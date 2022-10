TAKKER: Et av barna som har fått stipend til å drive med idrett har laget en tegning for å si takk til Zuccarellostiftelsen for idrettsstipendet. Tegningen er publisert etter ønske fra avsender.

Kontaktes av fortvilte foreldre: − Vi klarer ikke hjelpe alle

Norge går en tøffere økonomisk høst i møte enn på lenge. Zuccarellostiftelsen, som deler ut idrettsstipend til barn, merker en stor pågang av fortvilte foreldre.

«Jeg føler meg som verdens dårligste mor.»

«Jeg trodde ikke jeg skulle komme i denne situasjonen å måtte be om hjelp.»

«Det står mellom å svelge stoltheten, eller å gjøre barna mine glade».

Slik lyder søknadstekster Kristine Alcocer-Lind har mottatt fra foreldre som ber om hjelp til å betale for barnas fritidsaktiviteter. VG har ikke sett søknadstekstene, og utdragene er referert av Alcocer-Lind.

– Det gjør vondt å lese så mange søknadstekster som starter eller slutter på denne måten, sier hun.

Alcocer-Lind er daglig leder for Zuccarellostiftelsen, en ideell organisasjon stiftet av ishockeyspilleren Mats Zuccarello som jobber for å redusere utenforskap blant barn og unge ved å gi flere muligheten til å drive med idrett.

JOBBER FOR INKLUDERING: Daglig leder i Zuccarellostiftelsen Kristine Alcocer-Lind føler med foreldrene som skammer seg over å måtte be om hjelp til barna sine. – Som mor selv forstår jeg godt at dette er såre følelser, sier hun.

Blant annet gir de stipender til barn med foreldre som har dårlig råd. De siste ukene har de sett en økning i antall henvendelser.

– Den endringen mener vi reflekteres av at det er tøft for så mange. Vi har sett en økning i antall folk som tidligere akkurat fikk det til å gå rundt, men nå ikke klarer det, sier Alcocer-Lind.

VG har tidligere skrevet om foreldre som må prioritere knallhardt for å ha råd til barnas fritidsaktiviteter.

Hverdagen er blitt dyrere i Norge. Rentehopp og prisvekst på basisvarer som mat, strøm og drivstoff gjør at mange familier må kutte andre steder.

Likevel sitter det langt inne for mange foreldre å be om hjelp, ifølge Alcocer-Lind.

– Jeg kan bare bekrefte det at det er mye skam rundt det å ikke ha råd til barnas aktiviteter. Mange ønsker å skjule det for omverden, og skjule det for de andre foreldrene i klubben, sier hun.

– Mister troen på fremtiden

Men tallene viser at det er mange som er i samme situasjon:

Én av ti barnefamilier sier de ikke har råd til å la barna delta på fritidsaktiviteter i høst, på grunn av økte priser og levekostnader, ifølge undersøkelse en gjennomført av Respons Analyse på vegne av Redd Barna i august.

– Det er veldig alvorlig og bekymringsfullt, sier Stina Eiet Hamberg, spesialrådgiver for barns levekår i Redd Barna.

ADVARER: Stina Eiet Hamberg, er spesialrådgiver for barns levekår i Redd Barna.

Konsekvensene vil bli mer utenforskap og stigmatisering av barn som føler seg annerledes, mener hun.

– Barn sier til oss at det er flaut og skamfullt, og mange sier de mister troen på framtiden. Det noe vi må ta på alvor, sier Hamberg.

– Vil helt klart skape utenforskap

Andelen barn som vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt har steget fra rundt syv prosent til 11,7 prosent de siste ti årene, viser tall fra Barne- og likestillingsdirektoratet (Bufdir).

«Barn i familier med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre barn,» står det i Bufdir-rapporten.

Mats Zuccarello (35) tror det vil få negative samfunnsmessige konsekvenser dersom flere foreldre tar barna ut av idretten for å spare penger.

– Det vil helt klart skape utenforskap og mange vil føle seg alene og annerledes, skriver Zuccarello til VG i en e-post via Alcocer-Lind.

– Barn trenger å kunne leke og være aktive med andre barn. Det mener jeg er en rettighet alle barn og unge skal ha i Norge.

BLE PROFF: Ishockeyspiller Mats Zuccarello etablerte stiftelsen i 2016 med mål om å styrke norsk fellesskap gjennom idretten.

Zuccarello er én av åtte norske ishockeyspillere i den amerikanske National Hockey League (NHL).

– Jeg har virkelig ingen anelse hvor eller hvem jeg hadde vært i dag uten idretten. Idrett var jo alt jeg drev med som liten, og det jeg elsket mest, sier han i e-posten.

Redd Barna ber regjeringen øke barnetrygden for å bidra til å redusere den økonomiske ulikheten.

– Det er flott med tilskuddsordninger som bidra til at barn kan delta på fritidsaktiviteter, men de gjør ikke nok med de underliggende årsakene til at barn vokser opp i fattigdom, sier spesialrådgiver Hamberg.

– Men foreldre som sliter med å betale basisvarer som strøm, mat og drivstoff, vil vel uansett ikke bruke de pengene på barnas fritidsaktiviteter?

– Vi vet at fattigdom er komplekst og at det må en helhetlig løsning til, men det å sørge for at familier får økte inntekter nå tror vi er veldig viktig nå som prisene øker så mye. Barnetrygden er veldig viktig for alle, sier Hamberg.

– Vi snakker med mange nå som sier at de ekstra pengene er med på at de kanskje slipper å ta opp det ekstra forbrukslånet, eller at barna kan reise på den ekstra fotballcupen.

– Klarer ikke hjelpe alle

Alcocer-Lind mener det kan gjøres en mye bedre jobb med å markedsføre de offentlige løsningene som finnes for å støtte familier som sliter med å betale barnas fritidsaktiviteter, for eksempel gjennom skolen.

Ofte tilbyr kommunen stipender til barn og unge slik at de kan være med på fritidsaktiviteter. Men slett ikke alle vet om disse tilbudene, tror Alcocer-Lind.

– Det er mange som ikke starter med idretten fordi de frykter fakturaen, sier hun.

– Vi tror jo idrett er det viktigste inkluderingstiltaket. Men vi klarer ikke å hjelpe alle.