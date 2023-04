EGGSTRA: Påskehøna i Lofoten er inspirert av forbilder i Vesterålen.

Viser frem Lofotens største høne – svigerfar ruget ut ideen

Lofotens største påskehøne henger allerede med nebbet: – Jeg tror vi ser eggene i løpet av skjærtorsdag, sier Hans Fredrik Sørdal (39).

Sørvest og regn har gitt kjempehøna i Flakstad i Lofoten hard medfart. Snøskulpturen på to ganger to ganger to meter er i ferd med å smelte i mildværet.

– Det er høy faktor av tining, ja. Det blir en tidlig slankekur for høna, sier Sørdal til VG.

Lofotposten omtalte fenomenet først. To familier på påskeferie på Fredvang nord for Moskenesøya gjennomførte prosjektet mandag, med naboungers hjelp.

– Vi var to menn som var veldig ivrige i prosjektering og utførelse, mens damene hadde siste ord om det estetiske uttrykket. Alt i alt var vi vel ti, med stort og smått.

FERIEMORO: To påskeferierende familier bygget høna på Flakstad i Lofoten.

Sørdal var ordfører i Flakstad i forrige periode, men familien bor i dag i Bodø. I påsken bruker de svigermors lille hvitmalte feriehus, som ligger under stupbratte lofotfjell.

– Vi tok utgangspunkt i det høyeste punktet med snø, en fokkskavl og brøytekanten foran huset, og begynte å spa, forteller Sørdal.

De måtte til Leknes, halvannen time lenger nord, for å få tak i konsentrert konditorfarge. Utblandet fikk de fem liter gult – og rødt til kam, nebb og stjert.

– Vi har holdt oss innenfor fargekodene til Statens vegvesen med gult og rødt, for at vi ikke skulle få rivningsforbud, sier eksordføreren.

Birgitte Griegel poserer foran høna. Live Alstad Sørdal (4) (t.v.) deltok i byggingen. Høna ruver foran familiens gamle våningshus. Gaute Elvan Stephansen sitter på høna, mens Hans Fredrik Sørdal (bak) ser på.

Men fargeeffekten ble ikke så ekstrem som de hadde håpet.

– Grovkornet snø som smelter og konditorfarge er en dårlig kombinasjon, det begynte raskt å renne. Vi har allerede foretatt nødreparasjoner på nebbet.

Sørdal forteller lett bedrøvet at høna er på hell.

– Jeg tror vi ser eggene i morgen. Da er det nok bare reiret igjen, sier skulptøren.

Årets høne var den første for ham, kona Barbro Alstad (37) og barna. Men for feriegjestene deres, Birgitte Griegel (30) og Gaute Elvan Stephansen (29) og ungene er høna en årlig tradisjon.

FORBILDE: Årets høne fra Steinar Stephansen på Sortland i Vesterålen.

Familien har i fem påsker laget høner hjemme på Sortland i Vesterålen og i Hammerfest, i årene da de var bosatt i Finnmark.

– Vi hadde ikke helt været med oss i Lofoten i år, så det ble kortvarig lykke. Men mange forbipasserende har stoppet og tatt bilder, sier Birgitte Griegel.

Hun forteller at svigerfar Steinar Stephansen (67) på Sortland har laget høner siden ektemannen Gaute var liten.

– Såfremt det er snø, har han laget høne til påske. Hans er litt kulere, for han har øvd lenger enn oss.

– Har svigerfar noen gode triks på lager?

– Han har lagt ballonger med konditorfarge i fryseren, slik at han kunne ha påskeegg. Så vi har litt å strekke oss etter, sier Birgitte Griegel.

