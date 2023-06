STANG INN: – En skal ha litt stang inn for å lande så stor fisk, sier Tom A. Heiberg fra Hvaler etter å ha tatt inn en skikkelig rugg i Gaula.

Lakseflaks i Gaula

Da laksen klappet kjeften over flua skjønte Tom A. Heiberg med en gang at det var storfisk på gang. – Når det tar så kontant og fisken ikke er mulig å rikke, da er det voldsomt.

– Det ultimate målet for en laksefisker er å bryte 20-kilosgrensen. Det tok meg 40 år!

Han var i ferd med å avslutte for dagen, etter å ha fisket fra halv syv om morgenen til utpå ettermiddagen søndag, forteller den erfarne fiskeren til VG, etter at pulsen har lagt seg.

– Jeg hadde ikke kjent fisk hele dagen og skulle ta noen få kast et annet sted. Jeg var på mitt tredje da det smalt til, sier Tom A. Heiberg.

Kameratgjengen er på fast sted i Gaula i Trøndelag, i nærheten av Lundamo.

– Mindre fisk ruser av gårde, men denne sto litt i starten. Da den begynte å bevege seg måtte jeg holde godt igjen. Jeg hadde ikke hatt sjans til å følge den fra en litt utilgjengelig elvebredd.

– Adrenalinkikk

Med et voldsomt adrenalinkikk innabords og kameratgjengen engasjert på elvebredden, ble det en halvtimes kraftanstrengelse før fisken var i håven, forteller fiskeren.

– Det er fisken som bestemmer når den er så stor. Utstyret kan ryke, men jeg klarte det på et vis før fortommen røyk eller krokene ble rettet ut.

Fisken ble lengdemålet i håven til 128 centimeter og via en konverteringstabell for den «feite» Gaulalaksen, ble vekten anslått til 22,1 kilo.

Hva er rekorden?

Ifølge flere medier ble det tatt en laks på 23,1 kilo i Gaula i 2017.

Meningene er delte for hva som er den største laksen tatt noen gang i denne elven, som i sin heleiet renner gjennom Trøndelag.

Trønderbladet skriver at det på 60-tallet ble fisket en laks på 26,6 kilo.

– Min er nok helt i toppsjiktet ja, sier Heiberg.

– Satt skånsomt ut

Heiberg forteller at laksen ble satt pent ut etter at den har fått roet seg og fått opp oksygen.

– Det er viktig at fisken ikke sliter seg helt ut, da kan den få for mye melkesyre og sprenge seg.

Det er flere grunner til at fisken ble satt ut i eleven igjen.

– Jeg hadde allerede tatt en fisk på over 80 cm og regelen er at neste fisk over dette målet skal settes tilbake. Jeg hadde uansett sluppet ut denne laksen, dens gode gener for å vokse seg stor er viktig å videreføre.

Han legger til:

– Fisken var i veldig god form da den ble satt ut igjen.

Siden ingen av kameratene har fått fisk, blir det ikke laks til kvelds.

– Det blir vietnamesisk, og jeg spanderer. Alle hjalp til, så dette var et lagarbeid.