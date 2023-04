PST: Slik jobbet de utviste russiske etterretningsagentene i Norge

15 russiske diplomater kastes ut fra Norge. PST mener diplomatene i realiteten var agenter, som blant annet har rekruttert og etablert hemmelige kilder i Norge.

Torsdag erklærte Utenriksdepartementet 15 russiske diplomater uønsket i Norge. Det er den største runde med utvisninger som Norge har iverksatt mot Russland noensinne.

VG har tidligere fått opplyst at de rapporterte til Russlands utenlands etterretningstjeneste SVR, innland etterretningstjenesten FSB og den militære etterretningstjenesten GRU.







Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener de utgjør en trussel mot norske interesser.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har kalt inn til en pressekonferanse om de russiske diplomatene fredag ettermiddag.

– Vi mener tiltaket om å utvise russiske etterretningsoffiserer i går et godt og viktig tiltak for år redusere trusselen fra russisk etterretning i Norge, sier leder Inger Haugland ved avdeling for kontraetterretning i PST.

Hun understreker at etterretningstrusselen ikke er borte, men betydelig redusert.

Info Dette har skjedd Utenriksdepartementet har erklært 15 russiske diplomater uønsket i Norge. Det er den største runde med utvisninger som Norge har iverksatt mot Russland noensinne.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener de i realiteten er russiske etterretningsoffiserer sendt til Norge under diplomatisk dekke.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener de utgjør en trussel mot norske interesser. Vis mer

Slik jobbet agentene

PST mener agentene har rekruttert og etablert hemmelige kilder i Norge.

Haugland deler et konkret eksempel som ikke tidligere er kjent:

– Det gjelder en etterretningsoffiser som hadde en rekke møter med en person med tilgang til sensitiv informasjon i norsk næringsliv og et nettverk i politikken, sier hun.

Utover det mener PST at etterretningsagentene jobber med å fange opp telefon- og datatrafikk.

– Vi har ikke grunn til å tro at signaletterretning er annerledes her enn i andre land, understreker hun.

Ifølge Haugland har etterretningsoffiserene vært opptatt av avansert undervannsteknologi.

– Arbeidsgiver er GRU, vi må anta at de har hatt en plan for hva denne teknologien skal brukes til, sier hun.

PST: Russland vil fortsette

Russiske etterretningstjenester vil fortsatt drive i Norge, understreker Haugland.

– De vil jobbe gjennom tilreisende etterretningsoffiserer uten offisielt dekke, illegalister, cyberangrep. Selv om 15 nå er erklært uønsket vil det fortsatt være en betydelig etterretningstrussel, sier hun.

Dag Røhjell i PST understreker at GRU, som flere av diplomatene rapporterte til, er Russlands militære etterretningstjeneste.

– GRU er mest interessert i militære forhold, de går på norsk forsvar, våre militære installasjoner, vår nasjonale beredskap, evne til å håndtere kriser og vår kapasitet til å motta støtte fra allierte, sier han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post