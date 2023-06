LANDETS VARMESTE HELG: Det er spådommen for den kommende helgen.

Varmen fortsetter: Kan erklæres hetebølge i Norge

Hetebølge, tropedag og tropenatt er stikkord å merke seg inn i helgen. – Det kan bli ubehagelig for enkelte, advarer meteorologen.

Det varme sommerværet vil ingen ende ta. Flere steder i landet vil kvikksølvet bikke 30 celsiusgrader de neste dagene.

Landet går nå inn i den varmeste helgen hittil i år.

Det er Østlandet og Sørlandet som får det varmest de neste dagene, men det er ingen åpenbare værtapere de neste dagene.

Ikke et eneste sted i landet er det lavtrykk, nemlig.

– Vi har et veldig stillestående høytrykk over Sør-Norge. Det gjør at luften bare blir varmere og varmere for hver dag, sier Pernille Borander, meteorolog hos Meteorologisk institutt.

Kan erklære hetebølge

Så lenge har det vært varmt at meteorologene mest sannsynlig kan erklære «norsk hetebølge» i helgen.

– Kriteriet for det er at maksimumstemperaturen ikke er under 27 grader fem dager på rad, forklarer meteorologen.

Torsdag kveld melder yr.no i Oslo 30–31 grader fredag, lørdag og søndag.

Dermed kan det erklæres hetebølge på søndag hvis prognosene holder seg.

HETEBØLGE: Holder prognosene seg til søndag, erklæres det hetebølge i Norge.

– Hetebølge er vanligvis noe vi assosierer med sørligere land, og det er ikke den samme typen hetebølge vi får her, understreker Borander.

– Men etter norske standarder, er det veldig stor sannsynlighet for at vi kan erklære norsk hetebølge lørdag eller søndag.

Helt om tropenatten, helt om tropedagen

Tropenatt og tropedag er også begreper som dukker opp når sommeren blir like varm som nå.

– En dag med 30 grader er en tropedag, mens en natt som ikke går under 20 grader er en tropenatt.

Skal vi tro meteorologen, er sjansene til stede for tropenatt på Østlandet allerede natt til fredag.

– Men det kan være det er for tidlig. Tropenetter er vanligere i juli og august når havet er varmere. Da fungerer det som en varmeflaske for landet, forklarer Borander.

Tropedag har vi derimot allerede hatt flere steder i landet.

Varmest torsdag var Gulsvik i Viken med hele 33,9 grader – under to grader unna norgesrekorden på 35,6 grader norgesrekorden på 35,6 grader20. juni 1970 var det 35,6 grader i Nesbyen. Det er det varmeste målt i Norge noensinne..

Gjør mer skade enn nytte

– Nå har vi hørt om skogbrannfare og rekordvarme i en drøy uke. For noen dager siden fikk vi farevarsel for regn, og nå er det fare for tordenvær. Det er ikke så lett dette sommerværet?

– He-he, det er jo litt motstridende med skogbrann og styrtregn. Men regnet er veldig spredt og varer kort, svarer Borander.

Hun sier styrtregnet stort sett fordamper med en gang det gir seg.

– Vi trenger mer enn ti millimeter flere dager på rad eller en dag det bare regner hele dagen.

Ifølge meteorologen kan faktisk ettermiddagsuværet gjøre mer skade enn nytte.

– Slår det ned lyn før regnet kommer, vil vi få flere skogbranner.

HETT TIPS: I tillegg til ubegrenset is er bading meteorologens favoritt-tips for å takle sommervarmen.

– Ubehagelig

Meteorologen sier også at det skal mer til for at liv og helse står i fare, men mener de høye temperaturene kan bli ubehagelige for enkelte.

– Spesielt små barn og eldre er sårbare. De bør passe på og holde seg i skyggen når det er varmest.

Man må huske på å drikke vann, ta seg en avkjølende dusj og sitte i skyggen, mener hun. Meteorlogoen har også et klart favoritt-tips for å holde ut ekstremvarmen:

– Bading og ubegrenset is-spising!

Flere steder i landet har fått kjenne på solstekens mer alvorlige konsekvenser.

Flere kommuner, deriblant Oslo, har sett seg nødt til å innføre vannsparing. Det er viktig at vannkapasiteten er tilstrekkelig, slik at brannvesenet har tilgang på nok vann ved hendelser.

Temperaturen stiger raskere i Norge enn i resten av verden. Varmerekordenes bakteppe er dystert.

Sjekk hvor mye varmere din kommune har blitt siden 60-tallet her:

