kingsrød

Eva Akerbæk, Faktisk.no

I en rekke artikler har VG omtalt hvordan Rune Fardal bistår foreldre som ligger i konflikt med norsk barnevern.

I dag kan VG og Faktisk.no fortelle hvordan et advokatfirma i Bergen, Advokatconsult, har samarbeidet med den profilerte barnevernsaktivisten.

Enkelte av foreldrene som kommer i kontakt med Fardal, henvises videre til Advokatconsult, bekrefter Fardal selv – under et syv timers langt intervju med VG og Faktisk.no:

– Noen foreldre spør meg: Kan du skaffe advokat?

OMSTRIDT: Rune Fardal har eksponert barn gjennom sin TV-kanal.

Advokatconsult er da et av stedene han anbefaler, forklarer Fardal.

– Jeg kjenner dem, så da vet jeg hva slags folk som sitter der. De har den rette holdningen i de sakene jeg har henvist til dem.

Har betalt reiser

Det stilles strenge krav til advokaters uavhengighet. I reglene for god advokatskikk står det at advokaten ikke skal betale «noen form for honorar eller vederlag for å få henvist en klient til seg».

Advokatfirmaet Advokatconsult har også vært en av Fardals økonomiske bidragsytere.

VG og Faktisk.no har bildedokumentasjon på at Fardal er på reise til Polen i 2018 med ansatte i Advokatconsult.

PÅ TUR: Advokat Sverre Skimmeland i Advokatconsult og Rune Fardal i Øst-Europa for å jobbe med barnevernsaker.

Fardal bekrefter i dag at det var advokatfirmaet som har betalte turen for ham:

– Advokatconsult betalte reise og opphold. Det var en klient de hadde i Polen, så de sponset reisen dit.

«Stor takk til Advokatconsult som gjorde denne turen mulig», skriver Fardal etter en annen reise til Oslo.

Fardal bekrefter overfor VG og Faktisk.no at Advokatconsult har betalt disse to reisene.

Sponset sending

På sin egen kanal har Fardal eksponert barn i livskrise. Jurister mener praksisen kan være ulovlig.

Samtidig, i et innslag på Fardals kanal, står det at Advokatconsult har «sponset sendingen».

Hva sponsingen innebærer i praksis, vil hverken Advokatconsult eller Fardal svare på.

SPONSES: Slik sponser Advoaktconsult en av Rune Fardals TV-sendinger på nett.

Advokatconsult har også stilt opp i et intervju på Fardals TV-kanal på nett. I intervjuet snakker Fardal og advokatene om foreldre som flykter til Polen.

Det er en stor fordel for foreldre å ha både en norsk og en polsk advokat i slike tilfeller, sier advokat Sverre Skimmeland.

I videoen oppsummerer Fardal til foreldre med barnevernsaker:

– Ikke sitt alene, ta kontakt med advokat.

VG og Faktisk.no har forelagt disse opplysningene for jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Geir Woxholth.

Han uttaler seg ikke om den spesifikke saken, men sier:

– Generelt vil enhver ytelse av økonomisk verdi fra et advokatfirma til en formidler innebære brudd på regler for god advokatskikk.

VG har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Advokatconsult, uten å lykkes. På sosiale medier sier Rune Fardal at Advokatconsults sponsing av ham ikke er ulovlig.

VIL IKKE SVARE: VG og Faktisk.no ble avvist da vi forsøkte å møte opp på Advokatconsults kontorer – for å få svar på spørsmål.

Foreslo TV-intervju

VG og Faktisk.no har vært i kontakt med en rekke tidligere ansatte i Advokatconsult.

I likhet med Fardal selv tegner de et bilde av at Fardal har henvist klienter med barnevernsaker til advokatkontoret.

Meldingslogger VG og Faktisk.no har tilgang til, illustrerer også samarbeidet mellom Fardal og advokat Sverre Skimmeland i Advokatconsult.

I en chat skriver Skimmeland til Fardal at firmaet har kapasitet til «nye sager». Skimmeland foreslår deretter at Fardal skal intervjue Advokatconsult på sin TV-kanal.

Advokatconsult er forelagt innholdet i denne artikkelen, men har ikke svart på VGs henvendelser. Advokat Gisken Brungot, som er daglig leder i dag, har ytret at hun ikke ønsker å snakke med VG – fordi hun tror at det hun sier ikke vil bli gjengitt korrekt.

VIL IKKE SNAKKE: Advokat Gisken Brungot avviser å svare på VG og Faktisk.nos spørsmål.

Sonet med fotlenke

Rune Fardal oppgir selv at han ikke har noe ansettelsesforhold hos Advokatconsult.

Men da Fardal ble dømt for økonomisk kriminalitet i 2016, sonet han deler av straffen med fotlenke i Advokatconsults kontorer.

– Jeg ryddet i arkivet og flyttet papirer, forklarer Fardal til VG.

I dag har han ingen bindinger til firmaet, sier Fardal.

– Jeg samarbeider med mange advokater og har ingen formell avtale med Advokatconsult. Jeg har jobbet med mange ulike advokatfirmaer.

ADVOKATCONSULTS KONTORER: I dette bygget i Bergen holder Advokatconsult til.

– Får ikke lønn

Fardal er ikke sikker på hvor mye penger Advokatconsult har sponset ham med, sier han.

– Det er under 10.000 kroner totalt. Det er ikke mer, og det er lenge siden.

Ingenting av dette er ulovlig, og heller ikke alvorlig, mener Fardal.

Hvilken advokat Fardal anbefaler, avhenger av hvor i landet personen trenger advokat, forklarer han.

– Jeg får ikke lønn eller betalt fra Advokatconsult på noen måte. Jeg kjenner dem som advokatfirma, og hvis det er noen som spør om jeg kjenner en advokat, så sier jeg det.