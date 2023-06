Folk i solnedgang på Operaen i Oslo. En av tre av Norges befolkning kommer til å få helvetesild en gang i løpet av livet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Rapport: Sykdommen helvetesild er mye mer utbredt enn tidligere antatt – tror 20.000 får det i år

En ny rapport viser at sykdommen helvetesild er mye mer utbredt enn tidligere. Så mye som én av tre nordmenn blir rammet i løpet av livet, og forekomsten øker.

NTB

Det antas at i underkant av 20.000 pasienter i år vil få helvetesild og motta behandling i helsetjenesten, ifølge en pressemelding fra GSK (GalaxoSmithKline). Av disse vil om lag 2500 utvikle langvarige nervesmerter.

Én av tre nordmenn rammes av sykdommen i løpet av livet.

Rapporten er utviklet av Oslo Economics på vegne av GSK. Rapporten foreslår også at tidligere studier undervurderte forekomsten av helvetesilden.

Smertefulle blemmer

Helvetesild er en smertefull virussykdom som gir betennelse og utslett i huden. Alle som har hatt vannkopper, risikerer å få sykdommen i løpet av livet.

– Dette viruset legger seg latent i kroppen og kan reaktivere tiår senere og aktivere helvetesild, sier Aud Nome Dueland, spesialist i nevrologi ved Sandvika Nevrosenter, til NTB.

– Det er et virus man har i kroppen fra man hadde vannkopper. Immuniteten går ned med alderen, så jo eldre man blir jo større sjanse er det for å få helvetesild. Så folk som har nedsatt immunforsvar fra andre ting, er også utsatt for å få helvetesild, sier Dueland.

Vanlige symptomer er blant annet prikking eller smerte i et avgrenset område på huden, og utslett med små blemmer. Utslettet ved helvetesild forsvinner vanligvis i løpet av to til fire uker, men kan også føre til intense, kroniske smerter.

Dueland sier det har kommet en vaksine som hindrer viruset i å reaktivere som det ellers ville gjort.

Det antas at i underkant av 20.000 nordmenn kommer til å få helvetesild i år. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Forventer økt forekomst

Ifølge anslagene i rapporten, er samfunnskostnadene særlig store for de over 50 år. Befolkningstallet er i ferd med å stige, og i 2023 vil Norge ha flere mennesker mellom 60 og 69 år enn 20 og 29 år. Tallene fra Oslo Economics anslår at sammensetningen vil bety økt forekomst av sykdommen.

– Jo eldre befolkninger er, jo flere er det som vil få helvetesild. Kommer man ikke raskt nok til med behandling er det en del som blir plaget med langvarige smerter. Det er kostbart både å behandle, men også for de som lider av disse smertene. Nervesmerter er noe av det vanskeligste å behandle og leve med, sier Dueland.

– Funnene viser viktigheten av forebyggende tiltak for å redusere belastningen for den enkelte, helsetjenesten og mulige gevinster av å styrke det forebyggende arbeidet. Nytten av slike tiltak bør vurderes opp mot kostnadene, heter det i pressemeldingen.

Dyr sykdom

Dueland sier at også mange kan ha symptomer på helvetesild uten at de nødvendigvis får utslett.

– Der er det dessverre en del som går under radaren i helsevesenet. Helvetesild følger utbredelsen av nerver. Hvis man får intense smerter i en nerveutbredelse og man ikke finner noen annen forklaring på det, bør man tenke at dette kan være helvetesild uten utslett, sier hun.

Rapporten anslår at den største samfunnskostnaden er tap av livskvalitet som fører til et tap på 1,5 milliarder kroner i året.

Deretter følger et årlig produksjonstap på 400 millioner kroner, og et tap av helsetjeneste-kostnader på 87 millioner kroner i året. Disse utgiftene er særlig knyttet til eldre pasienter, og de som utvikler komplikasjoner.