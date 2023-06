MERKET: Haiforskerne merket tre haier i fjor, og håper på en «haidundrende» merkerekord i år.

Dette bør du gjøre om du ser denne giga-haien i sommer

Hai, hai! I Lofoten sitter fem forskere og venter på en telefon fra nordmenn som har skikkelig haisommer.

Mens vannet langs norskekysten gradvis kryper oppover gradestokken, trekker også et annet stort beist mot norske badestrender.

Den er et sjeldent syn, og å se en haifinne i havoverflaten kan nok få det til å gå kaldt nedover ryggen på selv de mest hardbarkede av oss.

Men til tross for den enorme størrelsen, er nettopp denne typen hai helt ufarlig for mennesker.

I haimiljøet går den faktisk under det populære kallenavnet «den vennlige kjempen», men kalles mer korrekt brugde.

– Brugda er verdens nest største fisk, men vi vet dessverre altfor lite om denne haiarten.

Lanserer hotline for hai

I «riktig gamle dager» fantes det mange brugder, men på grunn av overfiske har den de siste årene vært rødlistet og utrydningstruet.

I dag vet man lite om hvor mange som er igjen, hvor de befinner seg og hvordan de lever.

Det ville Havforskningsinstituttet gjøre noe med. De startet prosjektet «Sharks on the move» i 2019, og ba publikum om hjelp til å finne haiene langs norskekysten, så de kunne merke og følge dem.

Siden den gang har de mottatt vel 300 observasjoner. I fjor merket de tre haier.

I år går de hardere til verks og lanserer «haitelefonen», på nummer 55 23 85 60.

Info Brugde Latinsk navn: Cetorhinus maximus Andre navn: Basking shark Maks størrelse: Over 13 meter Vekt: Opptil 19 tonn Levetid: Ukjent, kanskje 50 år Leveområde: I tempererte områder på både nordlig og sørlig halvkule Gyting: Ungene fødes levende året rundt, men trolig med en topp om vinteren Føde: Plankton Særtrekk: Har en sterkt forstørret munn og konisk snute. Er gråbrun i fargen med marmorert hud. Kilde: Havforskningsinstituttet Vis mer

– Denne sesongen håper vi på enda flere. Vi ber om at folk varsler oss med en gang de får øye på en brugde. Kommer vi raskt til stedet, er sjansen for at vi får merket den langt større, sier Keno Ferter i Havforskningsinstituttet til VG.

Han er en del av det som må være en av de mest haiorienterte gjengene i Norge, en gjeng som består av fem personer.

– Vi håper haitelefonen går varm i sommer. Om du ringer oss, er du avgjørende for at vi får merket hai, sier Ferter.

Klare for hai-rykk døgnet rundt

De fleste haiene har ifølge Havforskningsinstituttet blitt sett langs kysten av Møre og Romsdal til Nordland, spesielt i området rundt Lofoten.

I år håper forskerne at folk ringer direkte fra båten eller svaberg idet de oppdager haifinnen i vannskorpa.

Da står heamet klart til å rykke ut umiddelbart. De setter denne uken kursen mot Tromsø hvor haijakten starter for alvor. Allerede mot slutten av helgen drar de videre til Lofoten.

HAISOMMER: Synet kan kanskje skremme vannet av mange, men den «norske» haien spiser bare plankton og er ufarlig for mennesker.

Der skal de være standby de neste ukene.

– Vi satser alt på ett kort, for det er i området rundt Lofoten at vi har fått flest observasjoner. Der leter vi selv og venter på at haitelefonen skal ringe. Vi er fleksible, har døgnbemanning og kan rykke på kort varsel om vi får tips om hai, sier Kenter.

Ventet ett år på svar

Satelittmerkene som ble festet på tre brugdene i fjor, er forventet å løse fra haien i starten av juli.

– Da håper vi å få svar på hvor brugda vandrer og oppholder seg. Det øker sjansen for at vi får merket flere, slik at vi kan følge dem og lære mer om brugda, sier prosjektleder og haiforsker Claudia Junge.

