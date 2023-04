Aktiver kart

Falske opplysninger satte i gang stor redningsaksjon: − Totalt ugreit!

Etter at bilen havnet på taket i elven påsto mannen at han hadde hatt en medpassasjer. Men det stemte ikke.

Tidlig lørdag morgen fikk Sør-Vest politidistrikt melding om en alvorlig trafikkulykke der en personbil hadde havnet på taket i elven Gyaåna i Egersund kommune.

Bilen skal ha kjørt ut av Sirdalsveien, over en åker og ut i den relativt grunne elven.







Ulykken fremsto alvorlig, både med mulig stor hastighet og mulig store personskader.

På åstedet fant nødetatene en mann i 20-årene, som selv hadde meldte fra om ulykken.

Ifølge politiet navnga han over telefon en annen person som angivelig skulle ha befunnet seg i bilen da ulykken fant sted.

Var ikke to

Mannen i 20-årene var ved bevissthet da nødetatene kom til stedet, men mistet deretter bevisstheten, ifølge politiet. Han ble sendt til Stavanger universitetssykehus med luftambulanse.

Ved elven holdt nødetatene alle muligheter åpne: enten sto de overfor en mulig savnet person, eller så var mannen i 20-årene alene i bilen.

Det ble derfor iverksatt en stor redningsaksjon, med flere helikoptre, styrker fra brann og redning samt ambulansepersonell.

Men så ble operasjonen raskt avsluttet da politiet oppnådde kontakt med personen som var blitt navngitt og utpekt til å ha vært i bilen.

Denne personen oppholdt seg da en times kjøring fra trafikkuhellet, og nektet for å ha vært i bilen.

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Jøran Solheim, sier at flere avhør og etterforskningen så langt viser at det kun var mannen i 20-årene som var i bilen.

– Mannen ringte og meldte fra om ulykken, men ga falske opplysninger om at det skulle være to personer i bilen. Dette medførte en stor redningsaksjon, sier Solheim, som av mange grunner mener dette er svært ugreit.

– Jeg vet ikke hva slags ord jeg skal bruke, men vi ser alvorlig på dette. Vi igangsetter søk med helikopter og det kjøres utrykning, det er mange enheter involvert. Operasjonen svekker også beredskapen andre steder. Så viser det seg at operasjonen er basert på falsk informasjon.

– Det er totalt ugreit! sier Solheim.

Vil be om erstatning

Politiet har en hypotese om at de falske opplysningene ble gitt for å skjule egen involvering i ulykken.

De har opprettet straffesak mot mannen i 20-årene etter ulykken. Tester indikerer at han var ruspåvirket. Han har heller ikke førerkort, ifølge politiet, og det fremstår også som at bilen hadde høy hastighet da ulykken fant sted.

– Vi skriver også en rapport på ressursbruken her når det gjelder redningsaksjonen, og vil be om erstatning ettersom aksjonen var basert på mannens falske opplysninger, sier Solheim.

Operasjonslederen forteller at slike falske opplysninger utløser mange ugreie forhold, deriblant at politiet ringer pårørende på falskt grunnlag.

– Det at foreldre får telefon fra oss om at deres barn har vært involvert i en alvorlig trafikkulykke i en elv og at det gjøres søk etter personen, og så viser det seg at informasjonen ikke stemmer, det er veldig ugreit, sier Solheim.